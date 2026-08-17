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Отечественный сервер МЛТ-С и «Ред ОС» 8 получили официальное подтверждение совместимости

Серверные платформы МЛТ-С сертифицированы для работы с отечественной операционной системой «Ред ОС» 8 и готовы к использованию на объектах критической информационной инфраструктуры России. Совместно с «Ред Софт» проведены испытания серверной платформы МЛТ-С, по итогам которых подтверждена полная совместимость решений — что особенно важно для организаций, работающих с объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред ОС» — российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах, рабочих станциях и специализированных устройствах. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Операционная система совместима с более чем 4300 отечественными решениями и используется в коммерческих компаниях, госкорпорациях и органах государственной власти. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

МЛТ-С — это сервер общего назначения в компактном форм-факторе 2U, сочетающий высокую производительность процессоров пятого поколения с полным соответствием строгим требованиям для объектов КИИ. Созданный для критически важных задач обработки больших данных и сложных ИИ-вычислений, он встраивается в любую ИТ-инфраструктуру. Ключевая особенность сервера – это возможность масштабирования под растущие нагрузки за счет установки дополнительных графических ускорителей и накопителей, что делает его идеальной платформой для ресурсоемких задач машинного обучения и углубленной аналитики.

«Ред ОС сегодня стала стандартом для построения доверенной инфраструктуры в масштабах всей страны, и совместимость с аппаратными платформами, спроектированными под высокие нагрузки и требования КИИ. Теперь заказчики получают комплексное решение, где надежность российского софта подкреплена производительностью и гибкостью современного отечественного оборудования», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Мы видим, как растет запрос рынка на полностью российские программно-аппаратные комплексы. Сертификация с «Ред ОС» 8 — это не просто техническая формальность. Это подтверждение того, что наши серверы готовы к самым требовательным задачам: от банковского сектора до энергетики и госструктур, где надежность и безопасность инфраструктуры имеют критическое значение», — сказал генеральный директор ООО «МЛТ» Андрей Долбнев.

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Переход на доверенные отечественные решения в финансовом секторе, энергетике, транспорте и других отраслях с объектами КИИ требует не только соответствия регуляторным нормам, но и гарантированной стабильности при работе под нагрузкой. Официальный сертификат совместимости МЛТ-С и «Ред ОС» 8 дает рынку проверенное сочетание высокопроизводительного оборудования и надежного системного ПО, снимая с ИТ-департаментов и служб безопасности риски при построении импортозамещенной инфраструктуры.

Для компании «МЛТ» это продолжение системной работы по тестированию платформ с российскими ОС и системами виртуализации. В свою очередь, включение серверных платформ МЛТ-С в экосистему совместимых решений укрепляет позиции «Ред ОС» как универсальной операционной системы, способной обеспечить стабильную работу критических сервисов на широком спектре доверенного оборудования и закрыть запрос заказчиков на комплексные программно-аппаратные комплексы без компромиссов в производительности и безопасности.

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