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Predictive Analytics Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика



01.02.2022 Как искусственный интеллект и оптимизация помогают управлять наличными 1
25.10.2021 В Mytracker появился новый бесплатный инструмент для прогноза LTV по универсальному доходу 1
29.04.2021 Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
01.12.2020 Как компьютерные системы позволяют выжить в страшных автоавариях 1
02.11.2020 Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня 1
13.08.2020 Техническое направление RuSIEM возглавит ведущий эксперт по кибербезопасности 1
26.05.2020 Александр Ефимов, SAS -

Новые цифровые компании изначально строят бизнес-стратегию вокруг аналитики

 1
20.01.2020 Предиктивная аналитика 2
20.01.2020 Предиктивное обслуживание 1
09.09.2019 Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
30.08.2019 Российскую аналитическую ИИ-платформу интегрировали с датской системой управления фермами 1
28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий 1
19.08.2019 SAP выпустила новую платформу для работы с данными 1
19.07.2019 «ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах 1
15.07.2019 Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России 1
11.07.2019 Прогноз: к 2021 году более 40% организаций будут использовать для борьбы с мошенничеством ИИ и машинное обучение 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 2
13.06.2019 Media108 и Uninum внедрят искусственный интеллект в маркетинг и продажи недвижимости 1
11.06.2019 «Эттон Груп» приступила к разработке электронной территориальной схемы обращения с отходами Курганской области 1
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города» 1
05.06.2019 В России вышел альманах по развитию искусственного интеллекта 1
28.05.2019 «Плановый простой тоже приносит убытки»: почему лучше полагаться на аналитику, а не на интуицию 1
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
24.05.2019 Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным 1
21.05.2019 Dell представила новые инфраструктурные решения для ИТ-среды 1
15.04.2019 «Энвижн Груп» и Schneider Electric займутся совместной автоматизацией предприятий 1
10.04.2019 Ростех и РАН объединят усилия для разработки полупроводников и электроники 1
05.04.2019 Сбербанк запустил образовательный курс «Машинное обучение в финансах» 1
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
02.04.2019 ИИ в Oracle CX Cloud помогает продавцам освоить новую науку продаж 1
26.03.2019 «Тринити» предложит заказчикам продукты «Форсайта» 1
19.02.2019 Банк «Центркредит» представил результаты цифровой модернизации финансового планирования на базе платформы «Контур» 1
04.02.2019 «Аурига» приняла участие в Hilti Innovation Day 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
18.01.2019 «Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA 1

