Подтверждена прямая совместимость «Компас-3D» v25 и «Ред ОС»

«Аскон» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих продуктов. Cистема проектирования «Компас-3D» v25 корректно работает в среде операционной системы «Ред ОС». Прямая совместимость программных решений позволяет российским предприятиям выстраивать полностью импортонезависимые рабочие места инженеров, конструкторов и проектировщиков. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Технологическая связка «Компас-3D» и «Ред ОС» обеспечивает надежность, безопасность данных и высокую производительность при решении ресурсоемких задач машиностроения, приборостроения и промышленного строительства на отечественном программном стеке.

«Компас-3D» – это российская импортонезависимая система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей. «Компас-3D» используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство и т. д.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Система применяется в том числе на промышленных предприятиях.

«Обеспечение совместимости «Ред ОС» с лидирующими российскими инженерными системами — наш ключевой вклад в развитие промышленного потенциала страны. Благодаря партнерству с «Аскон» предприятия получают проверенную, безопасную и полностью отечественную платформу для трехмерного проектирования и конструкторских разработок», – сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Переход инженерных служб, с используемыми ими специализированными инструментами в виде САПР, на отечественные операционные системы — одна из главных задач ИТ-подразделений предприятий сегодня. Совместимость «Компас-3D» с «Ред ОС» гарантирует инженерам и проектировщикам бесперебойную работу и высокую скорость выполнения конструкторских задач в надежной и защищенной среде, а ИТ-службам — снижает трудоемкость при переходе», – сказал Дмитрий Гинда, директор по маркетингу CAD/AEC «Аскон».