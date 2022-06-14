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Индексная книга CNews*
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Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители


14.06.2022 OCS предлагает системы контроля доступа и идентификации Parsec 1
07.06.2022 МТС обеспечила связью самое высокогорное село Европы 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
25.04.2022 «ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие 1
16.02.2022 Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве 1
16.02.2022 «Инвитро» использует предиктивную геоаналитику для оценки потенциала новых медофисов сети 1
16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск 1
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone 1
08.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования по модели HPE GreenLake 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 1
02.02.2022 Cisco расширяет возможности коммутаторов корпоративного класса для модернизации и защиты критически важных инфраструктур 1
24.01.2022 Getac расширяет свою линейку полностью защищенных планшетов на базе операционной системы Android и выпускает новый 10-дюймовый ZX10 1
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
22.12.2021 УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions 1
16.11.2021 Navitel расширяет линейку видеорегистраторов 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 1
07.10.2021 В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
09.07.2021 Консорциум РосСХД: «В России пытаются отменить импортозамещение в радиоэлектронике» 1
29.06.2021 Сергей Черноволенко -

В планах на 2021 г. — M&A и наращивание экспертизы в ключевых направлениях

 1
22.06.2021 «Ростелеком» обеспечил интернетом ЕлАЗ в Татарстане 1
21.06.2021 Инверторы для авто — нужна ли в машине розетка напряжением 220 В 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс» 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
01.03.2021 Simetra разработала транспортную модель для Якутии 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 1

Публикаций - 267, упоминаний - 269

Автомобилестроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 24
Microsoft Corporation 22497 22
Yandex - Яндекс 5015 20
Apple Inc 10683 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
Samsung Electronics 9333 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
Nvidia Corp 3118 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 10
Intel Corporation 11262 8
Элемент ГК - Elementec 1523 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Huawei 3222 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Softline - Софтлайн 1870 5
М2М телематика 223 4
HP - Hewlett-Packard 3567 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
LG Electronics 3372 3
SAP SE 4595 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Крок - Croc 1616 3
Галактика - Корпорация 1077 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Монолит-Инфо 77 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Lenovo Group 2077 2
Vodafone Group 1318 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Xiaomi 1095 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 1
Accenture Technology - Accenture Digital 23 1
HP Services - HPS 26 1
ABB Robotics 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 7
Почта России ПАО 1853 7
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
GM - General Motors 434 4
Газпром ПАО 1008 3
Альфа-Банк 1476 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Татнефть 182 2
Ford 386 2
AutoNation Inc 9 1
IKEA - ИКЕА 124 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Мосводоканал МГУП 53 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 1
LEGO 202 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
BMW Group 392 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Ford Motor 166 1
МДМ Банк 246 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 19 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Президент Российской Федерации 3770 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
Правительство РФ 8292 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Администрация Президента РФ 904 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 1 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 24 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 49
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 48
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 31
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 100 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 28
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 26
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 25
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 19
Мобильное приложение - Mobile app 4966 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 18
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 17
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 17
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 15
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 9
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 349 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 53
Google Android 11959 35
Microsoft Windows 2000 2856 18
Linux OS 7669 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 4
Intel XScale PXA 155 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 3
Microsoft Office 3247 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 3
Microsoft SQL Server 1416 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
1С:ERP Управление предприятием 268 2
1С:Бухгалтерия 647 2
Nokia Symbian OS 1388 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 2
Nvidia Volta GV 28 2
Nokia Nseries 424 2
Microsoft Windows 2104 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 0 1
Intel Celeron - Серия процессоров 924 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
HPE OpenView 197 1
Microsoft DirectX 686 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
Путин Владимир 2542 4
Фатеева Людмила 5 1
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 0 1
Абрамов Сергей 69 1
Мишустин Михаил 376 1
Проскура Дмитрий 28 1
Гришин Дмитрий 185 1
Афанасьев Денис 32 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Акимов Максим 170 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Иванов Александр 83 1
Старыгин Александр 3 1
Агеев Евгений 2 1
Лихачёв Иван 1 1
Сорокин Святослав 27 1
Янушкевич Владимир 6 1
Тыщенко Марина 8 1
Дятлов Сергей 17 1
Зезюлинский Николай 23 1
Ромашкин Алексей 12 1
Александров Сергей 10 1
Рахманов Алексей 5 1
Кимельман Константин 10 1
Рассказов Сергей 38 1
Асланян Сергей 96 1
Изумрудов Олег 21 1
Новоселов Александр 7 1
Горюнов Павел 6 1
Макаренков Константин 41 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 57
Япония 10069 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 23
Беларусь - Белоруссия 3525 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 15
Казахстан - Республика 4467 13
Азия - Азиатский регион 3803 11
Земля - планета Солнечной системы 7427 10
Россия - РФ - Российская федерация 108428 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 6
Россия - Сибирь 1579 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Африка - Африканский регион 2928 5
Нидерланды 2197 5
Америка 2011 5
Австрия - Австрийская Республика 1020 4
Китай - Тайвань 2115 4
Швеция - Королевство 2072 4
Германия - Берлин 635 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Европа 12319 3
Россия - ЦФО - Тульская область 965 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Румыния 592 3
Солнечная система - Solar system 2236 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 61 2
Германия - Бавария - Мюнхен 424 2
Армения - Республика 1112 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 70
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 58
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 18
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 16
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 11
Юриспруденция 1629 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 8
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 7
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 6
Эргономика 840 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Торговая марка - Товарный знак 1107 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Градус Цельсия 239 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 1
Этанол - Биоэтанол 0 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
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