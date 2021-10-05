Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СЗИ
Средства защиты информации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 140, упоминаний - 213
СЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кожемяка Егор 12 6
|Голов Андрей 32 3
|Мылицын Роман 79 3
|Плешков Алексей 42 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Раменский Демьян 12 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Куренев Алексей 6 2
|Иванов Владимир 43 2
|Пьянченко Андрей 5 2
|Фишер Андрей 54 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Конусов Андрей 73 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Клименко Сергей 2 1
|Комаров Валерий 2 1
|Назаров Игорь 2 1
|Сивцев Илья 13 1
|Папура Михаил 5 1
|Козлов Михаил 153 1
|Петренко Николай 6 1
|Щербаков Владимир 3 1
|Кадыков Иван 4 1
|Шубин Иван 3 1
|Божор Юрий 3 1
|Уздемир Сергей 6 1
|Бурков Сергей 2 1
|Аносов Сергей 11 1
|Петрова Лариса 2 1
|Павлунин Максим 1 1
|Девянин Петр 5 1
|Птуха Юрий 2 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Пинчук Никита 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Михайлик Алексей 2 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Чанышев Евгений 3 1
|Смирнов Олег 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759665, в очереди разбора - 663355.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759665, в очереди разбора - 663355.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru