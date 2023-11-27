Ред ОС RedOS

«1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС» Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы типовых решений 1С на операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус». В компанию «1С‑Рарус» поступают вопросы пользователей по использованию программ «1С» в среде российских операционных систем. На законод

Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач.

«Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры» Расчистить место для «Авроры» Оператор связи «Ростелеком» направил в Минцифры просьбу о проведении проверки правомерности размещения в реестре российского ПО мобильной операционной системы «Ред ОС М», пишет «Коммерсант». Оператор усомнился в ее «отечественности», поскольку в основе этой системы лежит бесплатная и полностью открытая версия ОС Android – Android Open Source Project (

Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС» Реестру российского ПО – российская ОС Реестр отечественного ПО, работающий с 2016 г. и развиваемый силами Минцифры России, мигрировал на операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт» – разработчика «Ред ОС». По словам представителей «Ред софт», проект по переводу реестра Минцифры (сейчас это полноценна

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress совместима с «Ред ОС» Приложение для корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС». Работа приложения на «Ред ОС» осуществляется корректно и без ограничений функциональных возможностей. что подтверждает двусторонний сертификат. Об этом CNews сообщили представит

Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» одуктов на работоспособность. Так, компании подтвердили совместимость платформы для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI и облачной платформы SpaceVM с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М». Темпы импортозамещения нарастают, поэтому обеспечение совместимости российских программных продуктов становится одной из важных задач. Д

Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов к программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов Nexign, предназначенных для сопровождения работы российских операторов связи, с российской операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Прошел тестирование комплекс продуктов для монетизации сетей мобильной и фиксированной связи Network Monetisation Suite. Кроме того, по

Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС» Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку российской операционной системы РЕД ОС. Таким образом был расширен перечень поддерживаемых ADS операционных систем, который теперь включает: «РЕД ОС» 7.3; Centos 7.6.1810; RHEL 7.6; AltLinux 8.4 SP; Astra Linux 1.7 «Ор

Россияне создали полноценный отечественный Android. Госсектор получил достойную альтернативу iPhone Российский заменитель Android Реестр российского ПО Минцифры пополнился операционной системой «Ред ОС М». Она полностью совместима с Android-приложениями, а это означает, что пользователям этой ОС доступны миллионы программ для Android, как отечественных, так и зарубежных, без каких-либо

Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС» Облачный провайдер Serverspace добавил к списку доступных операционных систем в панели управления российскую систему «Ред ОС». Пользователи провайдера теперь могут разворачивать облачную инфраструктуру на базе платформы виртуализации vStack, используя операционную систему из реестра отечественного ПО. Процесс

Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС» софт» подтвердила совместимость платформы для цифровизации нефтегазовой и нефтехимической отраслей ZIIoT O&G компании «Цифровая индустриальная платформа» (ЦИП) с отечественной операционной системой «Ред ОС». Стороны также заявили о намерениях дальнейшего сотрудничества в интересах технологического суверенитета промышленных предприятий. ZIIoT O&G — специализированное решение для нефтегазово

Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС» Российские разработчики «Ликорис» и «Ред софт» успешно провели тестирование, подтвердив совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab с «Ред ОС». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Использование решения для автоматизации бизнес-процессов испытательной лабораторией LIMS myLab совместно с «Ред ОС» поз

Подтверждена совместимость платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС» Специалисты «Инкома» и «Ред софт» подтвердили совместимость последних версий коммуникационной платформы «Видеоселектор» и операционной системы «Ред ОС». Тестирование на совместимость более ранних версий продуктов командами ведется с 2020 г. Платформа «Видеоселектор» позволяет организовать удаленное общение в режиме реального времени ка

Подтверждена совместимость «Ред ОС» и программного комплекса Secure Authentication Server и «Сис разработка» (MFAsoft) провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость и корректность работы программного комплекса Secure Authentication Server (SAS) с операционной системой «Ред ОС». «Сис разработка» является производителем и правообладателем программного продукта Secure Authentication Server. Secure Authentication Server представляет собой решение для организации

Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» сийский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» и ««Ред софт»» подтвердили совместимость платформы управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» с программными продуктами «Ред ОС» и «Ред виртуализация». Решения входят в реестр российского ПО, что позволяет компаниям-заказчикам внедрять программный стек, придерживаясь требованиям по переходу на российские решения.

АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» АБС (автоматизированная банковская система) RS-Bank компании R-Style Softlab получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» от разработчика «Ред софт» в рамках технологического сотрудничества. R-Style Softlab — разработчик программного обеспечения для финансовой сферы. В целях развития технологического сотру

Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС» В рамках технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Spacebit подтвердили совместимость российской операционной системы «Ред ОС» и решения для управления уязвимостями конфигураций X-Config. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Система X-Config позволяет автоматизировать процессы управления уязвимостям

Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО ость. Согласно результатам теста, песочница для защиты от целевых и массовых атак PT Sandbox успешно детектирует вредоносный код в пакетах для установки приложений отечественной операционной системы «Ред ОС». Совместное решение предназначено для работы в государственных ведомствах, субъектах КИИ и других российских организациях для выявления сложных атак с применением вредоносного ПО, специ

Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС» ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая платформа» позволяет строить единую экосистему по управлению контентом, использующимся в бизнес-процесс

Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS -аппаратных средств защиты информации «ТСС» и производитель программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость системы контроля и разграничения доступа Diamond ACS с операционной системой «Ред ОС». Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СКРД «Diamond ACS» яв

Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС» «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбербанка для предпринимателей признана полностью

«Ред ОС» сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации Российская операционная система «Ред ОС» успешно прошла испытания на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации. Теперь «Ред ОС» включат в себя базовые средства виртуализации и кон

Подтверждена совместимость СЗИ НСД Dallas Lock Linux и операционной системы «Ред ОС» «Ред софт» и ГК «Конфидент» продолжают работу в рамках технологического партнерства и подтверждают совместимость системы защиты информации НСД Dallas Lock Linux версии 3.25.21 и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для автономны

Разработчики Rinel доработали программное обеспечение под Linux Российские разработчики Rinel и «Ред софт» подтвердили совместимость специализированного программного обеспечения для образовательных организаций Rinel-Lingo с операционной системой «Ред ОС». Оба продукта входят в Реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт». Ранее Rinel-Lingo работало исключительно в среде ОС Windows. В рамках создания им

Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС» или соглашение о технологическом партнерстве. Теперь заказчики смогут использовать комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой с помощью Kubernetes-платформы NEOMSA на операционной системе «Ред ОС». Оба продукта зарегистрированы в едином реестре российского ПО, что решает задачи бизнеса в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Neoflex. Проведенные испытания

Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС» резиденты «Сколково», договорились о технологическом партнерстве, в рамках которого подтвердили совместимость платформы для автоматического анализа медицинских данных Webiomed с операционной системой Ред ОС. Решение предназначено для миграции ИТ-инфраструктуры организаций здравоохранения на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Webiomed —

В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х руппу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании успешно протестировали на совместимость бизнес-систему «Турбо» и операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит»/ Проведенные испытания подтвердили корректность работы платформы «Турбо Х» в среде операционной системы «Ред ОС». Партнерство призва

Платформа автоматизации промо Bafsy совместима с «Ред ОС» еском партнерстве. В результате сотрудничества компании протестировали корректность работы ИТ-продуктов, подтвердив совместимость платформы для автоматизации промоакций Bafsy с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». По итогу тестирования весь функционал платформы корректно работает на российской операционной системе и позволяет создавать промосайты

Платформа Webinar совместима с «Ред ОС» сь о технологическом партнерстве, в рамках которого разработчики протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь участие во встречах и вебинарах через веб-версию платформы Webinar на «Ред ОС» осуществляется без ограничений по функциональным возможностям. Результат отражен в двустороннем сертификате. Совместимый программный стек разработчиков позволит заменить зарубежное прог

Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС» Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС». Российский разработчик продуктов с использованием искусственного интеллекта Content AI и поставщик решений и услуг в области информационных технологий «Ред софт» подписали соответствую

Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС» рамках которого провели успешное тестирование на совместимость своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Таким образом, все продукты платформы LEAD прошли тестирование в среде «Ред ОС» в стандартной конфигурации. Результаты нагрузочных тестов подтвердили их полную совместимость с операционной системой. Теперь заказчики решений LogistiX для управления складом, транспор

«Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» успешно протестировали свои продукты на совместимость » и «Ред софт» объявили об успешном проведении тестирования на совместимость своих продуктов платформы ESMP, которая позволяет автоматизировать работу сервисных подразделений, и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-ЦОД». «Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» протестировали развертывание платформы ESMP на «Ред ОС» версии 7.3. В результате тестировани

«Dатару» и «Ред софт» помогут российскому бизнесу локализовать инфраструктуру Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и разработчик российской операционной системы «Ред софт» протестировали продукты на совместимость. Испытания показали, что «Ред ОС» корректно работает на серверах линейки «Датару БС». Компании смогут предложить заказчику готовые совместные решения, подходящие для построения независимой от глобальных вендоров ИТ-инфр

Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС» Российские разработчики «Веб-сервер» и «Ред софт» подтвердили совместимость веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO с операционной системой «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате. Программный комплекс в ближайшее время заменит иностранные решения в ряде органов государственной власти и госкорпораций страны, в том чис

ПО Macroscop вошло в экосистему «Ред ОС» Российский разработчик «Ред софт» подтвердил совместимость программного обеспечения для видеонаблюдения Macroscop с операционной системой семейства Linux - «Ред ОС». Импортонезависимый программный комплекс предназначен для внедрения на любых объектах – от промышленных предприятий до офисных центров. Об этом CNews сообщили представители «Ред ОС

В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС» , готовых к развертыванию в облачной инфраструктуре оператора, входят продукты на основе ядра Linux с открытым исходным кодом, в частности Astra Linux (ГК «Астра»), «Альт» (компания «Базальт СПО») и «Ред ОС» (компания «Ред софт»). Все они включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. В «Мегафоне» утверождают, что первыми среди отечественных сервис-провайдеров ре

Платформа «Аксиома» от «Интерпроком» совместима с «Ред ОС» Разработчики программного обеспечения «Интерпроком» и «Ред софт» протестировали платформу «Аксиома» на работоспособность в среде операционной системы «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком». Платформа «Аксиома» – отечественное программное обеспечение для управления производств

«Сетевая академия Ланит» и «Ред софт» запускают новые курсы для подготовки ИТ-специалистов «Сетевая академия Ланит» полностью обновила линейку курсов вендора «Ред софт» для пользователей и администраторов операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». В 2020 г. «Сетевая академия Ланит» получила статус авторизованного учебного центра компании «Ред софт» и начала подготовку специалистов по

Подтверждена совместимость MVS VEGA с «Ред ОС» Российские разработчики Medical Visual Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость MVS VEGA с операционной системой «Ред ОС». Тестирование прошло в рамках соглашения о технологическом партнерстве. В результате MVS VEGA стало первым решением в линейке продуктов Medical Visual Systems, вошедшим в экосистему «