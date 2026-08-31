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«Ред Софт» выпустила обновление «Ред ОС» 8.0.3 для архитектуры ARM

«Ред Софт» объявляет о выпуске корректирующего релиза операционной системы «Ред ОС» 8.0.3 для архитектуры ARM. Система адаптирована для широкой линейки ARM-оборудования — от российских процессоров «Байкал» до популярных одноплатных компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред ОС» под ARM может применяться при создании встраиваемых систем, IoT-устройств, учебных стендов и серверных решений, требующих энергоэффективности. Использование единой операционной системы на всех типах устройств позволяет унифицировать ИТ-инфраструктуру предприятия, упростить администрирование и сократить расходы на поддержку.

Образы «Ред ОС» 8.0.3 для ARM доступны для скачивания на официальном сайте «Ред ОС».

ARM-оборудование, поддерживаемое «Ред ОС»

Совместимость «Ред ОС» с архитектурой ARM продолжает расширяться. В новом релизе дополнен перечень поддерживаемых одноплатных компьютеров, востребованных на рынке.

Функциональность образов «Ред ОС» 8.0.3 полностью идентична версии для архитектуры x86_64. Полный список изменений и нововведений, вошедших в релиз «Ред ОС» 8.0.3, доступен на сайте «Ред ОС».

Универсальный образ

Важным отличием от предыдущего релиза является то, что теперь в одном образе объединена поддержка сразу нескольких ARM-устройств. На этапе установки можно выбрать требуемое устройство, и система будет установлена с соответствующим устройству ядром Linux.

«Из коробки» поддерживаются следующие устройства: платформы на базе процессоров Huawei Kunpeng и Ampere Altra; устройства от «Элпитех» на базе процессоров «Байкал-М», а также «Байкал-S»; устройства от ГК «Аквариус» на базе процессора «Байкал-М»; устройства от «Гравитон» на базе процессора «Байкал-М».

Для одноплатных компьютеров

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Расширена поддержка популярных одноплатных платформ, широко используемых в образовании, робототехнике, промышленной автоматизации и IoT-проектах. В список поддерживаемых «Ред ОС» устройств добавлены новые модели: Raspberry Pi 3+ и Orange Pi Zero 3. Кроме того, обновлены образы для уже поддерживаемых платформ: Raspberry Pi 4/5, ROCKPro64, Orange Pi Zero 2W, Orange Pi 3 LTS и Repka Pi 4 Optimal.

Пользователям доступен выбор из нескольких вариантов окружения рабочего стола: KDE Plasma, MATE или GNOME. Также доступна минимальная конфигурация без графики.

Сертифицированная «Ред ОС» 8 под ARM

«Ред ОС» 8 под ARM была сертифицирована ФСТЭК России в декабре 2025 г. Сертифицированная «Ред ОС» 8 под ARM поддерживает платформы на базе процессоров Huawei Kunpeng и Ampere Altra и ряд устройств на процессоре «Байкал-М». Ведется работа над расширением поддерживаемых устройств на архитектуре ARM в Сертифицированной редакции «Ред ОС» 8.

«Ред ОС 8.0.3 для ARM – это качественное обновление продукта для распространенных в России ARM-устройств. Все образы полностью сохраняют функциональность, идентичную версии для x86_64, что открывает ещё больше сценариев использования. В дальнейшем мы продолжим расширять перечень поддерживаемых устройств и совершенствовать механизмы развёртывания, чтобы каждый пользователь мог найти оптимальное решение для своих задач», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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