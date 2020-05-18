Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телефон Телефонная связь Телефонные звонки
Публикаций - 2716, упоминаний - 3111
Телефон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 4
|Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 4
|ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru