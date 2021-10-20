Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рунет
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Домены .Ru .РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1422, упоминаний - 2100
Рунет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 52
|Клишас Андрей 44 21
|Бокова Людмила 80 20
|Медведев Дмитрий 1433 14
|Лугов Андрей 32 13
|Волож Аркадий 181 11
|Воробьев Андрей 125 10
|Иванов Олег 124 10
|Соколов Алексей 121 9
|Королюк Алексей 86 8
|Солдатов Алексей 77 7
|Жаров Александр 165 7
|Казарян Карен 31 7
|Шадаев Максут 384 6
|Левин Леонид 83 6
|Гребенников Сергей 28 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Плуготаренко Сергей 50 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Волин Алексей 113 5
|Созонов Алексей 12 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Касперская Наталья 197 5
|Липов Андрей 50 4
|Шариков Сергей 46 4
|Мамут Александр 109 4
|Носков Константин 201 4
|Акимов Максим 167 4
|Малофеев Константин 98 4
|Коренков Сергей 10 4
|Федоров Алексей 40 4
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 3
|Делицын Леонид 94 3
|Исмаилов Рашид 47 3
|Хасис Лев 96 3
|Каргалев Ярослав 11 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Матвеева Татьяна 83 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru