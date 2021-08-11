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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральное законодательство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 254, упоминаний - 275
Федеральное законодательство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 13
|Никифоров Николай 1126 8
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Козырев Алексей 270 3
|Левин Леонид 83 3
|Клишас Андрей 44 3
|Ющенко Александр 25 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Кожемяка Егор 12 2
|Кулин Филипп 39 2
|Назарова Анна 33 2
|Калугин Сергей 162 2
|Бокова Людмила 80 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Каримов Ринат 28 2
|Казарян Карен 31 2
|Денисов Алексей 15 2
|Бырдин Алексей 21 1
|Боярский Сергей 16 1
|Казаков Сергей 5 1
|Шахов Виталий 1 1
|Родин Кирилл 7 1
|Пименов Дмитрий 1 1
|Котяков Антон 4 1
|Кравченко Владимир 1 1
|Молибог Николай 3 1
|Тевс Михаил 2 1
|Пономарев Михаил 1 1
|Тамбов Константин 1 1
|Луговой Андрей 12 1
|Исаев Андрей 19 1
|Юршев Андрей 2 1
|Лавров Алексей 2 1
|Третьяк Константин 34 1
|Степанов Антон 56 1
|Макаров Станислав 111 1
|Вайнберг Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756266, в очереди разбора - 659956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756266, в очереди разбора - 659956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru