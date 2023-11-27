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Ред ОС RedOS

Ред ОС - RedOS

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).


27.11.2023 «1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС»

Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы типовых решений 1С на операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус». В компанию «1С‑Рарус» поступают вопросы пользователей по использованию программ «1С» в среде российских операционных систем. На законод
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач.

22.11.2023 «Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»

Расчистить место для «Авроры» Оператор связи «Ростелеком» направил в Минцифры просьбу о проведении проверки правомерности размещения в реестре российского ПО мобильной операционной системы «Ред ОС М», пишет «Коммерсант». Оператор усомнился в ее «отечественности», поскольку в основе этой системы лежит бесплатная и полностью открытая версия ОС Android – Android Open Source Project (
21.11.2023 Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»

Реестру российского ПО – российская ОС Реестр отечественного ПО, работающий с 2016 г. и развиваемый силами Минцифры России, мигрировал на операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт» – разработчика «Ред ОС». По словам представителей «Ред софт», проект по переводу реестра Минцифры (сейчас это полноценна
13.11.2023 Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress совместима с «Ред ОС»

Приложение для корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Работа приложения на «Ред ОС» осуществляется корректно и без ограничений функциональных возможностей. что подтверждает двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представит
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач. Д
08.11.2023 Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов

к программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов Nexign, предназначенных для сопровождения работы российских операторов связи, с российской операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Прошел тестирование комплекс продуктов для монетизации сетей мобильной и фиксированной связи Network Monetisation Suite. Кроме того, по
01.11.2023 Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС»

Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку российской операционной системы РЕД ОС. Таким образом был расширен перечень поддерживаемых ADS операционных систем, который теперь включает: «РЕД ОС» 7.3; Centos 7.6.1810; RHEL 7.6; AltLinux 8.4 SP; Astra Linux 1.7 «Ор
27.10.2023 Россияне создали полноценный отечественный Android. Госсектор получил достойную альтернативу iPhone

Российский заменитель Android Реестр российского ПО Минцифры пополнился операционной системой «Ред ОС М». Она полностью совместима с Android-приложениями, а это означает, что пользователям этой ОС доступны миллионы программ для Android, как отечественных, так и зарубежных, без каких-либо
24.10.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС»

Облачный провайдер Serverspace добавил к списку доступных операционных систем в панели управления российскую систему «Ред ОС». Пользователи провайдера теперь могут разворачивать облачную инфраструктуру на базе платформы виртуализации vStack, используя операционную систему из реестра отечественного ПО. Процесс

19.09.2023 Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС»

софт» подтвердила совместимость платформы для цифровизации нефтегазовой и нефтехимической отраслей ZIIoT O&G компании «Цифровая индустриальная платформа» (ЦИП) с отечественной операционной системой «Ред ОС». Стороны также заявили о намерениях дальнейшего сотрудничества в интересах технологического суверенитета промышленных предприятий. ZIIoT O&G — специализированное решение для нефтегазово
31.08.2023 Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС»

Российские разработчики «Ликорис» и «Ред софт» успешно провели тестирование, подтвердив совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab с «Ред ОС». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Использование решения для автоматизации бизнес-процессов испытательной лабораторией LIMS myLab совместно с «Ред ОС» поз
24.08.2023 Подтверждена совместимость платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС»

Специалисты «Инкома» и «Ред софт» подтвердили совместимость последних версий коммуникационной платформы «Видеоселектор» и операционной системы «Ред ОС». Тестирование на совместимость более ранних версий продуктов командами ведется с 2020 г. Платформа «Видеоселектор» позволяет организовать удаленное общение в режиме реального времени ка
23.08.2023 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и программного комплекса Secure Authentication Server

и «Сис разработка» (MFAsoft) провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость и корректность работы программного комплекса Secure Authentication Server (SAS) с операционной системой «Ред ОС». «Сис разработка» является производителем и правообладателем программного продукта Secure Authentication Server. Secure Authentication Server представляет собой решение для организации

