Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТАСС
Российское государственное информационное агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 531, упоминаний - 700
ТАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 78
|Медведев Дмитрий 1433 26
|Акимов Максим 167 14
|Чернышенко Дмитрий 234 13
|Жаров Александр 165 12
|Никифоров Николай 1126 12
|Шадаев Максут 384 10
|Мишустин Михаил 302 9
|Клишас Андрей 44 8
|Бокова Людмила 80 8
|Носков Константин 201 8
|Горелкин Антон 34 6
|Греф Герман 205 6
|Дуров Павел 216 6
|Волин Алексей 113 6
|Хинштейн Александр 50 6
|Аксаков Анатолий 98 6
|Силуанов Антон 52 5
|Комиссаров Дмитрий 157 5
|Левин Леонид 83 5
|Ампелонский Вадим 31 4
|Касперская Наталья 197 4
|Белоусов Андрей 53 4
|Волож Аркадий 181 4
|Иванов Олег 124 4
|Титов Борис 27 4
|Собянин Сергей 211 4
|Пушков Алексей 8 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 3
|Матвиенко Валентина 57 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Богуславский Леонид 25 3
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 3
|Опанасенко Всеволод 100 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Климарев Михаил 46 3
|Усманов Алишер 241 3
|Новиков Евгений 39 3
|Лугов Андрей 32 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756102, в очереди разбора - 659792.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756102, в очереди разбора - 659792.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru