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ТАСС
Российское государственное информационное агентство


14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 2
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 2
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 3
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе 4
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных 1
06.08.2021 Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G 1
26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 5
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
06.07.2021 Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 3
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
20.05.2021 Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России 3
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 1
13.05.2021 Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов 1
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей 2
03.05.2021 Мобильное приложение МВД научат бороться с телефонными мошенниками за 45 миллионов 2
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 1
29.03.2021 ТАСС переезжает с Docsvision на «1С» 12
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 5
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
15.03.2021 ИТ-отрасль защитят от пожарных проверок 1
05.03.2021 Власти заставят иностранные ИТ-компании платить налоги за каждого сотрудника-россиянина 3
03.03.2021 У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники 1
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 3

Публикаций - 531, упоминаний - 700

ТАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 60
Yandex - Яндекс 4099 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 40
Google LLC 7128 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 36
VK - Mail.ru Group 2482 33
Apple Inc - Эппл Рус 7680 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 22
Facebook 3765 19
Microsoft Corporation 11017 18
Samsung Electronics 5633 17
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 15
АФК Система ПАО 991 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Telegram Group 702 11
Huawei 2726 11
Twitter 2204 10
Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
IBM 3527 8
Jolla - Sailfish Holding 58 7
Cisco Systems 2037 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 7
3727 6
InfoWatch - Инфовотч 603 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Крок 1219 5
Nokia Corporation 2416 5
Xiaomi 904 5
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Philips 695 4
SAP SE 3207 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 4
Acronis - Акронис 364 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 45
Почта России ПАО 1570 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 7
Газпром ПАО 518 7
Бином 16 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Альфа-Банк 1123 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Uber 257 5
AliExpress 275 5
Аэрофлот 492 5
Uber Technologies 258 5
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 4
Открытие ФК 538 4
Avito - Авито 171 4
Газпром нефть 380 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 4
Gett 60 4
Роснефть НК 367 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Восточный Банк 108 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Qiwi 783 3
Яндекс.Такси 271 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Совкомбанк ПАО 147 3
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 3
Почта Банк 289 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Вотрон 16 3
ВТБ24 583 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 96
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 77
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 45
Президент Российской Федерации 1439 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 33
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 29
Правительство РФ 2200 27
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 24
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 14
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 8
Басманный районный суд города Москвы 47 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 7
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 7
Счётная палата РФ 460 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Федеральное собрание Российской Федерации 79 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
Единая Россия - Политическая партия 171 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
Руссофт - Russoft 250 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
ЛДПР 68 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 2
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
Союз машиностроителей России 26 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Московская федерация футбола 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Социальные сети - Соцсети 96 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 4
Smartphone - Смартфон 773 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
DDR - Double data rate 1066 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
Google Android 10750 36
Apple iOS 5741 30
Новые облачные технологии - МойОфис 311 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 16
Microsoft Windows 10 6612 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
VK - Mail.ru Одноклассники 853 13
Apple macOS 922 12
Linux OS 4243 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Google YouTube - Видеохостинг 1706 10
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 10
Tizen OS - Linux 215 9
WhatsApp Messenger 654 8
Apple iPhone 6 547 6
Apple iPad 3263 5
Apple - App Store 2198 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 5
Rakuten Viber 429 5
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Т-Платформы Таволга терминал 26 4
Microsoft Office 1921 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 3
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 3
Apple iPhone 7 246 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
ICQ 493 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
Госуслуги - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 3
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 850 2
Путин Владимир 1820 78
Медведев Дмитрий 1433 26
Акимов Максим 167 14
Чернышенко Дмитрий 234 13
Жаров Александр 165 12
Никифоров Николай 1126 12
Шадаев Максут 384 10
Мишустин Михаил 302 9
Клишас Андрей 44 8
Бокова Людмила 80 8
Носков Константин 201 8
Горелкин Антон 34 6
Греф Герман 205 6
Дуров Павел 216 6
Волин Алексей 113 6
Хинштейн Александр 50 6
Аксаков Анатолий 98 6
Силуанов Антон 52 5
Комиссаров Дмитрий 157 5
Левин Леонид 83 5
Ампелонский Вадим 31 4
Касперская Наталья 197 4
Белоусов Андрей 53 4
Волож Аркадий 181 4
Иванов Олег 124 4
Титов Борис 27 4
Собянин Сергей 211 4
Пушков Алексей 8 4
Осеевский Михаил 221 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 3
Матвиенко Валентина 57 3
Кабанов Владимир 174 3
Богуславский Леонид 25 3
Calvey Michael - Калви Майкл 7 3
Опанасенко Всеволод 100 3
Мамонов Михаил 24 3
Климарев Михаил 46 3
Усманов Алишер 241 3
Новиков Евгений 39 3
Лугов Андрей 32 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 384
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 126
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 13
Беларусь - Белоруссия 2081 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 12
Украина 3347 12
Германия - Федеративная Республика 3614 12
Казахстан - Республика 2621 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 12
Индия - Республика 2161 11
Европа 3730 8
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Япония 2760 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - Сочи 910 7
Франция - Французская Республика 2112 6
Бразилия - Федеративная Республика 1121 6
Восточная Европа 1669 6
Северная Америка 1405 5
Россия - Иннополис 292 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
Нидерланды 970 5
Россия - Калининград 659 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 4
Россия - Красноярск 843 4
Чехия - Чешская Республика 493 4
Азия - Азиатский регион 1512 4
Италия - Итальянская Республика 1371 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 4
Россия - Калининградская область 531 4
Канада 1294 4
Россия - Владивосток 864 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 26
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 19
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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