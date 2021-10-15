Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электроника
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 68
Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воинов Сергей 12 4
|Кретов Илья 11 4
|Путин Владимир 1828 1
|Галушкин Олег 168 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
|Филатов Андрей 99 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Гришаков Максим 27 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Алексеева Ирина 6 1
|Павлов Антон 13 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Тетюшкин Владислав 1 1
|Балахнин Александр 4 1
|Будова Александра 1 1
|Артемасов Алексей 5 1
|Фирсов Ярослав 1 1
|Титов Дмитрий 2 1
|Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
|Эшивар Корентен 1 1
|Костюшов Евгений 1 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Сулейманов Роман 1 1
|Ашанина Анастасия 1 1
|Андропова Анастасия 1 1
|Камнева Анастасия 1 1
|Попов Виктор 3 1
|Рыхлов Павел 1 1
|Шмайхель Андрей 1 1
|Мешков Андрей 1 1
|Соболев Андрей 4 1
|Vidal Albert - Видаль Альберт 1 1
|Степанова Елизавета 1 1
|Маркон Раиса 1 1
|Минеев Айдар 1 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Mut Lucas Albert - Мут Лукас Альберт 1 1
|Арсланов Оскар 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|CNews Analytics 1991 3
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 3
|Сбербанк СберДанные 4 3
|ResearchMe 11 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
|НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru