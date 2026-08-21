Россиян предупреждают о проблемах с оплатой в интернете. Рекомендовано оформлять заказы через «Яндекс Браузер»

У пользователей российских ИТ-сервисов могут возникнуть проблемы с оплатой заказов при использовании зарубежных браузеров. О сложностях в августе 2026 г. уже предупредили Lamoda, интернет-провайдер Xline, сеть «РЖД-здоровье» и некоторые другие компании. Онлайн-ретейлеры начали предупреждать о проблемах с оплатой покупок из-за перехода банков на отечественные сертификаты безопасности, а самим пользователям рекомендуют оформлять заказы через «Яндекс Браузер» или мобильное приложение, а также использовать СБП.

Предупреждение об ошибки

У онлайн-ритейла могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через иностранные браузеры, пишут «Ведомости». Некоторые из них уже выпустили соответствующие предупреждения.

В августе 2026 г. у клиентов российских ИТ-сервисов могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через иностранные браузеры и ряд компаний уже выпустил соответствующие предупреждения. В частности, на сайте Lamoda появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». Если покупателю не удается провести оплату, компания рекомендует воспользоваться «Яндекс Браузером» или мобильным приложением. Причины возникновения проблемы и сроки ее устранения на сайте не указаны.

С аналогичными трудностями столкнулись и другие игроки российского рынка. Интернет-провайдер Xline 5 августа 2026 г. сообщил о ИТ-сбое при открытии платежного модуля на сайте и в личном кабинете. Клиентам рекомендовали использовать российские браузеры, в частности «Яндекс Браузер».

Magnific - Magnific Пользователям ИТ-сервисов из-за перехода банков на отечественные сертификаты безопасности рекомендуют оформлять заказы через «Яндекс Браузер» или мобильное приложение, а также использовать СБП

На сайте сети санаториев и отелей «РЖД-здоровье» также появилось предупреждение о возможных сложностях при оплате проживания. Решить их предлагается либо переводом через систему быстрых платежей (СБП), либо с помощью «Яндекс Браузера» при заселении.

Интернет-магазин промышленного оборудования «Мобильная резка» прямо указывает, что оплата через Chrome, Safari, Opera, Firefox и Edge может не пройти.

Причины проблем

Такие сложности могут быть связаны с отзывом зарубежных сертификатов безопасности, информировал CNews и представитель Минцифры. Решить проблему, по его словам, можно за счет перехода на отечественные сертификаты, которые действуют с 2022 г. и обеспечивают защищенное соединение по тому же принципу, что и иностранные. Для корректной работы сайтов пользователю необходимо либо использовать «Яндекс Браузер» (ведь в нем уже встроена поддержка Национального удостоверяющего центра Минцифры), либо самостоятельно установить соответствующий плагин в операционную систему (ОС).

Сервис приема онлайн-платежей CloudPayments роста неуспешных платежей, связанного именно с переходом банковской ИТ-инфраструктуры на российские сертификаты, не фиксирует летом 2026 г., отмечает директор ИТ-департамента CloudPayments Кирилл Яшин. Отдельные сложности, по его мнению, могли возникнуть у компаний, которые подключены напрямую к эквайрингу банков, у которых были отозваны международные сертификаты из-за санкций. В таких случаях браузер может показывать предупреждение при открытии сайта магазина, платежной страницы или страницы банка, где покупатель подтверждает операцию кодом из SMS.

Техническая сторона вопроса

Если браузер работает с зарубежными сертификатами, сайт ИТ-проекта в зависимости от установленных плагинов может открываться без предупреждений, объясняет ведущий инженер-программист научного образовательного центра Федеральной налоговой службы и Московского государственного технического университета имени Баумана Николай Калуцкий. Однако произвести оплату не удастся, если браузер распознает сайт платежной системы как небезопасный.

Такая ситуация является одним из наиболее распространенных сценариев проблемы, соглашается руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Она возникает из-за того, что сайты ИТ-проектов и платежного шлюза размещены на разных серверах и обслуживаются разными организациями. Крупные российские банки, находящиеся под санкциями, не могут получать и обновлять международные сертификаты. Поэтому они перешли на отечественные сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Иностранные браузеры эти сертификаты не распознают и могут блокировать соединение как небезопасное, поясняет Воронин.

В начале августа 2026 г. сайты ряда российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах, продолжая при этом работать через «Яндекс Браузер», но россияне выбрали другой способ, о чем писал CNews. ВТБ объяснял сложности именно отзывом зарубежных SSL-сертификатов и переходом на сертификаты НУЦ. Клиентам банк рекомендовал установить российские плагины либо использовать «Яндекс Браузер».

Влияние на рынок

В масштабах всей российской интернет-торговли проблема является заметной, но к росту убытков продавцов и обвалу продаж она не приведет, считает Тимофей Воронин. Рынок уже успел адаптироваться и выработать обходные пути. Крупнейшие игроки, в том числе Wildberries и Ozon, генерируют большую часть продаж через мобильные приложения, где проблема сертификатов решена на уровне кода. При оплате по QR-коду через СБП пользователь сразу переходит в приложение выбранного банка, поэтому банковский веб-шлюз ему не требуется.

По информации «Ведомостей», более чувствительной проблема может оказаться для небольших интернет-магазинов. У них часто нет возможности создать собственное приложение, и они продолжают полагаться на интернет-эквайринг. Таким компаниям эксперт рекомендует активнее продвигать оплату через СБП и размещать на сайте понятные инструкции по установке российских сертификатов.