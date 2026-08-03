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«Ред ОС» и ПО «Справки БК» подтвердили совместимость для работы в государственных и муниципальных структурах

Отечественные ИТ-решения продолжают развивать экосистему совместимых продуктов. Подтверждена стабильная и корректная работа специального программного обеспечения «Справки БК» в среде российской операционной системы «Ред ОС», что позволит государственным и муниципальным служащим надежно и безопасно оформлять ежегодную отчетность на отечественном ПО. Об этом CNews сообщил представитель «Ред ОС».

«Ред ОС» — российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система совместима с более чем 4,3 тыс. отечественными решениями и используется в 12 тыс. коммерческих компаниях, госкорпорациях и органах государственной власти. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.

«Справки БК» — это специальное программное обеспечение для создания официальной отчетности о доходах, расходах, имуществе и обязательствах. Программу используют государственные и муниципальные служащие, а также кандидаты на определенные должности для ежегодного декларирования сведений.

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