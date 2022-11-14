Журналисты CNews, «Коммерсанта» и ТАСС признаны лучшими по освещению ИТ в России

Ассоциация разработчиков российского ПО «Руссофт» наградила корреспондента CNews за освещение ИТ-тематики в 2022 г. В 2021 г. ассоциация уже выделяла CNews как лучшее ИТ СМИ.

Награждение «Руссофт»

На ежегодной осенней пресс-конференции ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» 8 ноября 2022 г. эксперты обсудили технологический суверенитет России, а также кадровые вопросы и экспорт отечественного ПО. Помимо этого, в рамках встречи прошло награждение журналистов и СМИ премией RUSSOFT Awards 2022.

В 2022 г. премию за освещение российских информационных технологий получила корреспондент CNews Кристина Холупова. Победителей выбирали среди 60 журналистов и практически 20 ИТ СМИ. Члены PR-комитета сформировали шорт-лист самых активных и ярких кандидатов. Финальный этап голосования проходил среди всех компаний, входящих в ассоциацию «Руссофт».

Помимо корреспондента CNews, награду получили Никита Королев из «Коммерсанта» и Виктория Рябикова из ТАСС.

Награды и аудитория CNews

В 2021 г. организаторы премии RUSSOFT Awards 2021 назвали СNews лучшим ИТ СМИ в России. На протяжении 20 лет работы CNews мы наблюдаем постоянный рост интереса к теме информационных технологий; статистика аудитории CNews бьет рекорды.

Награждение корреспондента CNews

В частности, 28 августа и 15 октября 2020 г. материалы издания прочли по 259 тыс. человек, а 19 июня аудитория достигла отметки 296 тыс. Число посетителей портала в месяц превышает 3 млн человек.

А в мае 2022 г. на фоне всплеска интереса к импортозамещению информационных технологий аудитория CNews ставит новые рекорды. Число читателей издания за день достигло 517 тыс. человек.

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В 2020 г. премию «Руссофт» за «диалог с регулятором» получил журналист CNews Денис Воейков.

CNews FORUM

Сегодня CNews является крупнейшим в России организатором мероприятий по теме информационных технологий и цифровой экономики (около 50 конференций в год с численностью аудитории до 200 человек). Большое развитие получили проекты CNews: CNews FORUM, CNews Conference, Market.CNews.

CNews FORUM 2022 состоялся 1 ноября 2022 г. Его открыл Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он рассказал об уже запущенных мерах поддержки, а также об использовании «трофейного» зарубежного ПО без согласия правообладателей, о новых правилах аккредитации ИТ-компаний и многом другом.