21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт»

сийский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаясь требованиям по переходу на российские решения.
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»

АБС (автоматизированная банковская система) RS-Bank компании R-Style Softlab получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» от разработчика «Ред софт» в рамках технологического сотрудничества. R-Style Softlab — разработчик программного обеспечения для финансовой сферы. В целях развития технологического сотру
08.08.2023 Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС»

В рамках технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Spacebit подтвердили совместимость российской операционной системы «Ред ОС» и решения для управления уязвимостями конфигураций X-Config. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Система X-Config позволяет автоматизировать процессы управления уязвимостям
03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО

ость. Согласно результатам теста, песочница для защиты от целевых и массовых атак PT Sandbox успешно детектирует вредоносный код в пакетах для установки приложений отечественной операционной системы «Ред ОС». Совместное решение предназначено для работы в государственных ведомствах, субъектах КИИ и других российских организациях для выявления сложных атак с применением вредоносного ПО, специ
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС»

ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процесс
18.07.2023 Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS

-аппаратных средств защиты информации «ТСС» и производитель программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость системы контроля и разграничения доступа Diamond ACS с операционной системой «Ред ОС». Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СКРД «Diamond ACS» яв
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»    

«Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбербанка для предпринимателей признана полностью

12.07.2023 «Ред ОС» сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации

Российская операционная система «Ред ОС» успешно прошла испытания на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации. Теперь «Ред ОС» включат в себя базовые средства виртуализации и кон
06.07.2023 Подтверждена совместимость СЗИ НСД Dallas Lock Linux и операционной системы «Ред ОС»

«Ред софт» и ГК «Конфидент» продолжают работу в рамках технологического партнерства и подтверждают совместимость системы защиты информации НСД Dallas Lock Linux версии 3.25.21 и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для автономны
03.07.2023 Разработчики Rinel доработали программное обеспечение под Linux

Российские разработчики Rinel и «Ред софт» подтвердили совместимость специализированного программного обеспечения для образовательных организаций Rinel-Lingo с операционной системой «Ред ОС». Оба продукта входят в Реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт». Ранее Rinel-Lingo работало исключительно в среде ОС Windows. В рамках создания им
28.06.2023 Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС»

или соглашение о технологическом партнерстве. Теперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в едином реестре российского ПО, что решает задачи бизнеса в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Neoflex. Проведенные испытания

27.06.2023 Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС»

резиденты «Сколково», договорились о технологическом партнерстве, в рамках которого подтвердили совместимость платформы для автоматического анализа медицинских данных Webiomed с операционной системой Ред ОС. Решение предназначено для миграции ИТ-инфраструктуры организаций здравоохранения на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Webiomed —

22.06.2023 В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х

руппу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании успешно протестировали на совместимость бизнес-систему «Турбо» и операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит»/ Проведенные испытания подтвердили корректность работы платформы «Турбо Х» в среде операционной системы «Ред ОС». Партнерство призва
20.06.2023 Платформа автоматизации промо Bafsy совместима с «Ред ОС»

еском партнерстве. В результате сотрудничества компании протестировали корректность работы ИТ-продуктов, подтвердив совместимость платформы для автоматизации промоакций Bafsy с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». По итогу тестирования весь функционал платформы корректно работает на российской операционной системе и позволяет создавать промосайты

22.05.2023 Платформа Webinar совместима с «Ред ОС»

сь о технологическом партнерстве, в рамках которого разработчики протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь участие во встречах и вебинарах через веб-версию платформы Webinar на «Ред ОС» осуществляется без ограничений по функциональным возможностям. Результат отражен в двустороннем сертификате. Совместимый программный стек разработчиков позволит заменить зарубежное прог
19.04.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС»

Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС». Российский разработчик продуктов с использованием искусственного интеллекта Content AI и поставщик решений и услуг в области информационных технологий «Ред софт» подписали соответствую
14.04.2023 Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС»

рамках которого провели успешное тестирование на совместимость своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Таким образом, все продукты платформы LEAD прошли тестирование в среде «Ред ОС» в стандартной конфигурации. Результаты нагрузочных тестов подтвердили их полную совместимость с операционной системой. Теперь заказчики решений LogistiX для управления складом, транспор
13.04.2023 «Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» успешно протестировали свои продукты на совместимость

» и «Ред софт» объявили об успешном проведении тестирования на совместимость своих продуктов платформы ESMP, которая позволяет автоматизировать работу сервисных подразделений, и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-ЦОД». «Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» протестировали развертывание платформы ESMP на «Ред ОС» версии 7.3. В результате тестировани
07.04.2023 «Dатару» и «Ред софт» помогут российскому бизнесу локализовать инфраструктуру

Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и разработчик российской операционной системы «Ред софт» протестировали продукты на совместимость. Испытания показали, что «Ред ОС» корректно работает на серверах линейки «Датару БС». Компании смогут предложить заказчику готовые совместные решения, подходящие для построения независимой от глобальных вендоров ИТ-инфр
27.03.2023 Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС»

Российские разработчики «Веб-сервер» и «Ред софт» подтвердили совместимость веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO с операционной системой «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате. Программный комплекс в ближайшее время заменит иностранные решения в ряде органов государственной власти и госкорпораций страны, в том чис
17.03.2023 ПО Macroscop вошло в экосистему «Ред ОС»

Российский разработчик «Ред софт» подтвердил совместимость программного обеспечения для видеонаблюдения Macroscop с операционной системой семейства Linux - «Ред ОС». Импортонезависимый программный комплекс предназначен для внедрения на любых объектах – от промышленных предприятий до офисных центров. Об этом CNews сообщили представители «Ред ОС

09.03.2023 В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС»

, готовых к развертыванию в облачной инфраструктуре оператора, входят продукты на основе ядра Linux с открытым исходным кодом, в частности Astra Linux (ГК «Астра»), «Альт» (компания «Базальт СПО») и «Ред ОС» (компания «Ред софт»). Все они включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. В «Мегафоне» утверождают, что первыми среди отечественных сервис-провайдеров ре
28.02.2023 Платформа «Аксиома» от «Интерпроком» совместима с «Ред ОС»

Разработчики программного обеспечения «Интерпроком» и «Ред софт» протестировали платформу «Аксиома» на работоспособность в среде операционной системы «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком». Платформа «Аксиома» – отечественное программное обеспечение для управления производств
20.02.2023 «Сетевая академия Ланит» и «Ред софт» запускают новые курсы для подготовки ИТ-специалистов

«Сетевая академия Ланит» полностью обновила линейку курсов вендора «Ред софт» для пользователей и администраторов операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». В 2020 г. «Сетевая академия Ланит» получила статус авторизованного учебного центра компании «Ред софт» и начала подготовку специалистов по
17.02.2023 Подтверждена совместимость MVS VEGA с «Ред ОС»

Российские разработчики Medical Visual Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость MVS VEGA с операционной системой «Ред ОС». Тестирование прошло в рамках соглашения о технологическом партнерстве. В результате MVS VEGA стало первым решением в линейке продуктов Medical Visual Systems, вошедшим в экосистему «

15.02.2023 Подтверждена совместимость ПО для работы с PDF-документами «Окуляр ГОСТ» с «Ред ОС»

ние о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании протестировали и подтвердили совместимость приложения для работы с документами в формате PDF «Окуляр ГОСТ» с операционной системой «Ред ОС». Программное обеспечение «Окуляр ГОСТ» с плагином «Криптопро» является аналогом Adobe Acrobat и поддерживает встраиваемый формат электронной подписи CAdES. Инструменты для рецензировани

Публикаций - 610, упоминаний - 640

Ред ОС замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ред Софт - Red Soft 506 383
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1215 219
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 486 71
Microsoft Corporation 23974 67
Базальт СПО - BaseALT 483 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4466 30
Ростелеком 10607 29
7545 29
Intel Corporation 11857 28
Oracle Corporation 6483 27
SAP SE 5075 21
Red Hat 1269 21
TrueConf - ТруКонф 352 20
Yandex - Яндекс 6351 20
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 395 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3201 18
AMD - Advanced Micro Devices 3982 17
Google LLC 11321 16
IBM - International Business Machines Corp 9317 16
Huawei 3664 15
Cisco Systems 4989 15
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 690 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10499 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 363 14
Apple Inc 11570 13
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 407 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 200 13
Broadcom - VMware 2246 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3010 12
Bellsoft - БеллСофт 49 11
Telegram Group 1381 11
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 403 11
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 194 11
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 746 10
HP Inc. 5610 10
Код Безопасности 523 10
Dell EMC 4966 10
VK - Mail.ru Group 3271 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 841 10
Dr.Web - Доктор Веб 1235 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6403 15
Газпром ПАО 1213 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1996 14
РЖД - Российские железные дороги 1755 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 491 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1385 10
ГПБ - Газпромбанк 1005 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2588 7
Транснефть 281 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 336 6
Альфа-Банк 1653 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 998 6
Почта Банк 418 6
АльфаСтрахование СГ 288 5
МКБ - Московский кредитный банк 513 5
Интеррос - Росбанк АКБ 580 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 478 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 352 5
НСПК - Национальная система платежных карт 700 5
Открытие ФК - Росгосстрах 313 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 4
Почта России ПАО 1982 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 919 4
Газпром добыча Астрахань 10 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 427 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Русагро Группа Компаний 242 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 59 3
Polylog - Агентство Полилог 16 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1070 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 193 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 3
Unsplash 188 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 404 3
Газпром нефть 545 2
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 37 2
Visa International 1909 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3312 327
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10226 253
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2886 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2226 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5407 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4651 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2705 15
Президент Российской Федерации 3984 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1747 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 703 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2627 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4136 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5034 7
Федеральное казначейство России 1638 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 301 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2095 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1735 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 5
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 124 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 401 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 234 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1283 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 197 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1708 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3131 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 362 4
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 35 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 860 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 292 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1287 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 916 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 388 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 752 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 273 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 529 57
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 636 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 100 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 33 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 179 3
8K Association - Ассоциация 8K 171 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 2
4CIO 765 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
ASF - Apache Software Foundation 107 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 105 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
Linux Foundation 177 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23337 517
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15016 416
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27344 398
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57817 350
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1079 233
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43336 126
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23282 125
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10042 102
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6350 93
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27740 90
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6502 88
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10705 74
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5339 73
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5320 73
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18876 73
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11604 70
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22501 66
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1677 62
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19807 57
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 718 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15469 55
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 861 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8928 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14397 51
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11544 50
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6921 50
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5487 50
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9781 46
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2986 43
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8651 42
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1746 40
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3361 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9689 39
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5712 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8633 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13683 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11214 35
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3763 34
Repository - Репозиторий 663 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10160 33
Linux OS 8954 411
Microsoft Windows 14927 120
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 438 56
Новые облачные технологии - МойОфис 630 47
Red Hat RPM - Package Manager 143 43
Apple macOS 1858 42
Google Android 13275 42
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 381 39
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 76 38
НКТ - Р7-Офис 264 37
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 976 37
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 955 34
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 686 34
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 446 32
Apple iOS 7263 30
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 30
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 763 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1171 26
