Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

HRM HR-management Human Resource Management HR-консалтинг Управление персоналом Кадровый учет Аутплейсмент Outplacement

HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement


21.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt
15.06.2022 Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера»
21.04.2022 HRlink начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов
10.03.2022 Цифровизация HR 2022
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
30.09.2021 HR технологии 2021
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век»
20.05.2021 HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech
18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников
29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors
19.03.2021 Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом»
14.12.2020 «Корус консалтинг» и ОЦРВ создали систему аналитической отчетности для департамента управления персоналом РЖД
12.11.2020 «Витте консалтинг» стала партнером «Магнита» по автоматизации HR-процессов
13.08.2020 Сергей Лебедев, Schneider Electric: Облака упрощают запуск новых HR-проектов
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел
16.06.2020 «1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом автозавода «Урал»
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции
22.05.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП»
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом»
08.10.2019 «Корус консалтинг» обновил «1С:Зарплата и управление персоналом» в российской «дочке» Outotec
25.04.2019 Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект
26.03.2019 «Мегафон» обновил свое облачное решение для HR-специалистов
24.10.2018 Oracle представила новинки в области управления талантами
11.09.2018 S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»
02.04.2018 «Первый БИТ» осуществил внедрение продукта «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» для Fashion Retail Kazakhstan
21.03.2018 «Первый БИТ» оптимизировал управление персоналом сети «Спектр Групп»
04.09.2017 SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом
01.08.2017 Цифровая трансформация помогла «Пятерочке» снизить нагрузку на HR-службу
26.06.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
28.02.2017 Mercedes-AMG и Barilla выбрали SAP SuccessFactors для управления персоналом
25.01.2017 RBC Group перевела Bank Respublika на новую версию системы управления персоналом HRB
08.12.2016 «Русагро» вместе с «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления персоналом
21.11.2016 Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors
15.11.2016 Ticketland.ru внедряет решение SAP для управления персоналом

Публикаций - 2129, упоминаний - 2707

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6927 351
1С-ИжТиСи 6248 338
SAP SE 4833 296
Oracle Corporation 6271 150
Microsoft Corporation 23395 134
SAP CIS - САП СНГ 828 84
1С-Рарус 801 70
IBM - International Business Machines Corp 9167 66
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 51
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 51
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 43
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 42
Корус Консалтинг ГК 1062 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 40
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 56 39
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 431 35
АйТи 1278 34
Google LLC 10865 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 31
VK - Mail.ru Group 3185 29
GMCS 346 27
Сбер - Dialog - Диалог 1 27
Directum - Директум 894 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 26
Cisco Systems 4858 25
Галактика - Корпорация 1410 24
BioLink Solutions 124 24
Севергрупп ТТ - Talenttech 62 23
Softline - Софтлайн 2032 23
Крок - Croc 1683 21
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 21
HP Inc. 5500 20
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 996 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 20
Сбер - Цифровая Платформа 410 20
Yandex - Яндекс 5551 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 19
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 62
HeadHunter Group - HH Group 281 47
РЖД - Российские железные дороги 1598 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 32
X5 Group 804 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 29
Газпром ПАО 1144 29
Северсталь ПАО - Severstal 354 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 25
Лента - Сеть розничной торговли 1665 24
Газпром нефть 489 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 20
Точка 3765 20
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 19
Почта России ПАО 1973 18
Альфа-Банк 1579 16
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 258 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 15
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 15
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 195 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 13
ВТБ - ВТБ24 660 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 191 12
НСПК - Национальная система платежных карт 604 12
Май - Российская торговая компания 1017 11
X5 Group - Перекрёсток 449 10
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 10
Русагро Группа Компаний 196 10
ГПБ - Газпромбанк 927 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 10
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 345 10
Россети Ленэнерго 2327 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 307 9
Auchan Holding - Ашан Ритейл 224 9
ФосАгро 84 9
Татнефть 206 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 37
Федеральное казначейство России 1540 37
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 272 12
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 7
Правительство Москвы 1965 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 7
Президент Российской Федерации 3492 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 6
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 4
МВД РФ Управление К 118 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 336 3
Петербургский метрополитен ГУП 111 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 102 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
Linux Foundation 173 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 2
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 66 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 225 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АРБ - Ассоциация российских банков 195 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 46 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 669
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 582
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 316
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 300
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 273
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 258
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 250
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 229
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 217
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9935 198
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 187
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 150
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 149
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 145
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 137
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 128
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 127
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 123
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 120
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 284 116
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 112
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 108
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 108
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 563 106
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 102
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7920 95
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 91
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 90
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 87
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 85
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 82
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8786 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 70
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1457 70
Collaboration - Совместная работа 4599 67
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2370 65
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3208 65
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 60
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 181
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 107
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 104
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 86
1С:Бухгалтерия 846 80
БОСС Кадровик HRMS 225 78
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 70
Microsoft Office 3405 63
Microsoft Windows 2000 12612 49
SAP SuccessFactors - SAP SF 130 48
ЭОС Дело СЭД 202 47
Яндекс.Расписания 25 45
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 42
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 41
LG 75SM99 7892 38
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 36
Microsoft Dynamics 1166 32
Linux OS 8153 29
1С:ERP Управление предприятием 312 29
Microsoft SQL Server 1466 29
Google Android 12432 28
Microsoft Windows 10 13409 28
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 27
BioLink BioTime 64 25
1С:Документооборот - 1С:ДО 178 24
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 457 23
Superjob 275 22
Microsoft SharePoint Server 684 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 21
Oracle Java - язык программирования 2751 21
Microsoft Office Excel 914 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 20
Apple iOS 6722 19
1С:Управление Холдингом 113 19
Microsoft Azure 1315 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 17
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 16
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 16
Apple iPhone 6 6131 15
Microsoft Office 365 858 15
Нуралиев Борис 267 14
Махлин Дмитрий 35 14
Кучик Евгений 17 9
Никифоров Николай 1172 9
Никитин Сергей 36 9
Гонтарев Павел 78 8
Глазков Александр 75 8
Шарак Андрей 43 8
Чаркин Евгений 235 8
Котов Олег 49 7
Натрусов Артем 191 7
Красюков Дмитрий 43 7
Богачев Игорь 177 7
Ананьева Татьяна 10 7
Ли Владимир 9 7
Панченко Михаил 8 7
Филатов Андрей 108 7
Муллахметова Гузель 10 7
Мартынов Владислав 113 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Нагорнов Иван 7 6
Заржецкий Александр 32 6
Шадаев Максут 609 6
Путин Владимир 2696 6
Парменова Наталия 63 6
Нестеров Алексей 85 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 5
Яппаров Тагир 82 5
Жуков Михаил 36 5
Васильев Евгений 115 5
Демидов Михаил 133 5
Стрелкина Любовь 8 5
Медведева Светлана 6 5
Петунин Алексей 58 5
Халяпин Сергей 82 4
Ермолаев Алексей 7 4
Захаров Андрей 36 4
Беляев Владислав 66 4
Свердлов Алексей 19 4
Оганесян Артак 31 4
Россия - РФ - Российская федерация 121478 887
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 262
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 86
Европа 21235 76
Украина 7213 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 43
Казахстан - Республика 4750 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 40
Германия - Федеративная Республика 11760 37
Европа Восточная 2989 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 29
Россия - СФО - Новосибирск 3663 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 26
Беларусь - Белоруссия 4165 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2464 21
Франция - Французская Республика 7068 20
Россия - ПФО - Казань 2333 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 17
Индия - Республика 5035 17
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 15
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 14
Великобритания - Лондон 2360 13
Канада 4697 13
Япония 12847 13
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 604 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 13
Нидерланды 3287 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1410 12
Турция - Турецкая республика 2045 12
Азия - Азиатский регион 4633 12
Италия - Итальянская Республика 4211 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 11
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 410
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 298
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 256
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 226
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 164
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 148
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 105
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 93
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 85
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1877 83
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 78
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5201 76
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1491 73
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5962 70
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1101 61
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 58
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8137 57
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 53
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 49
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1152 47
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 47
Человеческий фактор - Human factor 1544 45
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 44
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 41
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3421 40
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 40
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4422 38
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1469 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 35
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8730 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 34
Логистика сбытовая - Сбыт 2083 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 33
Английский язык 6143 32
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 32
TAdviser - Центр выбора технологий 285 14
Ведомости 503 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 9
Forbes - Форбс 623 6
Silicon.com 364 6
23ABC News 167 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 3
FT - Financial Times 1159 3
VentureBeat 90 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 2
Из рук в руки - irr.ru 62 2
Fortune 204 2
91Mobiles 1685 2
Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
Bloomberg 1071 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 2
Wikipedia - Википедия 439 2
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
SAP Community Network 4 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
InformationWeek 232 1
Der Spiegel 145 1
Открытые системы ИД 173 1
Мобильные системы 113 1
The Economist 44 1
ComputerWorld 146 1
CRN 46 1
Variety 22 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Главбух 11 1
Harvard Business Review 12 1
Линукс Формат - Linux Format 2 1
Axel Springer 11 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 29 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 247 1
500 Startups 14224 79
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 46
Gartner - Гартнер 3466 34
IDC - International Data Corporation 4840 34
Forrester Research 812 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 11
Fortune Global 500 283 4
Gartner - AMR Research 48 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 2
Vanson Bourne 48 2
CNews Инновация года - награда 69 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 19 2
Future Workplace 4 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 48 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
BCG - Boston Consulting Group 97 2
Markets&Markets Research 102 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 2
Ventana Research 7 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 1 1
Gartner - Dataquest 348 1
Datamonitor 83 1
Wainhouse Research 40 1
Fortune Global 1000 50 1
Microsoft Worktrend Index 7 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Fortune Global 50 7 1
Gartner Market Share Analysis IaaS and IUS 5 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
Gartner Magic Quadrant WMS - Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics 2 1
Redshift Research 7 1
Harris Interactive 83 1
IDC Russia Cloud Services Market 9 1
CNews Мишень 156 1
Dimensional Research 12 1
Market Research Future 6 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fortune Global 100 139 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 120
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 8
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 154 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 374 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 266 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 139 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 214 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 238 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 66 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 199 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 68 4
MACS - Школа новой экономики 7 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 18 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 246 3
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 25 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 20 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 28 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 55 2
Softline Education - Академия АйТи 60 2
АИС - Академия информационных систем 56 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 127 2
РАН - Российская академия наук 1790 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 10 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 32 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 43
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2041 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1710 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 8
SAP Forum 31 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 7
CNews AWARDS - награда 405 6
GeekBrains 76 3
Oracle OpenWorld 65 3
Oracle TechForum 25 2
1С:ERP Бизнес-форум 14 2
CNews FORUM Кейсы 95 2
SAP Value Award 6 2
Чёрная пятница (распродажи) 113 2
CNews Баттл 49 2
CeBIT 461 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
Docflow 131 2
SAP Quality Awards 6 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 50 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
Black Hat - Конференция 78 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 16 1
InAVation Awards 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Honor Cup 14 1
Webby Awards - Премия Вебби 15 1
МТС Телеком Идея 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
Хрустальная пирамида 1 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Oracle AppsForum 23 1
SAP World Tour 2 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 1
VK All Cups 12 1
День знаний - 1 сентября 30 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще