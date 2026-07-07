«Ред Софт» и YuChat объявляют о технологическом партнерстве

«Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, и YuChat, создатель российского корпоративного мессенджера, объявляют о начале технологического партнерства. По итогам совместного тестирования подтверждена корректная работа платформы корпоративных коммуникаций YuChat в среде российской операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В ходе тестирования была проверена совместимость YuChat версии 5.6.1 с «Ред ОС» версий 7.3 и 8, включая стандартные и сертифицированные редакции, а также архитектуры x86_64 и ARMv8 aarch64. По результатам испытаний проблем в работе и взаимодействии компонентов продукта не обнаружено.

«Ред ОС» — российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Разработчик гарантирует длительную поддержку версий — более пяти лет. «Ред ОС» позволяет строить функциональные ИТ-инфраструктуры для перехода с зарубежных решений. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

YuChat — комплексное решение для корпоративных коммуникаций, объединяющее чаты, каналы, аудио- и видеозвонки, работу с файлами, поиск, интеграции и инструменты автоматизации рабочих процессов. Платформа поддерживает развертывание в инфраструктуре заказчика, предоставляет администраторам гибкие инструменты управления и позволяет организациям сохранять контроль над корпоративными данными.

Подтверждённая совместимость YuChat с «Ред ОС» расширяет возможности российских организаций по построению независимой и безопасной ИТ-среды. Пользователи получают корпоративный мессенджер, корректно работающий на отечественной операционной системе, а ИТ-команды — предсказуемую основу для внедрения коммуникационной платформы в импортонезависимой инфраструктуре.

«Совместимость YuChat с «Ред ОС» — важный шаг для организаций, которые формируют доверенную ИТ-инфраструктуру на базе отечественного программного обеспечения. Совместное тестирование подтвердило, что пользователи «Ред ОС» могут применять современную платформу корпоративных коммуникаций без снижения стабильности, безопасности и управляемости рабочей среды», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Совместная работа с «Ред Софт» — важный этап в развитии YuChat как российского корпоративного решения для защищённых коммуникаций. Подтверждённая совместимость с «Ред ОС» позволяет заказчикам использовать YuChat в отечественной ИТ-инфраструктуре и ускоряет переход организаций на независимый стек программного обеспечения», — сказал Семен Орлов, CBDO компании YuChat.