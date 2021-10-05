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05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
03.08.2021 МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener 3
02.08.2021 Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 2
13.05.2021 «Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 1
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 1
21.10.2020 УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux 1
21.09.2020 Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews 1
18.09.2020 Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат 1
28.07.2020 Защищенные ноутбуки «Аквамарин» на базе процессоров «Эльбрус-1С+» совместимы с OC Astra Linux 1
15.07.2020 Astra Linux выпустила масштабное обновление системы виртуализации «Брест» 3
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 6
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации 2
18.06.2020 «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC 1
05.06.2020 «Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации 3
28.05.2020 75% безопасников считают публичные облака более надежными, чем собственные ЦОДы 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
14.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» перевел в онлайн пакет документов по ипотеке 1
06.04.2020 Dallas Lock Linux получил сертификат совместимости с РЕД ОС 1
27.03.2020 Angara Professional Assistance: доля неразрешенного в компаниях ПО за месяц выросла с 1% до 25% 1
26.03.2020 Первая российская мобильная ОС «Аврора» выходит на новый уровень доверия 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
04.03.2020 Gartner назвал Deception самой важной новой технологией защиты информации 1
11.02.2020 Подтверждена совместимость ECM-системы DirectumRX с ОС «Лотос» 1
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов 1
20.01.2020 Подтверждена совместимость шлюза безопасности Ideco UTM и ОС «Лотос» 1
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения 1
02.12.2019 Подтверждена совместимость ПАК «Аккорд-Х» и «Ред ОС» 1
08.11.2019 Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира 1
03.07.2019 «Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К 2
25.06.2019 ПО Trueconf сертифицировано для работы с корпоративной ОС «Лотос» 1
09.04.2019 Государство заставит российских ИБ-вендоров потратиться, а «варягов» уйти 2
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК 1

Публикаций - 140, упоминаний - 213

СЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Код Безопасности 365 18
Конфидент 56 15
Microsoft Corporation 11060 12
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Oracle Corporation 3342 4
Энстрим - Instream 19 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 3
Avanpost - Аванпост 92 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
ОКБ САПР 25 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Citrix Systems 571 2
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 12 2
Netrika - Нетрика 84 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Intel Corporation 4169 2
АйТи 751 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Информзащита 423 2
Fortinet 286 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
3733 2
HP Inc. 2905 2
IBM 3537 2
Cisco Systems 2038 2
Ростелеком Связьинвест 695 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Автограф 8 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
Сервионика - Servionica 164 1
Palo Alto Networks 80 1
American Well 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Stada 15 1
Пепеляев Групп 25 1
Аэроклуб 13 1
Ренессанс Страхование 51 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Газпром ПАО 520 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство РФ 2201 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Пресненский районный суд города Москвы 3 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 16
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 118 11
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 9
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 3
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
Microsoft Windows API 68 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
DDR - Double data rate 1067 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Microsoft Windows 10 6629 26
Linux OS 4253 21
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 17
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 15
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 9
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 5
Linux - Debian GNU 272 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 5
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Java - Язык программирования 1175 4
Aladdin JaCarta 147 4
Microsoft SQL Server 793 4
Google Android 10750 3
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
Актив - Рутокен S 20 3
Aladdin eToken Management System 71 3
Энстрим Лотос - Операционная система 13 3
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 2
Avanpost IDM Access System 20 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 2
Apple iOS 5741 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ОКБ САПР Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 6 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Актив - Рутокен Lite 18 2
Ред ОС 239 2
Microsoft Windows 852 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Кожемяка Егор 12 6
Голов Андрей 32 3
Мылицын Роман 79 3
Плешков Алексей 42 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Раменский Демьян 12 2
Горелов Дмитрий 51 2
Куренев Алексей 6 2
Иванов Владимир 43 2
Пьянченко Андрей 5 2
Фишер Андрей 54 2
Евдокимов Андрей 54 2
Конусов Андрей 73 2
Рустамов Рустам 169 2
Клименко Сергей 2 1
Комаров Валерий 2 1
Назаров Игорь 2 1
Сивцев Илья 13 1
Папура Михаил 5 1
Козлов Михаил 153 1
Петренко Николай 6 1
Щербаков Владимир 3 1
Кадыков Иван 4 1
Шубин Иван 3 1
Божор Юрий 3 1
Уздемир Сергей 6 1
Бурков Сергей 2 1
Аносов Сергей 11 1
Петрова Лариса 2 1
Павлунин Максим 1 1
Девянин Петр 5 1
Птуха Юрий 2 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Пинчук Никита 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Гуревич Алексей 3 1
Михайлик Алексей 2 1
Бабенко Алексей 9 1
Чанышев Евгений 3 1
Смирнов Олег 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Казахстан - Республика 2627 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Арзамас 57 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Нижегородская область 738 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - Сочи 911 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Европа 3745 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 3
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
Человеческий фактор 126 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Коррупция 22 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Мертвые души 22 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2713 2
Gartner 2190 2
Forrester Research 385 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
РАН - Российская академия наук 316 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759665, в очереди разбора - 663355.
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