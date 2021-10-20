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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье

20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru 1
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 2
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 2
22.09.2021 Продавцы смогут забрать невыкупленные товары в пунктах выдачи заказов «Яндекс.маркета» 1
22.09.2021 Студентам приготовиться: в «Лаборатории Касперского» открыт новый набор на программу стажировок SafeBoard 1
21.09.2021 В Подмосковье ИИ начал отслеживать вывоз и утилизацию строительных отходов 4
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 2
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 2
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
06.09.2021 Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств 2
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения 2
23.08.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил индекс качества поставщиков 1
20.08.2021 Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 1
20.08.2021 В Подмосковье установлена первая интеллектуальная система предотвращения ДТП SecurOS Soffit 1
18.08.2021 Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране 1
16.08.2021 В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 5
10.08.2021 Cloud4Y перевел в облако бухгалтерию «Омтей продукт» 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 5
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1

Публикаций - 2486, упоминаний - 3421

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 286
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 229
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 215
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 209
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 111
Yandex - Яндекс 4107 99
Microsoft Corporation 11253 75
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 68
Samsung Electronics 5759 61
Акадо Телеком - Комкор 615 59
Скай Линк - Skylink 514 56
Ростех - Ростехнологии 2230 51
3806 50
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 790 44
Google LLC 7210 38
Huawei 2736 38
Apple Inc - Эппл Рус 7761 35
VK - Mail.ru Group 2492 34
IBM 3586 34
SAP SE 3230 32
Cisco Systems 2074 30
Facebook 3769 29
Softline - Софтлайн 1482 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 27
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 26
Yota - Скартел 623 24
МегаФон Столичный филиал 68 23
Oracle Corporation 3389 23
Ланит ГК 1165 23
Крок 1223 22
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 22
Intel Corporation 4234 21
Ростелеком Связьинвест 714 20
HP Inc. 2959 20
Золотая Корона 281 20
Nokia Corporation 2471 20
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 18
LG Electronics 1890 17
Центел - Центральный телеграф 165 17
VMware 1832 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 142
Почта России ПАО 1580 74
Евросеть 897 67
УЭК - Универсальная электронная карта 512 63
Мострансавто 59 51
X5 Group - Пятерочка 561 48
X5 Group 601 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 33
Альфа-Банк 1128 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 30
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 30
РЖД - Российские железные дороги 1083 29
Связной ГК 887 28
Visa International 1347 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 25
X5 Group - Перекресток 205 22
Газпромбанк - ГПБ 693 18
CyberPlat - КиберПлат 205 17
МКБ - Московский кредитный банк 268 17
ВТБ Банк Москвы 373 17
ВТБ24 583 16
Qiwi 783 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 14
Яндекс.Такси 271 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 13
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 13
Юнистрим - Unistream 168 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 12
Мосэнергосбыт АО 78 12
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 11
Ситимобил - Служба такси 113 10
Цифроград 58 10
Аэрофлот 493 10
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 10
Дикси - Сеть магазинов 79 10
Максимус 17 10
Auchan Holding - Ашан 148 10
Почта Банк 289 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 185
Правительство РФ 2210 67
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 59
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 56
Президент Российской Федерации 1443 55
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 54
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 51
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 43
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 38
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 38
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 36
Правительство Москвы 654 36
Правительство Московской области 48 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 30
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 30
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 29
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 23
Федеральное казначейство России 766 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 433 16
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 13
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 13
Счётная палата РФ 463 13
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 11
Руссофт - Russoft 254 7
Gen-Z Consortium 11 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 6
OpenCAPI Consortium 13 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 6
Linux Foundation 157 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 4
TIA - Telecommunications Industry Association 49 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 273 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 169
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 163
3G - Стандарт мобильной связи 3762 142
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 94
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 90
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 87
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 69
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 55
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 35
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 30
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 29
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 27
Безопасный город 348 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 26
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 25
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 25
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 19
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 19
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 19
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 226 19
Big Data - Большие данные 1136 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 18
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 18
ИТ-аутсорсинг 674 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 17
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 16
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 15
Google Android 10752 104
Apple iOS 5742 83
Стрелка - Транспортная карта 113 69
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 56
Apple - App Store 2199 40
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 37
Google Play - Google Store - Android Market 2515 34
Microsoft Windows 10 6707 34
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 33
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 30
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 101 29
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 26
Linux OS 4296 26
Apple iPad 3263 20
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 19
Google YouTube - Видеохостинг 1750 18
Microsoft Office 1959 16
Microsoft Skype 1480 16
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 15
Facebook Instagram - Инстаграм 569 14
VK - Mail.ru Одноклассники 863 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 13
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 13
WhatsApp Messenger 654 13
ЭОС Дело СЭД 629 12
Яндекс.Карты и Транспорт 293 12
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 11
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Microsoft SQL Server 799 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 10
Microsoft Azure 1171 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 10
Microsoft Office 365 769 9
Яндекс.Маркет 439 9
Шадаев Максут 384 51
Попов Алексей 319 30
Медведев Дмитрий 1434 29
Путин Владимир 1831 28
Никифоров Николай 1126 21
Орловский Виктор 229 18
Щеголев Игорь 676 18
Воробьев Андрей 126 17
Кисляков Евгений 83 13
Рымар Максим 36 12
Буяджи Павел 17 11
Ушацкий Андрей 101 11
Назаров Алексей 69 10
Рейман Леонид 429 10
Валяева Елизавета 72 9
Брюквин Юрий 197 9
Лысенко Эдуард 209 9
Чернышенко Дмитрий 234 9
Машин Дмитрий 14 9
Герчук Михаил 87 8
Рудычева Наталья 81 8
Парфенов Игорь 35 8
Айбашева Анна 91 8
Ермолаев Артем 340 8
Жижикин Игорь 23 8
Егоров Игорь 40 7
Мишустин Михаил 302 7
Кусков Денис 150 7
Дмитриев Кирилл 93 7
Макаров Станислав 111 7
Новоселов Евгений 16 7
Анкилов Константин 52 7
Собянин Сергей 211 7
Мардер Наум 100 7
Евраев Михаил 222 7
Грибов Андрей 62 7
Авербах Владимир 121 7
Рубцов Сергей 27 6
Майстренко Игорь 44 6
Лящ Михаил 33 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1680
Россия - Российская федерация - РФ 57914 1265
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 516
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 185
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 119
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 119
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 117
Россия - СФО - Новосибирск 1992 112
Россия - Краснодарский край 921 109
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 108
Россия - ПФО - Казань 1529 104
Россия - Свердловская область 811 95
Россия - Новосибирская область 824 94
Россия - Калужская область 575 94
Россия - ПФО - Самара 1309 83
Россия - Тульская область 755 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 76
Россия - Ростовская область 870 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 73
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 70
Россия - Краснодар 1043 67
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 659 66
Казахстан - Республика 2665 62
Россия - Самарская область 569 58
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 56
Россия - Нижегородская область 747 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 55
Россия - Красногорск 107 55
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 53
Украина 3431 53
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 52
Россия - Приморский край - Приморье 610 50
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 49
Россия - Химки 90 49
Беларусь - Белоруссия 2107 49
Россия - Челябинская область 665 49
Россия - Красноярский край 674 48
Россия - Рязанская область 315 47
Россия - Республика Алтай 694 47
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 59
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 54
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 51
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 44
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 20
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 16
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 12
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 11
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 134 9
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 8
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 8
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
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ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 2
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Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Международный день инвалидов - International Day of Disabled Persons - 3 декабря каждого года 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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