Intel x86 - архитектура процессора 1719 25
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2999 24
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3733 23
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 257 23
Ред виртуализация 32 21
Linux - Debian GNU 396 21
Ред платформа 22 20
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 203 18
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 142 17
Oracle Java - язык программирования 2863 17
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 121 16
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 49 15
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 128 15
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 977 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1864 14
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 52 14
Microsoft Teams - MS Teams 454 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4528 13
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 46 13
Ред Софт - Ред-Шлюз 14 12
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 151 12
Рустамов Рустам 309 268
Шадаев Максут 802 11
Анисимов Максим 19 10
Сивцев Илья 96 10
Белокрылов Александр 27 8
Одинцов Дмитрий 106 8
Евдокимов Андрей 80 7
Массух Илья 228 7
Степанюк Михаил 55 6
Арлазаров Владимир 196 6
Панченко Иван 79 5
Смирнов Алексей 215 5
Трандин Сергей 60 5
Арефьев Андрей 37 5
Калякин Павел 38 5
Осипов Александр 71 4
Натрусов Артем 246 4
Гребенщиков Дмитрий 30 4
Макаров Валентин 209 4
Анфимов Павел 40 4
Коваленко Павел 18 4
Свириденко Андрей 96 4
Парфентьев Алексей 80 4
Ульянов Николай 75 4
Щеглов Петр 51 4
Абасмирзоев Заур 10 4
Путин Владимир 2906 4
Никитин Сергей 53 3
Гусев Дмитрий 64 3
Дергачева Светлана 20 3
Осипов Сергей 34 3
Бургов Владимир 16 3
Чаркин Евгений 270 3
Урусов Виктор 88 3
Агафонова Наталия 40 3
Семенов Александр 125 3
Абакумов Евгений 174 3
Луцик Павел 11 3
Богатырева Людмила 16 3
Касперская Наталья 280 3
Россия - РФ - Российская федерация 131022 583
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50762 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40194 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13626 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15863 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15925 13
Беларусь - Белоруссия 4970 12
Азия - Азиатский регион 5235 11
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 397 10
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 381 9
Украина 7419 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 823 7
Россия - ЦФО - Курская область 578 6
Россия - СФО - Новосибирск 3901 6
Китай - Тайвань 3837 6
Европа 21290 6
Казахстан - Республика 5201 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 747 5
Америка Латинская 1750 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1115 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 449 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2717 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2527 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1348 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3553 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 744 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13086 4
Армения - Республика 2048 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1972 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 3
Африка - Африканский регион 3358 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 565 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1046 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 788 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 484 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1371 3
Россия - УФО - Свердловская область 1275 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3467 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5826 462
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46617 346
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12048 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44539 76
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1701 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25891 63
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2428 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21983 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8845 32
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 671 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11848 31
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5224 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3411 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9989 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4299 20
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 819 18
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3739 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15001 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6910 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2820 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6925 16
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1114 14
Энергетика - Energy - Energetically 4611 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4467 13
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6413 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4666 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4360 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4887 12
Аудит - аудиторский услуги 2298 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7125 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10271 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5594 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1978 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5626 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5166 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3454 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1510 22
Ведомости 728 6
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 756 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11073 2
TAdviser - Центр выбора технологий 345 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 888 2
Мобильные системы 114 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
Известия ИД 540 1
Bloomberg 1176 1
The Washington Post 316 1
РИА Новости 846 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 403 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2675 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7713 14
Gartner - Гартнер 3505 7
IDC - International Data Corporation 4879 4
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 3
Juniper Research 512 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 46 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 34 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
CNews Mobile - рейтинг 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 314 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 692 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 2
РАН - Российская академия наук 1743 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 18 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 118 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 526 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 803 2
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 3 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 1
КГУ - Курский государственный университет 3 1
Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой 1 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 1
ВГПУ - Воронежский государственный педагогический университет 5 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 212 1
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 28 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 12 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 99 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 172 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 24 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 179 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 10 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 1
ДГУНХ - Дагестанский государственный университет народного хозяйства 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2227 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 5
CNews AWARDS - награда 450 5
CNews FORUM Кейсы 167 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 117 3
Цифровые Вершины - премия 10 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 2
Россия-Африка - саммит 3 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 2 1
Microsoft Ignite 40 1
День знаний - 1 сентября 32 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 1
1С:ERP Бизнес-форум 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Кровь становится беспроводной — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
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