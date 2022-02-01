Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Predictive Analytics Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика
Публикаций - 69, упоминаний - 74
Predictive Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
|Сирота Юрий 39 3
|Определенов Владимир 19 3
|Буйлов Юрий 13 3
|Тетерина Элла 13 3
|Седов Анатолий 6 3
|Самедов Тимур 19 3
|Кравченко Сергей 13 3
|Коровко Вадим 17 3
|Главчев Владимир 21 3
|Жучков Эдуард 8 3
|Саркисов Тигран 5 3
|Голицын Сергей 4 3
|Мягких Павел 3 3
|Алешкин Сергей 7 3
|Шупенин Юрий 4 2
|Иващенко Андрей 11 2
|Арсентьев Илья 14 2
|Лебедев Сергей 28 2
|Суслин Андрей 4 2
|Петров Михаил 100 2
|Евсин Александр 11 2
|Ганин Егор 54 2
|Иванов Кирилл 14 1
|Барташев Николай 7 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Притула Павел 33 1
|Хомич Игорь 30 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Гаттаров Руслан 140 1
|Грибанов Юрий 26 1
|Бетсис Павел 96 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Базалей Наталья 15 1
|Тихонов Андрей 34 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Казанцев Сергей 11 1
|Талденков Алексей 2 1
|Крашенинников Александр 1 1
|Нестеренко Сергей 11 1
|Бойко Елена 167 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
|The Washington Post 295 1
|Gartner 3268 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2803 4
|IDC - International Data Corporation 4572 3
|Fortune Global 500 271 1
|Forrester Research 801 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 189 1
|РАН - Российская академия наук 1269 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175064, в очереди разбора - 990561.
Создано именных указателей - 70845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175064, в очереди разбора - 990561.
Создано именных указателей - 70845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru