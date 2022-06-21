Индексная книга CNews*
HRM HR-management Human Resource Management HR-консалтинг Управление персоналом Кадровый учет Аутплейсмент Outplacement
Публикаций - 2129, упоминаний - 2707
HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 267 14
|Махлин Дмитрий 35 14
|Кучик Евгений 17 9
|Никифоров Николай 1172 9
|Никитин Сергей 36 9
|Гонтарев Павел 78 8
|Глазков Александр 75 8
|Шарак Андрей 43 8
|Чаркин Евгений 235 8
|Котов Олег 49 7
|Натрусов Артем 191 7
|Красюков Дмитрий 43 7
|Богачев Игорь 177 7
|Ананьева Татьяна 10 7
|Ли Владимир 9 7
|Панченко Михаил 8 7
|Филатов Андрей 108 7
|Муллахметова Гузель 10 7
|Мартынов Владислав 113 6
|Шушкин Дмитрий 95 6
|Нагорнов Иван 7 6
|Заржецкий Александр 32 6
|Шадаев Максут 609 6
|Путин Владимир 2696 6
|Парменова Наталия 63 6
|Нестеров Алексей 85 5
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 5
|Яппаров Тагир 82 5
|Жуков Михаил 36 5
|Васильев Евгений 115 5
|Демидов Михаил 133 5
|Стрелкина Любовь 8 5
|Медведева Светлана 6 5
|Петунин Алексей 58 5
|Халяпин Сергей 82 4
|Ермолаев Алексей 7 4
|Захаров Андрей 36 4
|Беляев Владислав 66 4
|Свердлов Алексей 19 4
|Оганесян Артак 31 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.