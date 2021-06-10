Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров

Госдума приняла законопроект об электронном документообороте в первом чтении. Работодатель сможет сделать электронное подписание документов обязательным для всех сотрудников. Это не только удобно для взаимоотношений между работодателями и сотрудниками, но и открывает больше возможностей для удаленного трудоустройства.

Законопроект об электронном документообороте

Законопроект об электронном документообороте 16 июня 2021 г. принят Госдумой в первом чтении.

Теперь при оформлении на работу сотруднику можно просто пройти по ссылке для подписи всех документов онлайн, а работодателю больше не придется хранить документы на бумаге.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сейчас работодатель самостоятельно выбирает бумажную или электронную форму ведения документов, связанных с работой. И нет законных оснований для оформления кадровых документов только в электронном виде (к ним относятся трудовой договор, ученический договор, договор о материальной ответственности и около 30 видов других документов).

Принятый Госдумой закон предусматривает обязательное введение работодателем электронного документооборота на всех работников, если менее пятидесяти процентов работников подали работодателю заявление об отказе на переход на электронный документооборот.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном документообороте, по которому работодатель сможет сделать электронное подписание документов обязательным для всех сотрудников

Законопроект создает больше возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор. Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы. Принятие законопроекта позволит им также оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя — необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему, следует из пояснительной записки.

Как это работает

Для оформления на работу больше не требуется присутствие в офисе. Отдел кадров пришлет сотруднику ссылку на подписание документов, и он их подпишет с помощью электронной подписи (ЭП). Для заключения договоров и подписания документов будут использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и работника или усиленная неквалифицированная подпись работника документов в соответствии с требованиями ФЗ «Об электронной подписи».

Согласно законопроекту, использовать для электронного документооборота можно будет либо собственную информационную систему компании, либо общую федеральную платформу «Работа в России».

Критика законопроекта

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов по мониторингу практики применения Трудового кодекса в России высказал замечания к законопроекту об электронном документообороте. Комитет отметил, что для недопущения ущемления прав работников требуют проработки условия и порядок хранения документов в электронном виде. Для предотвращения утечек информации необходимо предусмотреть дополнительные требования к хранению документов либо установить эти требования на подзаконном уровне, отмечается комитетом.

Также Счетная палата считает, что законопроект предусматривает трансформацию возможности использования сотрудниками электронного подписания документов в обязанность. В заключении Счетной палаты отмечается, что, согласно № 439-ФЗ, сотрудник имеет право выбирать между «бумажной» и «электронной» трудовой книжкой и это право не зависит не от каких условий. По аналогии с этим должен работать и механизм электронного документооборота.

Нуждается в доработке положение законопроекта о безусловном праве работника направлять любые сообщения работодателю посредством платформы «Работа в России», поскольку данное положение обязывает всех работодателей осуществлять электронный документооборот с использованием указанной платформы, отмечается в заключении.

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Однако комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

С комитетом согласен и Павел Катков владелец юридической компании «Катков и партнеры». «Одной из сложностей, которая может возникнуть при переводе сотрудников на электронный документооборот – это неготовность самих сотрудников к такому формату», — сказал он CNews. — «Законопроект решает этот вопрос довольно интересно: сотрудник вправе подать заявление об отказе от перехода на электронный документооборот, однако если таких сотрудников будет менее 50%, работодатель сможет принудительно перевести на него всех сотрудников, невзирая на отказ меньшинства».

Катков также отметил, что в законопроекте молчание сотрудников при решении вопроса о переходе на электронный документооборот приравнивают к согласию. «В известном смысле права работников можно считать нарушенными – по тексту законопроекта их “по умолчанию” считают согласными, а несогласных – принуждают, исходя из мнения большинства», — пояснил Катков.

Сложно ли будет перестроиться организациям: мнение эксперта

«Для малого и среднего бизнеса переход на электронный документооборот — достаточно типовой процесс, который можно завершить за три-четыре недели, — заявил CNews Иван Родионов, партнер Ernst&Young. —Экономический эффект достигается в основном за счет экономии на печати документов, времени и усилий на их обработку и ускорения документооборота. Основные затраты идут на ИТ-интеграцию, изменение процессов и услуги операторов электронного документооборота».

Для крупного бизнеса переход на электронный документооборот — уже большой проект, реализация которого как правило занимает один-два года и требует существенной перестройки бизнес-процессов и затрат на ИТ-интеграцию, отмечает Родионов. Однако за счет эффекта масштаба — проект перехода на электронный документооборот окупается в среднем за два-три года.

Среди сложностей перехода Родионов выделил значительные затраты на ИТ-интеграцию, перестройку бизнес-процессов и обучение персонала, необходимость наладить процесс использования различных видов электронных подписей, а также обеспечить безопасность и бесперебойность работы системы.