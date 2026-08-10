Управление контентом и проектами на российском ПО: Mediaquad DAM и AMS подтвердили совместимость с «Ред ОС»

Российский разработчик e-commerce и martech-решений Brandquad подтвердил полную совместимость своих решений Mediaquad DAM и AMS с российской операционной системой «Ред ОС» от разработчика программного обеспечения «Ред Софт». Это позволяет заказчикам использовать продукты в полностью отечественной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость подтверждена по итогам комплекса испытаний. Специалисты компаний проверили корректность установки, стабильность работы, производительность и бесшовное взаимодействие продуктов в единой среде. Для клиентов это означает возможность развернуть DAM-систему для управления цифровым контентом и AMS для согласования макетов и маркетинговых материалов на базе российского ПО, сохранив высокую производительность, надежность и привычные бизнес-процессы.

«Ред ОС» — российская операционная система, позволяющая строить функциональные ИТ-инфраструктуры для перехода с зарубежных решений. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система совместима с более чем 4300 отечественными решениями и используется в 12000 коммерческих компаниях, госкорпорациях и органах государственной власти. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

Mediaquad DAM обеспечивает централизованное хранение, поиск и управление цифровым контентом, а AMS автоматизирует согласование маркетинговых материалов между внутренними командами, агентствами и другими подрядчиками. Вместе решения помогают повысить продуктивность команд, ускорить работу с контентом и макетами, снизить операционные издержки и обеспечить прозрачность маркетинговых процессов. Решения Mediaquad включены в реестр российского ПО.

Использование Mediaquad DAM и AMS совместно с «Ред ОС» позволяет организациям: выстроить полностью независимую от иностранного софта инфраструктуру на базе российского программного обеспечения; сократить сроки внедрения за счет подтвержденной совместимости компонентов; минимизировать риски при эксплуатации и обновлении ИТ-систем; получать техническую поддержку совместимого программного стека.

«Все больше организаций переходят на отечественные ИТ-решения и ожидают, что привычные системы будут работать в новой инфраструктуре так же стабильно, как и раньше. Подтверждение совместимости Mediaquad DAM и AMS с «Ред ОС» – важный этап развития наших продуктов. Мы даем заказчикам возможность перейти на российский программный стек без компромиссов в производительности, безопасности и удобстве работы», – отметил Андрей Романенко, директор по продукту Mediaquad.

«Включение продуктов Brandquad в экосистему «Ред ОС» – это значимый шаг в построении полностью российского ландшафта для управления цифровым контентом. Уверен, наше сотрудничество упростит переход организаций на импортонезависимые технологии, гарантируя технологическую оснащенность и бесшовную работу всех звеньев цепочки», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».