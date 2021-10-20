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Central processing unit
ЦПУ
Центральный процессор
Центральное процессорное устройство


20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
30.09.2021 Cloud4Y переходит на почасовую тарификацию облачных GPU-серверов 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 1
17.06.2021 Технология Intel, призванная «разгонять» процессоры, вместо этого их замедляет 2
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 2
17.05.2021 Новейшие процессоры Intel работают вдвое медленнее на дешевых материнских платах 1
12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения 1
28.04.2021 На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже 2
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
18.03.2021 Mail.ru Cloud Solutions расширила возможности бесплатного теста облачных сервисов 1
05.01.2021 На рынке процессоров может смениться лидер. Это произойдет впервые за 15 лет 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 2
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 1
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion 1
12.08.2020 Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel 1
06.08.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
09.06.2020 Nvidia интегрировала процессоры AMD EPYC в системы DGX A100 1
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
20.01.2020 Радиочастотная идентификация 1
20.01.2020 Цифровое правительство 1
20.01.2020 Цифровая платформа 1
10.01.2020 Microsoft радикально изменит политику обновлений для Windows 10 1
01.11.2019 Аренда виртуального сервера под 1С 1
22.10.2019 Выбираем IaaS: что такое vCPU и сколько ядер вам нужно 2
10.10.2019 Начались продажи сверхдешевого смартфона Xiaomi с огромным аккумулятором. Цена 1
03.09.2019 Microsoft замедлила Windows 10 и поломала встроенную функцию поиска 1
28.06.2019 В России вышел дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Цена 1
25.06.2019 Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена 1

Публикаций - 149, упоминаний - 173

CPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 21
Samsung Electronics 5651 14
Nvidia Corp 2015 11
Google LLC 7144 7
Lenovo Group 1636 7
AMD - Advanced Micro Devices 1669 6
Xiaomi 904 6
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
SEC Consult Services 929 3
Intel Corporation 4169 3
Acer Group 1360 2
Cisco Systems 2038 2
Facebook 3765 2
Dell EMC 2397 2
HP Inc. 2905 2
EA - Electronic Arts 906 2
Check Point Software Technologies 446 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
SAP SE 3211 2
Blender 26 1
ZTE Mobile Devices 29 1
Apacer Technology Inc 13 1
Gigabyte Technology 132 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
AppDynamics 30 1
Harman Kardon 165 1
Русоникс - Rusonyx 21 1
Sharp Corporation 321 1
Trend Micro 342 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Supermicro 65 1
Wistron 35 1
4A Games 50 1
Deep Silver 51 1
Riot Games 6 1
Gearbox Software 84 1
HyperPC 2 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
FSLogix 2 1
Связной ГК 877 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
BMW 249 1
Kickstarter 95 1
Coursera 40 1
Gett 60 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Uber 257 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Правительство РФ 2201 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Linux Foundation 157 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 24
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 3
USB Type-C - USB-C 901 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
DDR - Double data rate 1067 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 307 3
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
OpenStack 347 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Google Android 10750 24
Nvidia GeForce GTX 2058 20
Microsoft Windows 10 6629 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 12
Microsoft Windows 7 1662 11
Microsoft DirectX 326 10
Linux OS 4253 10
Apple iOS 5741 10
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 9
Samsung Galaxy Note 558 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 7
Intel x86 - Архитектура процессора 992 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 5
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 4
JavaScript - Язык программирования 628 4
LG G - серия смартфонов 120 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Microsoft Edge - Браузер 973 3
Apple macOS X 901 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
Microsoft Excel 436 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Corning Gorilla Glass 496 3
Apple macOS 922 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 3
Microsoft Windows 852 3
Intel Rocket Lake-S - Серия микропроцессоров 13 3
Nvidia G-Sync 96 3
Microsoft Office 1934 3
Apple iPhone 5 710 2
Apple iPad 3263 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
Гинятуллин Роман 61 3
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 2
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Simmons Michelle - Симмонс Мишель 1 1
Тутуков Алексей 2 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Vasques Rogelio - Васкесе Рогелио 3 1
Яковенко Денис 3 1
Pette Bob - Пэтт Боб 9 1
Алексеева Екатерина 3 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Solomon John - Соломон Джон 2 1
Liu Albert - Лю Альберт 4 1
Добровольский Николай 13 1
Попов Денис 6 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 28 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 13
Япония 2778 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Европа 3745 3
Индия - Республика 2169 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Северная Америка 1409 2
Мозамбик - Республика 9 1
Ботсвана - Республика 11 1
Уругвай - Восточная Республика 24 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Кипр - Республика 247 1
Нидерланды 972 1
Украина 3361 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Италия - Итальянская Республика 1381 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Израиль 719 1
Канада 1301 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 1
Восточная Европа 1676 1
Казахстан - Республика 2627 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 54 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Русский язык 978 1
Tom’s Hardware 86 5
CNews - ZOOM.CNews 1093 5
Wikipedia - Википедия 276 1
Reddit 198 1
VideoCardz 12 1
Gartner 2190 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Cinebench 16 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
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