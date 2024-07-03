Исследование Directum и «Поток»: 47% HR-специалистов столкнулись с сложностями в поиске резюме подходящих кандидатов

Согласно исследованию «Сложности при приеме сотрудников на работу» от HRTech-компании «Поток» и вендора ПО для управления бизнес-процессами Directum, самая большая трудность для рекрутеров — 47% — это поиск резюме подходящих специалистов. Далее следуют выбор кандидата из множества опций (18%) и поддержание контакта с бизнес-заказчиками (9%).

В опросе «Сложности при приеме сотрудников на работу» приняли участие 135 представителей HR-отделов различных компаний. Среди них были HR-директора (33,3%), HR-менеджеры (28,9%), работники кадрового делопроизводства (17,8%), специалисты по подбору персонала (15,6%) и представители коммерческих директоров (2,2%). Опрос охватил представителей крупного (27%), среднего (33%) и малого (40%) бизнеса.

Так, по итогам опроса автоматизация процессов найма становится всё более актуальной темой. Опрос показал, что одна треть респондентов уже использует специализированные инструменты для автоматизации процессов найма, вторая треть планирует их ввести в будущем, а оставшиеся не планируют использовать такие инструменты.

Искусственный интеллект также находит свое применение в сфере подбора персонала. Большинство респондентов (51%) считают, что ИИ может быть полезен для автоматического подбора резюме, а 47% указали, что использовали бы ИИ для описания вакансий. Менее популярны идеи применения ИИ для составления тестовых заданий (40%), вопросов для интервью (35,6%), для автоматической оценки кандидатов (35,6%) и других целей.

Несмотря на очевидные возможности ИИ для оптимизации HR-процессов, большинство респондентов (58%) пока не используют ИИ для подбора персонала и не планируют его внедрение в будущем. 33% респондентов признались, что еще не применяют ИИ в HR-задачах, но планируют начать его использование в ближайшем будущем. Лишь 9% респондентов уже воспользовались преимуществами ИИ, чтобы ускорить процесс подбора персонала.

Большинство (42%) опрошенных компаний тратят от нескольких дней до недели на согласование кандидатуры внутри организации. 24,4% справляются с этой задачей менее чем за день, а 20% выделяют на нее более одной недели. Более того, 57,8% опрошенных справляются с оформлением нового сотрудника в штат за несколько часов и быстрее. 31,1% тратят до нескольких рабочих дней на этот процесс. 11,1% HR-специалистов закладывают неделю и более длительный срок.

Электронный документооборот (ЭДО) в HR-сфере стал еще востребованней. Так, по данным исследования, 31% опрошенных компаний уже используют кадровый электронный документооборот (КЭДО), 36% планируют внедрить КЭДО в будущем, а 33% не рассматривают возможность использования КЭДО.