Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Подмосковье
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2486, упоминаний - 3421
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 384 51
|Попов Алексей 319 30
|Медведев Дмитрий 1434 29
|Путин Владимир 1831 28
|Никифоров Николай 1126 21
|Орловский Виктор 229 18
|Щеголев Игорь 676 18
|Воробьев Андрей 126 17
|Кисляков Евгений 83 13
|Рымар Максим 36 12
|Буяджи Павел 17 11
|Ушацкий Андрей 101 11
|Назаров Алексей 69 10
|Рейман Леонид 429 10
|Валяева Елизавета 72 9
|Брюквин Юрий 197 9
|Лысенко Эдуард 209 9
|Чернышенко Дмитрий 234 9
|Машин Дмитрий 14 9
|Герчук Михаил 87 8
|Рудычева Наталья 81 8
|Парфенов Игорь 35 8
|Айбашева Анна 91 8
|Ермолаев Артем 340 8
|Жижикин Игорь 23 8
|Егоров Игорь 40 7
|Мишустин Михаил 302 7
|Кусков Денис 150 7
|Дмитриев Кирилл 93 7
|Макаров Станислав 111 7
|Новоселов Евгений 16 7
|Анкилов Константин 52 7
|Собянин Сергей 211 7
|Мардер Наум 100 7
|Евраев Михаил 222 7
|Грибов Андрей 62 7
|Авербах Владимир 121 7
|Рубцов Сергей 27 6
|Майстренко Игорь 44 6
|Лящ Михаил 33 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772447, в очереди разбора - 676129.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772447, в очереди разбора - 676129.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru