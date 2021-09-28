Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1

Мошенники звонят из маркетинга 1

Sirin labs представила новый сверхзащищенный смартфон совместно с Samsung 1

В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn 3

Acronis купил собственного дистрибутора 1

Вышла новая версия Zecurion DLP 11 3

Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1

Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor 3

Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 4

С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1

Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage 1

Решение Microsoft Endpoint DLP стало доступно для корпоративных клиентов 3