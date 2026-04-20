Для федеральных приставов покупают за миллиард сотни серверов на «РЕД ОС»

ФССП потратит 808 млн руб. на покупку 390 серверов различных конфигураций для своих информсистем.

Серверы для ФССП

Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) покупают 390 серверов различных конфигураций на 808 млн руб. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок 16 апреля 2026 г., а прием заявок от участников продлится до 4 мая.

Согласно опубликованному на торговой площадке техническому заданию, цель этих закупки — обеспечение вычислительными ресурсами территориальных органов для функционирования программного комплекса отдела судебных приставов (ПК ОСП) автоматизированной информационной системы ведомства АИС ФССП России.

Ключевым требованием к оборудованию является его полная совместимость с российским программным обеспечением. Поставляемые серверы должны корректно работать с операционными системами РЕД ОС версий 7.3 и 8.0, которые входят в реестр отечественного ПО.

c85e6aed-3a1e-4113-bfce-6b081fcc5e4e_1.jpg

Поставка разбита на два этапа согласно план-графику. Первый этап предполагает отгрузку товара не позднее 90 календарных дней с момента подписания контракта с поставщиком.

Второй этап должен быть завершен не позднее 26 марта 2027 г. Оборудование поставляется в места, указанные в разнарядке (приложение к техзаданию), где грузополучателями выступают территориальные органы ФССП России.

Какие серверы покупают

Что касается технической части, технические характеристики серверов сформированы в соответствии с каталогом КТРУ 26.20.14.000-00000189. Это предполагает использование серверов стоечного типа с обязательной аппаратной поддержкой виртуализации. Всего в техническом задании указано семь типов поставляемых серверов по этому коду КТРУ.

Для разных типов предусмотрены различные требования к производительности. Так, для серверов типа «2» и «3» требования предполагают использование двух процессоров с общим количеством ядер не менее восьми, а максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти варьируется от 64 до 128 ГБ и выше в зависимости от типа. Вся техника должна быть новой, серийно производимой в настоящее время, и свободно использующейся на территории России.

Контрактом также предусмотрена строгая процедура контроля качества. Перед началом массовых поставок заказчик вправе запросить у поставщика по одному образцу каждого типа сервера для проведения экспертизы на соответствие техническим требованиям. Если по результатам проверки будут выявлены недостатки, поставщик обязан их устранить, а в случае повторного несоответствия заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г.
CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г. ит в госсекторе

Гарантийные обязательства поставщика также являются одним из ключевых условий. Гарантийный срок на все поставляемое оборудование устанавливается не менее 60 месяцев с даты подписания документов о приемке.

В течение этого срока поставщик обязан обеспечивать гарантийный ремонт или замену оборудования за свой счет, при этом ремонт должен производиться в авторизованных сервисных центрах, расположенных в каждом регионе поставки товара. Время гарантийного ремонта не должно превышать 21 рабочего дня с момента сдачи оборудования.

Кроме того, поставщик должен организовать круглосуточную горячую линию для консультаций, а в случае невозможности устранения недостатков — произвести замену оборудования на аналогичное или более производительное.

Ранее ФССП не смогла закупить серверы

Как сообщал CNews в конце ноября 2024 г. ФССП не смогла закупить 79 серверов из-за жалобы на тендер.

15 ноября 2024 г. компания ООО «Айтитиджи» подала жалобу на данный тендер в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). После подачи жалобы определение поставщика должно было быть приостановлено, однако на сайте госзакупок было указано, что ФССП выбрала победителя 19 ноября — через четыре дня после обращения. Название компании-поставщика раскрыто не было.

«Айтитиджи» посчитала, что техническое задание тендера ФССП составили с нарушениями требований законов, регулирующих систему государственных закупок. Также компания утверждала, что заказчик серверов нарушил правило использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Антон Мушинский

Другие материалы рубрики

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще