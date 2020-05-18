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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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18.05.2020 Результаты первого квартала 2020 года на российском рынке мобильных телефонов
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито»
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов
19.07.2019 Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры
15.02.2019 Роскомнадзор просят заблокировать распространение ПО для подмены номеров телефонов

Публикаций - 2716, упоминаний - 3111

Телефон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 150
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 103
Apple Inc 10648 88
Huawei 3201 76
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 71
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5417 70
Meta Platforms - Facebook 4257 54
Yandex - Яндекс 4967 46
Ростех - Ростехнологии 2510 34
Cisco Systems 4711 30
VK - Mail.ru Group 3038 27
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 21
Oracle Corporation 5997 19
Крок - Croc 1612 19
Intel Corporation 11225 19
SAP SE 4555 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1278 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 13
Qualcomm Technologies 1633 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 735 9
PayPal 634 7
Киевстар - Kyivstar 474 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 987 6
Check Point Software Technologies 693 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 358 5
Корус Консалтинг ГК 1012 5
HP - Hewlett-Packard 3567 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
Yadro - КНС Групп 186 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 4
Барс груп 484 2
Acer Group 2303 2
Extreme Networks 99 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 2
Opera Software 329 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 226 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 32
X5 Group 699 26
Уралсиб Банк 475 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 14
Связной ГК 1152 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 635 12
Газпром ПАО 974 11
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 164 8
Ситимобил - Служба такси 134 6
Совкомбанк ПАО 169 5
Русагро Группа Компаний 181 5
О2О Delivery club 171 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Роснефть НК 431 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 53 4
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 261 2
Western Union 119 1
Capital One 17 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
Альфа-Капитал УК 56 1
Segezha Group - Сегежа Групп 95 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 73
Правительство РФ 7890 72
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 46
Президент Российской Федерации 3544 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 38
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1958 35
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2473 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 23
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 985 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1057 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 44
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 1
Демократическая политическая партия США 90 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11175 438
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26501 318
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18210 277
Website - Вебсайт 7895 180
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1399 177
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10419 154
Сервер - Серверные платформы 9025 151
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8021 144
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3341 125
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8946 106
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6395 104
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10613 92
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3907 87
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 646 83
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1737 81
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6596 79
5G - Пятое поколение мобильной связи 2402 70
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7471 70
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5055 68
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4987 65
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 983 65
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3666 59
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3459 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5325 56
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1727 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4725 53
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2111 51
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3090 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5241 48
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1900 46
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1886 42
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1859 41
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1779 36
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1819 35
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2786 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41964 31
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1852 30
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3357 28
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2228 25
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1551 25
Google Android 11912 211
Apple iOS 6381 111
WhatsApp Messenger 742 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2528 46
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1398 24
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 691 19
Microsoft Office 3230 17
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 454 8
Huawei Mate - серия смартфонов 247 8
Microsoft Teams 308 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 190 7
Depositphotos - фотобанк 383 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 687 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 447 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 419 5
Яндекс.Метрика 142 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 667 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 217 5
Apple iPad mini 398 4
Superjob 213 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 501 3
Apple iMac - Серия моноблоков 436 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 326 3
Google Search - Google Поиск 95 3
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 49 3
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 217 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 90 2
Google AOSP - Android Open Source Project 45 2
Google Android Package Kit - APK 84 2
1С:ERP Управление предприятием 264 2
Microsoft Visual Studio 323 2
IBM Watson 144 2
MediaTek Helio А - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 37 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 416 2
Microsoft Office Excel 797 2
Microsoft Security Essentials - MSE 124 2
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 2
Emojipedia - Энциклопедия emoji 2 2
Бокова Людмила 80 5
Климарев Михаил 47 4
Мельникова Анастасия 196 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
Чернышенко Дмитрий 311 3
Клишас Андрей 44 3
Солодовников Денис 91 2
Hunt Troy - Хант Трой 5 2
Патрушев Николай 21 2
Тенишев Андрей 12 2
Мишустин Михаил 369 2
Назаров Алексей 69 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 2
Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 1
Сечкин Алексей 15 1
Белова Светлана 7 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Чибис Андрей 23 1
Князев Николай 4 1
Ананьев Дмитрий 68 1
Fight Thomas - Файт Томас 1 1
Warner Mark - Уорнер Марк 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13313 102
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13433 86
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11584 75
Германия - Федеративная Республика 8681 34
Россия - УФО - Свердловская область 1099 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2024 28
Украина 6108 27
Европа Восточная 2908 26
Россия - ЦФО - Тульская область 959 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1005 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1894 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2155 13
Земля - планета Солнечной системы 7271 13
Россия - ПФО - Самарская область 919 13
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 993 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1299 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 1212 11
Израиль 1750 10
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 372 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2151 8
Китай - Тайвань 2019 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1551 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 946 7
Россия - СФО - Кемеровская область 672 7
Польша - Республика 1545 6
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 6
Россия - ЦФО - Смоленская область 337 6
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 6
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 6
Россия - УФО - Тюменская область 829 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 387 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 4
Россия - ДФО - Магаданская область 308 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 4
Греция - Греческая Республика 731 3
Узбекистан - Республика 1278 3
Норвегия - Королевство 1118 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 257 2
Словения - Республика 201 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6709 205
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2568 60
Мошенничество - Махинации 1756 56
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2710 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3894 56
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1173 39
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2266 30
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1784 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1782 17
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 390 14
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 12
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 263 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 6
Cashback - Кэшбэк 199 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 422 4
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 123 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 82 2
Образование в России 405 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 23 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 78 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 134 1
Пиратство - Авторское право 493 1
Из рук в руки - irr.ru 38 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 4
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 4
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 596 5
VMworld 29 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
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