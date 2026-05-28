«Ред Софт» и «Пэйтор» объявляют о технологическом партнерстве: торговое оборудование совместимо с «Ред ОС» 8

Компании «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, и ««Пэйтор»», крупнейший российский вендор и дистрибьютор оборудования для автоматизации торговли, сообщают о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт»

Стратегическим направлением сотрудничества стала сертификация широкого спектра устройств «Пэйтор» на совместимость с операционной системой «Ред ОС».

Компания «Пэйтор» известна на рынке своей экспертизой в подборе и поставке оборудования с оптимальным соотношением цены и качества. Поставляемое оборудование компании «Пэйтор» помогает совершать продажи любой продукции, принимать платежи и оказывать лучший сервис компаниям любого сегмента бизнеса: от небольшой торговой точки до крупных федеральных сетей и логистических центров. Каждое устройство проходит строгий отбор и тестирование. Теперь эта линейка прошла испытания в экосистеме «Ред ОС» 8. Совместное тестирование подтвердило полную функциональность оборудования, что позволяет российским интеграторам и розничным сетям строить ИТ-инфраструктуру на полностью импортонезависимой основе.

Продуктовая линейка «Пэйтор» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, в которую вошли ключевые категории для современного торгового предприятия: сенсорные терминалы (моноблоки), POS-компьютеры, кассы самообслуживания, сканеры штрихкодов, чековые принтеры, принтеры этикеток и дисплеи покупателя.

«Развитие технологического партнерства — важная и неотъемлемая часть развития отечественных компаний и их продуктов. Сертификация устройств «Пэйтор» на совместимость с «Ред ОС» 8 — означает, что каждая модель оборудования компании «Пэйтор» прошла сертификацию у компании «Ред Софт» и может корректно взаимодействовать с прикладными решениями этой системы. Это гарантирует работоспособность связки «прикладное решение «Ред ОС» — драйвер — сертифицированное оборудование» — от терминалов до касс самообслуживания»,— сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Для «Пэйтор» партнерство с «Ред Софт» — это важный шаг в развитии экосистемы отечественных решений для автоматизации торговли, обслуживания и логистики. Совместимость оборудования с «Ред ОС» 8 открывает для заказчиков возможность выстраивать надежную ИТ-инфраструктуру на базе российских технологий без компромиссов по функциональности и удобству эксплуатации. Мы видим высокий потенциал такого сотрудничества для дальнейшего развития импортонезависимых решений в ритейле, логистике и сфере обслуживания», — отметил Максим Шрубенков, СЕО «Пэйтор».

