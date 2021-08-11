Федеральное законодательство

Бизнес сэкономит миллиарды рублей благодаря переходу на электронный документооборот 1

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Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1

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Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 1

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Путин разрешил провести в России эксперимент с электронными трудовыми договорами 1

Выписки из трудовых книжек с портала госуслуг приравнены к полноценным документам 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1

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