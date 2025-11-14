Автолюбители попробовали угадать, когда большинство машин будет ездить на автопилоте

Две трети автолюбителей России (64%) считают, что на автопилоте по дорогам страны большинство машин будет ездить «не при нашей жизни». Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта «Дром», в котором приняли участие более восьми тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Дром».

Четверть опрошенных (25%) считают, что машины на автопилоте станут нормой через 20-30 лет. Увидеть переход на автопилотируемые авто через 10 лет надеются лишь 8% респондентов. И только 3% считают, что «эра автопилота» настанет уже через пять лет.

Как показал опрос, не верят, что доживут до «эры автопилота» в основном автолюбители Сибири (66%), Дальнего Востока и Урала — по 64% респондентов. Массовый выход на дороги машин на автопилотах ожидают через 20-30 лет четверть автолюбителей Москвы (27%), а также по 26% респондентов Санкт-Петербурга, Северо-Западных регионов и Приволжья.

В более короткий срок перехода на автопилоты — через 10 лет — верит каждый восьмой житель центральных регионов (12%) и каждый десятый в Москвы (10%). Также в столице и в Приволжье заметная доля опрошенных считают, что уже через пять лет большинством автомобилей на дорогах будут управлять с помощью автопилота — 6% и 5% соответственно.

В комментариях автовладельцы обсуждали, что нужно для развития беспилотного транспорта в России. В первую очередь говорили про дорожную инфраструктуру и необходимую законодательную базу.

«...Качество дорог, которое снижается, не способствует скорому массовому появлению автомобилей с автопилотом», — считает посетитель «Дрома». С ним согласилось более сотни автолюбителей. Другой отметил, что как только законодательно будет возможен автопилот, так и начнутся продажи машин с ним: «Только законы тормозят прогресс, причем во всем мире. Машины давно ездят…. Я думаю 20-30 лет и будем гонять на автопилотах за хлебом», — делится своим мнением автолюбитель.

Были рассуждения и о том, что технологии автопилота вытеснят часть профессий с рынка труда. В комментариях писали, что «автопилот произведет революцию во многих странах в первую очередь в области грузоперевозок, для личных легковых машин он не так уж актуален».

Всероссийский опрос проводился с 4 по 11 августа 2025 г. среди пользователей сайта «Дром».