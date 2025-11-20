Разделы

Аналитика МТС: у пользователей гигабитного интернета в Москве по восемь сетевых устройств в квартире

ПАО «МТС», цифровая экосистема, посчитала количество устройств, подключенных к сети фиксированного интернета в Московском регионе: среднее количество интернет-девайсов в каждом домохозяйстве составляет сегодня шесть устройств у пользователей мегабитных скоростей и восемь – у гигабитных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми популярными девайсами среди пользователей гигабитных скоростей являются ноутбуки и персональные компьютеры – они составляют около 53% от всех подключенных к сети МТС интернет-устройств. При этом доля MacBook составляет около 9%. На втором месте по популярности умные колонки – они подключены в каждом пятом домохозяйстве, а планшеты iPad – в каждом десятом. Доля умных пылесосов и других бытовых смарт устройств составила на текущий момент 4,3%.

Чаще всего «гигабитные» пользователи подключаются к интернету, чтобы посмотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. На эту категорию приходится 34% объема передачи данных. За ними следуют видеохостинги (32%), на третьем месте со значительным отставанием идут игровые платформы (8%). В топ-5 ресурсов также входят маркетплейсы (5%) и мессенджеры (4%). При этом каждый пятый пользователь гигабитного интернета предпочитает конвергентные пакеты, в которые помимо домашнего интернета с ТВ и онлайн-кинотеатром Kion входят мобильная связь с различными цифровыми сервисами экосистемы МТС.

«Количество гигабитных клиентов домашнего интернета выросло в столичном регионе за три года в 2,5 раза при среднем ежегодном приросте в 30%. Такой динамике способствуют рост количества домашних онлайн-гаджетов, широкий набор цифровых сервисов и доступность абонентского оборудования с поддержкой гигабитной скорости. Такие устройства на сегодняшний день имеются уже у 72% наших клиентов, ꟷ сказал директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. ꟷ Мы прогнозируем, что этот тренд продолжится, и в скором времени домашний интернет в один гигабит станет стандартом для жителей Московского региона».

МТС предоставляет в Московском регионе доступ в интернет по сети Gpon на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi (скорость доступа в конкретном домохозяйстве зависит от технических особенностей оборудования абонента). На текущий момент протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе составляет около 50 тыс. км. Возможность подключиться к ней имеют более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта. В общей сложности сегодня доступ к скоростному домашнему интернету от МТС в столичном регионе имеют более пяти млн домохозяйств.

