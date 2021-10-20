Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Рунет
Русскоязычный интернет
Домены .Ru .РФ


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 2
04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году 1
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 4
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 3
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
31.08.2021 РБК внезапно решил продать Ru-Center 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных 3
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 3
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 5
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу 1
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 2
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 2
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи 2
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 2
16.06.2021 GPMD переходит на платформу «Яндекса» 1
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 1
01.06.2021 Group-IB и школа Tumo выявили сотню мошеннических ресурсов, торгующих «ответами» к госэкзаменам 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 3
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 3
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 11
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 6
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы 1

Публикаций - 1422, упоминаний - 2100

Рунет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 114
Rambler Group - Рамблер ГК 484 85
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 79
Yandex - Яндекс 4099 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 57
Microsoft Corporation 11017 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 45
Google LLC 7128 41
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 35
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 16
Telegram Group 702 16
Apple Inc - Эппл Рус 7680 15
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 12
Facebook 3765 12
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 11
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 10
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 69 8
Samsung Electronics 5633 7
Twitter 2204 7
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 7
Rambler Media 71 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
НСК - Наша Сервисная Компания 39 5
SafeData - Центр Хранения Данных 51 5
InfoWatch - Инфовотч 603 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 5
Huawei 2726 5
Turkcell 179 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
SAP SE 3207 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 4
Weborama - Веборама 14 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 47
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 35
HeadHunter Group - HH Group 336 15
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 8
Газпром ПАО 518 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Почта России ПАО 1570 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Альфа-Банк 1123 5
Uber 257 4
Avito - Авито 171 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Яндекс.Еда 93 4
Яндекс.Такси 271 4
О2О Delivery club 153 4
Qiwi 783 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Uber Technologies 258 4
Wildberries 128 4
Совкомбанк Совесть 27 3
RTP Global 7 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Формула Кино - Синема Парк 20 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Era Capital 12 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Нэклис-Банк 15 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
СберЛогистика 42 3
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 3
Авто.ру - Auto.ru 67 3
Флибуста 27 3
Эксмо-АСТ - издательство 50 3
AliExpress 275 3
Аэрофлот 492 3
Азбука-Аттикус 4 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 77
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 68
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 56
Президент Российской Федерации 1439 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 23
Правительство РФ 2200 22
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 20
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 11
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
Администрация Президента РФ 267 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Счётная палата РФ 460 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Федеральное собрание Российской Федерации 79 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 13
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
Единая Россия - Политическая партия 171 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
ЛДПР 68 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
Фишинг - Phishing 96 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
Flash 472 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 3
Google Android 10750 58
VK - Mail.ru Одноклассники 853 54
Apple iOS 5741 33
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 20
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 13
WhatsApp Messenger 654 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
Google YouTube - Видеохостинг 1706 10
JavaScript - Язык программирования 626 9
Apple macOS 922 8
Microsoft Windows 10 6612 7
Java - Язык программирования 1167 7
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 7
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 6
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 6
Microsoft Windows 7 1662 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Rakuten Viber 429 5
VK - Mail.Ru Почта 164 5
Яндекс.Маркет 439 5
Symbian OS 764 4
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Turkcell Bip - Мессенджер 13 4
ByteDance TikTok 95 4
В кругу друзей - социальная сеть 11 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 4
Google Gmail 600 4
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Windows 850 3
Linux OS 4243 3
Путин Владимир 1820 52
Клишас Андрей 44 21
Бокова Людмила 80 20
Медведев Дмитрий 1433 14
Лугов Андрей 32 13
Волож Аркадий 181 11
Воробьев Андрей 125 10
Иванов Олег 124 10
Соколов Алексей 121 9
Королюк Алексей 86 8
Солдатов Алексей 77 7
Жаров Александр 165 7
Казарян Карен 31 7
Шадаев Максут 384 6
Левин Леонид 83 6
Гребенников Сергей 28 6
Мишустин Михаил 302 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Плуготаренко Сергей 50 6
Щеголев Игорь 676 6
Волин Алексей 113 5
Созонов Алексей 12 5
Никифоров Николай 1126 5
Касперская Наталья 197 5
Липов Андрей 50 4
Шариков Сергей 46 4
Мамут Александр 109 4
Носков Константин 201 4
Акимов Максим 167 4
Малофеев Константин 98 4
Коренков Сергей 10 4
Федоров Алексей 40 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 3
Делицын Леонид 94 3
Исмаилов Рашид 47 3
Хасис Лев 96 3
Каргалев Ярослав 11 3
Ганеева Эльза 10 3
Дворкович Аркадий 169 3
Матвеева Татьяна 83 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 682
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 125
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 82
Украина 3347 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 50
Германия - Федеративная Республика 3614 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 37
Индия - Республика 2161 32
Казахстан - Республика 2621 31
Европа 3730 28
Беларусь - Белоруссия 2081 27
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 19
Франция - Французская Республика 2112 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 16
Восточная Европа 1669 16
Россия - СФО - Новосибирск 1956 13
Россия - ПФО - Самара 1287 11
Япония 2760 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
Россия - ПФО - Казань 1510 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 7
Европа Западная 610 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Бразилия - Федеративная Республика 1121 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Россия - Свердловская область 805 4
Италия - Итальянская Республика 1371 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - Орловская область 131 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - Калининградская область 531 4
Польша - Республика 824 3
Армения - Республика 687 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 21
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 14
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 12
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Пиратство - Авторское право 203 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 6
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 6
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Федеральное законодательство 254 5
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
Конституция Российской Федерации 28 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
Русский язык 970 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Региональное законодательство 45 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 56 2
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 20
Коммерсантъ - Издательский дом 480 18
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 13
Wikipedia - Википедия 274 10
Forbes - Форбс 441 8
Прайм - Агентство экономической информации 527 6
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 6
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 5
КиноПоиск - Портал о кино 118 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 4
Афиша.ру - Afisha.ru 24 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 3
РосКомСвобода 75 3
За Телеком - telegram-канал 37 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Чемпионат.com - Championat.com 16 3
РИА Новости 654 3
Ведомости 259 3
Российская газета 91 2
Из рук в руки - irr.ru 24 2
Комсомольская Правда - Газета 22 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Медуза - Meduza 18 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 2
Joker’s Stash 2 1
Авторадио 10 1
Наш спорт - телеканал 3 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
Муз-ТВ - телеканал 25 1
Фонтанка 13 1
Секрет фирмы 13 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
CNews Analytics 1988 16
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 11
ResearchMe 11 7
eMarketer 77 5
comScore 224 4
РАЭК Экономика Рунета 8 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 2
ТИАР-Центр 3 2
Gartner 2188 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Piper Jaffray 65 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
SimilarWeb 24 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Juniper Research 278 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Future Workplace 4 1
Nielsen Holdings 78 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
РАН - Российская академия наук 316 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
Всероссийский цифровой диктант 8 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 3
РИФ - Российский Интернет Форум 16 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
GeekBrains 40 3
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 2 1
Лайк года - премия 1 1
MIXX Russia Awards 1 1
Sabre Awards 1 1
Smart Cities Awards 1 1
Интернет-экономика - форум 6 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MeYou 3 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
OK Challenge 1 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Чемпионат Италии по футболу 6 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще