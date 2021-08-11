Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Федеральное законодательство


11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
14.05.2021 Бизнес сэкономит миллиарды рублей благодаря переходу на электронный документооборот 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
28.04.2021 «Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
15.01.2021 Кассовые программные решения семейства Set включены в реестр российского ПО 1
15.12.2020 Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
30.11.2020 Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа 1
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
29.10.2020 Правительство уполномочило организацию «Цифровая экономика» представлять интересы бизнеса в вопросе «цифровых песочниц» 1
24.09.2020 Власти запретят продавцам собирать персональные данные покупателей 1
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
14.07.2020 R-Style Softlab поможет банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank 1
28.05.2020 Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство 1
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ 1
24.04.2020 Путин разрешил провести в России эксперимент с электронными трудовыми договорами 1
17.04.2020 Выписки из трудовых книжек с портала госуслуг приравнены к полноценным документам 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
14.02.2020 В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
25.12.2019 Электронная переписка госорганов с гражданами станет юридически значимой 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1

Публикаций - 254, упоминаний - 275

Федеральное законодательство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 32
Yandex - Яндекс 4099 8
VK - Mail.ru Group 2482 6
Microsoft Corporation 11017 6
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 5
Google LLC 7128 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Vocord - Вокорд 98 2
Астерос - Asteros 531 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 2
Конфидент 56 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 2
Philips 695 2
СКБ Контур 416 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
SAP SE 3207 2
Mirabilis 15 2
Samsung Electronics 5633 2
InfoWatch - Инфовотч 603 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Facebook 3765 2
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Летограф - Letograf 63 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Rambler Group - Рамблер ГК 484 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Fly 123 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Alfa Technologies 5 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Explay - Эксплей 165 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
СКО Электроника-утилизация 4 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Юнистрим - Unistream 167 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Профи Менеджер Удостоверяющий центр 1 1
Entertainment One 1 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Телефон.Ру 60 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Альфа-Банк 1123 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Газпром нефть 380 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
МегаФон Финанс 9 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Нэклис-Банк 15 1
Почта России ПАО 1570 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 59
Правительство РФ 2200 30
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 28
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 21
Президент Российской Федерации 1439 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
Администрация Смоленской области 19 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 10
Правительство Пермского края 15 9
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 8
Федеральное казначейство России 766 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 6
Правительство Самарской области 48 6
Правительство Москвы 649 5
Правительство Ставропольского края 23 5
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 5
Правительство и губернатор Ростовской области 27 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Правительство Саратовской области 17 4
Администрация Псковской области 22 4
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 4
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Администрация Курской области 13 4
Администрация Красноярского края 25 4
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 4
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 3
Правительство Сахалинской области 19 3
Руссофт - Russoft 250 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 68 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 6
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 34
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ЭОС Дело СЭД 620 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 6
R-Style Softlab - RS-Bank 228 5
Microsoft Office 1921 5
Microsoft Windows 10 6612 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Apple iOS 5741 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Java - Язык программирования 1167 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
R-Style Softlab - RS-Connect 47 2
ICQ 493 2
Apple Pay 385 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Vocord Видеоэксперт 6 2
Apple macOS 922 2
Linux OS 4243 2
Google Android 10750 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Apple FaceTime 145 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Путин Владимир 1820 13
Никифоров Николай 1126 8
Медведев Дмитрий 1433 3
Козырев Алексей 270 3
Левин Леонид 83 3
Клишас Андрей 44 3
Ющенко Александр 25 2
Дворкович Аркадий 169 2
Кожемяка Егор 12 2
Кулин Филипп 39 2
Назарова Анна 33 2
Калугин Сергей 162 2
Бокова Людмила 80 2
Храмцовская Наталья 38 2
Кабанов Владимир 174 2
Валяева Елизавета 72 2
Мишустин Михаил 302 2
Каримов Ринат 28 2
Казарян Карен 31 2
Денисов Алексей 15 2
Бырдин Алексей 21 1
Боярский Сергей 16 1
Казаков Сергей 5 1
Шахов Виталий 1 1
Родин Кирилл 7 1
Пименов Дмитрий 1 1
Котяков Антон 4 1
Кравченко Владимир 1 1
Молибог Николай 3 1
Тевс Михаил 2 1
Пономарев Михаил 1 1
Тамбов Константин 1 1
Луговой Андрей 12 1
Исаев Андрей 19 1
Юршев Андрей 2 1
Лавров Алексей 2 1
Третьяк Константин 34 1
Степанов Антон 56 1
Макаров Станислав 111 1
Вайнберг Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 16
Россия - Волгоградская область 395 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 12
Россия - Ростовская область 860 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 12
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 8
Россия - Калининградская область 531 8
Россия - Ставропольский край 457 8
Россия - Республика Мордовия 387 8
Россия - Кировск - Кировская область 301 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 6
Россия - Забайкальский край 356 6
Россия - Тюменская область 582 6
Россия - Курская область 338 6
Россия - Краснодарский край 913 5
Россия - Самарская область 558 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 5
Россия - Республика Алтай 681 5
Россия - Сахалинская область 432 5
Россия - Смоленская область 227 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - Рязанская область 313 5
Россия - Тамбовская область 321 5
Россия - Кемеровская область 463 5
Россия - Орловская область 131 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Россия - Республика Бурятия 284 4
Россия - Иркутская область 537 4
Россия - Свердловская область 805 4
Россия - Новгородская область 282 4
Россия - Республика Адыгея 241 4
Россия - Челябинская область 658 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 4
Россия - Нижегородская область 737 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 31
Региональное законодательство 45 15
Информационное общество - Государственная программа 282 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 12
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 10
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 4
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Конституция Российской Федерации 28 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 56 3
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 13 2
Коррупция 22 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
Образование в России 328 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 1
Русский язык 970 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Медуза - Meduza 18 1
Автокод (портал) 29 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756266, в очереди разбора - 659956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще