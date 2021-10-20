Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CPU
Central processing unit
ЦПУ
Центральный процессор
Центральное процессорное устройство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 149, упоминаний - 173
CPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11060 21
|Samsung Electronics 5651 14
|Nvidia Corp 2015 11
|Google LLC 7144 7
|Lenovo Group 1636 7
|AMD - Advanced Micro Devices 1669 6
|Xiaomi 904 6
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
|SEC Consult Services 929 3
|Intel Corporation 4169 3
|Acer Group 1360 2
|Cisco Systems 2038 2
|Facebook 3765 2
|Dell EMC 2397 2
|HP Inc. 2905 2
|EA - Electronic Arts 906 2
|Check Point Software Technologies 446 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
|SAP SE 3211 2
|Blender 26 1
|ZTE Mobile Devices 29 1
|Apacer Technology Inc 13 1
|Gigabyte Technology 132 1
|Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
|AppDynamics 30 1
|Harman Kardon 165 1
|Русоникс - Rusonyx 21 1
|Sharp Corporation 321 1
|Trend Micro 342 1
|Merlion iRU - Деловой офис 66 1
|1С-СофтКлаб 1019 1
|Supermicro 65 1
|Wistron 35 1
|4A Games 50 1
|Deep Silver 51 1
|Riot Games 6 1
|Gearbox Software 84 1
|HyperPC 2 1
|NXP Freescale Semiconductor 96 1
|FSLogix 2 1
|Связной ГК 877 1
|Uber Technologies 258 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|BMW 249 1
|Kickstarter 95 1
|Coursera 40 1
|Gett 60 1
|ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
|Банк Санкт-Петербург 120 1
|Citibank - Ситибанк 170 1
|Uber 257 1
|Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
|Правительство РФ 2201 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Linux Foundation 157 1
|Tom’s Hardware 86 5
|CNews - ZOOM.CNews 1093 5
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Reddit 198 1
|VideoCardz 12 1
|Gartner 2190 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Cinebench 16 1
|Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760290, в очереди разбора - 663980.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760290, в очереди разбора - 663980.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru