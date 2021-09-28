Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DLP
Data Leak Prevention
IDL
Information Leaks Detection
Предотвращение утечек информации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 545, упоминаний - 1135
DLP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Оганесян Ашот 58 19
|Парфентьев Алексей 33 12
|Рябова Галина 21 9
|Касперская Наталья 197 8
|Ковалев Александр 156 7
|Зенкин Денис 98 6
|Раевский Алексей 52 5
|Арефьев Андрей 22 5
|Потемкина Валерия 4 4
|Арсентьев Андрей 54 4
|Лукацкий Алексей 67 3
|Вахонин Сергей 9 3
|Матвеев Лев 42 3
|Белявский Александр 9 2
|Самойлов Антон 7 2
|Елашко Наталья 2 2
|Ожегов Сергей 21 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Кожемяка Егор 12 2
|Никончук Владимир 4 2
|Лукиных Василий 9 2
|Баталова Марина 12 2
|Танцюра Кристина 9 2
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 2
|Зайцев Михаил 145 2
|Касимов Вячеслав 16 2
|Ключников Дмитрий 6 2
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Путин Сергей 36 1
|Галушкин Олег 168 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Войнов Сергей 2 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Иванов Александр 71 1
|Панченко Иван 43 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 1
|Мажара Василий 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757164, в очереди разбора - 660854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757164, в очереди разбора - 660854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru