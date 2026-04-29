Подтверждена совместимость «Ред ОС» с семейством контроллеров JetHub D1+

Российский производитель систем автоматизации «Джетхоум» (JetHome) и разработчик ПО «Ред софт» объявили о завершении успешных испытаний семейства контроллеров JetHub D1+ под управлением операционной системы «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

«Ред ОС» 8 обеспечивает полноценную поддержку ARM-платформ, что делает ее универсальной средой для широкого класса встраиваемых и умных устройств. Актуальная версия «Ред ОС» показала стабильную работу на семействе контроллеров JetHub D1+. Такая комбинация встроенного ПО и надежного оборудования создает прочный фундамент для проектов в области умного дома и автоматизации.

Использование этого программно-аппаратного стека предоставляет заказчикам полностью готовый комплекс, который минимизирует риски при внедрении, упрощает дальнейшее сопровождение и гарантирует строгое соответствие требованиям регуляторов по импортозамещению на значимых объектах. Совместимость продуктов становится фундаментом для создания технологически независимых систем, сочетающих высокий уровень информационной безопасности с надежностью отечественных инженерных решений.