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Predictive Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4429 8
Microsoft Corporation 22044 5
Amazon Inc - Amazon.com 2573 5
IBM - International Business Machines Corp 8819 5
VK - Mail.ru Group 2947 5
Ростех - Ростехнологии 2422 4
Oracle Corporation 5898 4
Yandex - Яндекс 4811 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7931 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6389 3
Dell EMC 4657 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 3
SAS Institute 802 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 3
SUSE 319 3
ИКС холдинг - Форпост 43 3
21 век – ТВ - Народный телефон 241 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8630 2
Apple Inc 10407 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 185 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1095 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5378 2
Yadro - КНС Групп 172 2
Samsung Electronics 9156 2
Ростех - Автоматика Концерн 700 2
Intel Corporation 11038 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 170 2
Hitachi - Хитачи 1380 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7610 2
Red Hat 1164 2
SAP CIS - САП СНГ 814 2
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 2
Polymatica - Полиматика 45 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 2
Прогноз 571 2
Nvidia Corp 3068 2
Cisco Systems 4682 1
Alibaba Group 345 1
Meta - Facebook 4172 1
VisionLabs - ВижнЛабс 121 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5041 6
X5 Group 663 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2020 4
Лента - Сеть розничной торговли 458 4
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 55 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 73 3
Открытие ФК - Росгосстрах 261 3
Уралсиб Банк 467 3
CarPrice - Карпрайс 34 3
Mary Kay - Мэри Кэй 86 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1610 2
РЖД - Российские железные дороги 1405 2
ГПБ - Газпромбанк 822 2
Открытие ФК 2041 2
Утконос 115 2
eBay Inc 1571 2
Pony Express 58 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 2
Банк Оранжевый 78 1
Мегаполис ТК 128 1
Башнефть ПАО АНК 114 1
Альфа-Банк Казахстан 17 1
Airbnb 69 1
Avito - Авито 208 1
Citi - Citibank - Ситибанк 259 1
Bombardier Inc 24 1
Uber 277 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Лудинг - Luding 7 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 9 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 72 1
Hilton Hotels & Resorts 20 1
Petrobras 6 1
ЦентрКредит Банк 1 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Газпром ПАО 874 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 749 1
Почта России ПАО 1828 1
Норникель - Норильский никель 278 1
AliExpress 310 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7251 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 3
Правительство РФ 7064 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1375 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 49 2
Счётная палата РФ 580 2
Правительство Москвы 1493 2
Федеральное казначейство России 1149 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1897 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 305 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 845 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2264 1
Президент Российской Федерации 3073 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1271 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 245 1
ПФР Департамент информационных технологий 126 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2080 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 966 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1273 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2962 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1170 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Big Data - Большие данные 2015 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5685 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8134 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13280 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1247 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30913 7
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 486 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2428 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5108 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3422 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2743 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1606 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 694 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2813 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1820 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2475 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 177 4
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 79 3
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 16 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 47 3
Data Governance - Руководство данными 63 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1357 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1205 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3253 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 860 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 326 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 724 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 187 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 188 3
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика 10 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 198 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 131 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 102 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3949 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3593 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1819 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1637 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4101 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6933 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 6
Apache Hadoop 350 3
SAP Predictive Analytics 11 3
Microsoft Windows 10 11224 2
IBM Watson 138 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 78 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 38 2
IBM SPSS Statistics 52 2
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 30 2
VK - Mail.ru Sendbox 3 2
AWS - Amazon Web Services 625 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 473 1
NetApp ONTAP 56 1
Rakuten Viber 472 1
Apple iOS 6297 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1037 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6006 1
Linux OS 7462 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 609 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 198 1
Google Android 11684 1
Microsoft Office 3184 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 692 1
Microsoft SQL Server 1406 1
Microsoft Edge - браузер 1876 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2166 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5132 1
Microsoft Office 365 815 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 591 1
VK - Mail.Ru Почта 192 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 384 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 347 1
Microsoft Azure Stack 62 1
Microsoft Power BI 123 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 491 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 109 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 193 1
БАРС.Alpha BI 34 1
Apple iPhone 5 734 1
Сирота Юрий 39 3
Определенов Владимир 19 3
Буйлов Юрий 13 3
Тетерина Элла 13 3
Седов Анатолий 6 3
Самедов Тимур 19 3
Кравченко Сергей 13 3
Коровко Вадим 17 3
Главчев Владимир 21 3
Жучков Эдуард 8 3
Саркисов Тигран 5 3
Голицын Сергей 4 3
Мягких Павел 3 3
Алешкин Сергей 7 3
Шупенин Юрий 4 2
Иващенко Андрей 11 2
Арсентьев Илья 14 2
Лебедев Сергей 28 2
Суслин Андрей 4 2
Петров Михаил 100 2
Евсин Александр 11 2
Ганин Егор 54 2
Иванов Кирилл 14 1
Барташев Николай 7 1
Кузнецов Сергей 138 1
Притула Павел 33 1
Хомич Игорь 30 1
Гуральников Сергей 162 1
Гаттаров Руслан 140 1
Грибанов Юрий 26 1
Бетсис Павел 96 1
Румянцева Ольга 62 1
Базалей Наталья 15 1
Тихонов Андрей 34 1
Мотренко Андрей 10 1
Казанцев Сергей 11 1
Талденков Алексей 2 1
Крашенинников Александр 1 1
Нестеренко Сергей 11 1
Бойко Елена 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 101727 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12270 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31879 8
Того - Тоголезская Республика 9568 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44414 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12497 3
Азия - Азиатский регион 3513 2
Бразилия - Федеративная Республика 1915 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10858 2
Германия - Федеративная Республика 8264 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 1
Бразилия - Сан-Паулу 144 1
Лихтенштейн Княжество 89 1
Бахрейн - Королевство 106 1
США - Техас 806 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 557 1
Россия - УФО - Челябинская область 909 1
Нидерланды 2110 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 105 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 952 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 1
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
Чехия - Чешская Республика 993 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5072 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12480 1
Канада 3090 1
Казахстан - Республика 4375 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11962 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1249 1
Европа 9920 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1481 1
Прибалтика - Балтия 1257 1
Финляндия - Финляндская Республика 1672 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4908 9
Банковский сектор экономики 1711 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2160 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2803 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5523 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4652 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 128 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3685 2
Экономический эффект 560 2
Торговля розничная 451 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 344 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 443 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 119 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 486 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 36 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 74 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 13 1
Спам - Spam 375 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 870 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 897 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 134 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 526 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 19 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 455 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1367 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 860 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 621 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 707 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1407 1
Образование в России 1603 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
The Washington Post 295 1
Gartner 3268 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2803 4
IDC - International Data Corporation 4572 3
Fortune Global 500 271 1
Forrester Research 801 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 189 1
РАН - Российская академия наук 1269 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1426 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
CNews AWARDS - награда 338 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Retail Business Russia 6 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175064, в очереди разбора - 990561.
Создано именных указателей - 70845.
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