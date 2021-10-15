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Электроника


15.10.2021 Совкомбанк зафиксировал двукратный рост онлайн-платежей по картам рассрочки 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 3
20.10.2020 «Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
05.10.2020 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось за полгода 1
24.04.2020 Рассекречена цена новых iPhone 12 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
19.02.2020 Выручка «Яндекс.Маркета» в 2019 г. выросла в 2,5 раза 1
17.01.2020 «Яндекс.Маркет» назвал самый популярный смартфон 2019 года 1
05.12.2019 Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi 1
29.11.2019 Исследование Mail.ru Group: перед Новым годом рекламодатели на треть увеличивают затраты на продвижение 1
28.11.2019 «Росэлектроника» внедрит практики бережливого производства на 50 предприятиях 1
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта 2
30.10.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» назвали товары и услуги, чаще оплачиваемые картой 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
29.07.2019 «Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике 1
11.07.2019 Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети» 1
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати 1
06.02.2019 Экспорт российского софта резко ускорился и перевалил за $10 млрд в год 1
19.12.2018 Команда backend-платформы Scorocode анонсировала выход новой версии сервиса 1
20.11.2018 Продажи российских интернет-магазинов за границу растут колоссальными темпами 1
25.10.2018 3М объявила о финансовых результатах III квартала 2018 года 1
15.08.2018 eBay рассекретил статистику покупок и продаж через мобильное приложение 1
08.08.2018 Платформа ЕМП для телемедицины стала резидентом «Сколково» 1
09.07.2018 MedVR разработает симуляторы медицинского оборудования в рамках ИТ-кластера фонда «Сколково» 1
25.05.2018 Исследование: более 50 российских продавцов на eBay стали долларовыми миллионерами 1
27.03.2018 «Интеллоджик» объявил о начале работ по внедрению платформы поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области 1
25.09.2017 «Мультикубик» запустил диафильмы в облака 1
31.07.2017 Инновационный мини-кинотеатр Сinemood резидента Сколково стал доступен в «М.Видео» 1
17.01.2017 В «Росэлектронике» заместили импортные варикапы 1
24.10.2016 Новый материал в 100 раз уменьшит энергопотребление компьютеров 1
28.06.2016 «АйТи Солюшенс» займется продвижением решений «Сигнум» в России, странах СНГ и Балтии 1
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 5
Samsung Electronics 5702 5
Microsoft Corporation 11127 4
Xiaomi 904 4
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
АФК Система ПАО 996 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Merlion - Мерлион 275 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Harman Kardon 167 1
JBL 100 1
Google LLC 7161 1
Merlion Бюрократ 21 1
SolarBot 1 1
MedVR - MедВиАр 1 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
Комстар Регионы 89 1
Rover Computers 76 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Flipkart 13 1
Unity Technologies 97 1
HMD Global - Nokia 116 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Siemens AG - Сименс Россия 665 1
Schneider Electric 409 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
3761 1
Nokia Corporation 2447 1
Intel Corporation 4192 1
Facebook 3767 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
eBay Inc 531 5
Почта России ПАО 1574 3
Связной ГК 883 3
DHL Express 82 2
Tom Tailor 6 1
Puma - Пума 23 1
Huggies - Хаггис 5 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Совкомбанк Совесть 27 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Bentley Motors 50 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Евросеть 889 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Россети ПАО 168 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
UPS 36 1
AliExpress 275 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Intelligent Dimming 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Scan&Go - терминалы самосканирования для оплаты товара 5 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Kubernetes 307 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Яндекс.Маркет 439 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Apple iPhone 7 246 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Epic Games Unreal Engine 179 1
Prime Video - видеосервис 10 1
Hotstar - видеосервис 5 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Prof-IT Group Scorocode - Облачная backend-платформа для приложений 5 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Redis СУБД 46 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Яндекс.Плюс 44 1
Autodesk Maya 45 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 24 1
Microsoft Excel 436 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
Nokia Smart TV 4 1
AliExpress Plus 5 1
Autodesk Inventor 42 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Energy Baracuda 1 1
Nintendo Wii - игровая консоль 336 1
Apple iPad Pro 226 1
MedVR LAP - линейка лапароскопических симуляторов, в которых применяется технология виртуальной реальности 1 1
MedVR CRM 1 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
Samsung WF - серия стиральных машин 2 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 160 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 1
Воинов Сергей 12 4
Кретов Илья 11 4
Путин Владимир 1828 1
Галушкин Олег 168 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Филатов Андрей 99 1
Песков Дмитрий 65 1
Соколов Дмитрий 45 1
Чукарин Алексей 56 1
Гришаков Максим 27 1
Голикова Татьяна 39 1
Алексеева Ирина 6 1
Павлов Антон 13 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Балахнин Александр 4 1
Будова Александра 1 1
Артемасов Алексей 5 1
Фирсов Ярослав 1 1
Титов Дмитрий 2 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Эшивар Корентен 1 1
Костюшов Евгений 1 1
Сорокин Сергей 9 1
Сулейманов Роман 1 1
Ашанина Анастасия 1 1
Андропова Анастасия 1 1
Камнева Анастасия 1 1
Попов Виктор 3 1
Рыхлов Павел 1 1
Шмайхель Андрей 1 1
Мешков Андрей 1 1
Соболев Андрей 4 1
Vidal Albert - Видаль Альберт 1 1
Степанова Елизавета 1 1
Маркон Раиса 1 1
Минеев Айдар 1 1
Абрамов Алексей 27 1
Mut Lucas Albert - Мут Лукас Альберт 1 1
Арсланов Оскар 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 8
Германия - Федеративная Республика 3657 8
Европа 3774 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Беларусь - Белоруссия 2095 5
Казахстан - Республика 2641 5
Израиль 722 4
Украина 3378 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - Краснодарский край 915 3
Канада 1307 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Индия - Республика 2175 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Япония 2802 3
Россия - Воронежская область 398 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Омская область 384 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Саратовская область 344 2
Европа Западная 616 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Республика Хакасия 251 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Австралия - Австралийский Союз 1128 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Китай - Шанхай 244 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
CNews Analytics 1991 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 3
Сбербанк СберДанные 4 3
ResearchMe 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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