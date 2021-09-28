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DLP
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Предотвращение утечек информации


28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 2
14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
14.07.2021 «Ростелеком»: самая «дорогая» утечка в финансовом секторе в 2020 году стоила свыше 100 млн рублей 2
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1
06.07.2021 ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек 1
01.07.2021 «Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor 1
28.06.2021 Мошенники звонят из маркетинга 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 10
24.06.2021 Вышла новая версия Solar Dozor 7.4 1
14.06.2021 Вызовы, проблемы, решения: какие требования удаленная работа диктует к построению ИТ-инфраструктуры 1
04.06.2021 Sirin labs представила новый сверхзащищенный смартфон совместно с Samsung 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 1
07.05.2021 В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn 3
20.04.2021 В новой версии Solar webProxy 3.6 появилась функциональность обратного прокси-сервера 2
30.03.2021 В чем выгода внедрения VDI: опыт финансового сектора 1
26.03.2021 Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0 1
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 1
04.03.2021 Вышла новая версия Zecurion DLP 11 3
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных 2
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ» 4
17.02.2021 «Сёрчинформ»: бюджеты сокращаются, оснащенность системами для защиты от утечек остается недостаточной 1
12.02.2021 «Яндекс» сдал своего сотрудника правоохранителям за взлом тысяч почтовых ящиков клиентов 1
05.02.2021 Из коробок с iPhone исчезнут знаменитые самоуничтожающиеся кабели. Apple изобрела кабель, который не ломается 1
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1
28.12.2020 Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor 3
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 4
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
16.11.2020 Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage 1
13.11.2020 Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентов 3
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1
06.10.2020 «Синергия» расширила применение программы для защиты от утечек информации 2
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
21.09.2020 Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews 1
17.09.2020 «Зима близко»: пандемия трансформирует сферу ИБ 1

Публикаций - 545, упоминаний - 1135

DLP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 603 56
Microsoft Corporation 11017 26
SearchInform - Серчинформ 181 25
Zecurion - SecurIT 156 25
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 22
Zecurion - Зекурион 148 20
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 13
ЭвриТег - EveryTag 17 8
Telegram Group 702 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Apple Inc - Эппл Рус 7680 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 7
Cisco Systems 2037 6
Google LLC 7128 6
Facebook 3765 6
Softline - Софтлайн 1473 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Samsung Electronics 5633 5
IBM 3527 5
SEC Consult Services 929 5
SAP SE 3207 5
Инфосистемы Джет 675 5
Гарда Технологии 38 4
Информзащита 422 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Leta IT-company 86 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 3
Yahoo! 1089 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Lenovo Group 1636 3
Нетком - Netkom 4 3
Конфидент 56 3
HackerOne 14 3
VMware 1829 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Intel Corporation 4152 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Код Безопасности 365 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Uber 257 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Uber Technologies 258 2
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Пионер ГК 9 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
DST Global 165 1
АвтоВАЗ 118 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Аэроклуб 13 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Yamaha 37 1
Equifax 22 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Emaar Properties 2 1
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Colonial Pipeline 15 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
МДМ Банк 150 1
Росинбанк - Российский Инвестиционный Банк 1 1
Российская инженерная школа 2 1
Tesco Bank 2 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Почта России ПАО 1570 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Maersk 10 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Связной ГК 877 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 2
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 2
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 2
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 2
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 2
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 2
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Росинфокоминвест 39 1
МВД РФ Управление К 38 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Демократическая политическая партия США 36 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 73
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 26
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 11
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 11
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 8
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 8
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 4
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 189 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 31
Microsoft Windows 10 6612 27
Zecurion DLP 38 24
Google Android 10750 23
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 22
DeviceLock DLP 42 17
Linux OS 4243 15
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 15
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 13
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 12
Apple iOS 5741 12
Apple macOS 922 11
WhatsApp Messenger 654 10
Microsoft Office 365 769 10
Microsoft Skype 1462 6
Microsoft Office 1921 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 6
OpenText Documentum 188 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Apple iPad 3263 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 6
Ред ОС 239 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Zecurion DLP Linux Agent 5 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Zecurion Camera Detector 5 4
Alfresco 114 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 4
Microsoft Teams 214 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
DeviceLock Enterprise Server - DLES 9 4
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Oracle Siebel CRM 165 3
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 3
Microsoft Outlook 638 3
Rakuten Viber 429 3
Оганесян Ашот 58 19
Парфентьев Алексей 33 12
Рябова Галина 21 9
Касперская Наталья 197 8
Ковалев Александр 156 7
Зенкин Денис 98 6
Раевский Алексей 52 5
Арефьев Андрей 22 5
Потемкина Валерия 4 4
Арсентьев Андрей 54 4
Лукацкий Алексей 67 3
Вахонин Сергей 9 3
Матвеев Лев 42 3
Белявский Александр 9 2
Самойлов Антон 7 2
Елашко Наталья 2 2
Ожегов Сергей 21 2
Рустамов Рустам 169 2
Кожемяка Егор 12 2
Никончук Владимир 4 2
Лукиных Василий 9 2
Баталова Марина 12 2
Танцюра Кристина 9 2
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 2
Зайцев Михаил 145 2
Касимов Вячеслав 16 2
Ключников Дмитрий 6 2
Шушкин Дмитрий 92 1
Мельникова Анастасия 166 1
Путин Сергей 36 1
Галушкин Олег 168 1
Евтушенков Владимир 130 1
Войнов Сергей 2 1
Андрияшин Алексей 13 1
Иванов Александр 71 1
Панченко Иван 43 1
Залманов Дмитрий 22 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Steve Jobs - Стив Джобс 700 1
Мажара Василий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 18
Германия - Федеративная Республика 3614 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
Европа 3730 9
Франция - Французская Республика 2112 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 7
Индия - Республика 2161 7
Япония 2760 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 6
Беларусь - Белоруссия 2081 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Ближний Восток 1468 5
Сингапур - Республика 808 5
Казахстан - Республика 2621 5
Украина 3347 5
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
США - Калифорния 969 4
Саудовская Аравия - Королевство 277 4
Италия - Итальянская Республика 1371 4
Латинская Америка 721 3
Испания - Королевство 1248 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Аргентина - Аргентинская Республика 187 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Азия - Азиатский регион 1512 3
Нидерланды 970 2
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 2
Австрия - Австрийская Республика 524 2
Европа Западная 610 2
Египет - Арабская Республика 366 2
Португалия - Португальская Республика 316 2
Бахрейн - Королевство 58 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
Русский язык 970 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Мертвые души 22 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Apple Park 4 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Мошенничество 53 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Человеческий фактор 126 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Wikipedia - Википедия 274 2
РИА Новости 654 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Forbes - Форбс 441 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
MySmartPrice 4 1
Securelist 7 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Guardian - Британская газета 189 1
MacRumors 114 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
NYT - The New York Times 505 1
Ведомости 259 1
The Register 337 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 6
Gartner 2188 6
IDC - International Data Corporation 2709 3
Forrester Research 385 3
Zecurion Analytics 25 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
Fortune Global 500 160 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Fortune 100 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757164, в очереди разбора - 660854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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