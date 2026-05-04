Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

«Ред Софт» и Diasom подтвердили совместимость своих решений для построения независимой ИТ-инфраструктуры

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и российский разработчик и производитель процессорных модулей Diasom объявляют о технологическом партнерстве. Успешное тестирование подтвердило корректную работу операционной системы «Ред ОС» 8 для ARM-платформ на вычислительных модулях партнера. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместное использование «Ред ОС» 8 и модулей Diasom открывает новые перспективы для бизнеса и государственных структур. Это особенно важно для обеспечения технологической независимости. Поддержка процессоров на архитектуре ARM в «Ред ОС» 8 снижает зависимость российских компаний от зарубежного оборудования. Полный цикл разработки и производство аппаратных платформ Diasom происходит в России, что дополнительно укрепляет независимость.

«Ред ОС» 8 адаптирована для процессоров ARM и поддерживает широкий набор ARM-платформ, включая отечественный процессор «Гиперком У». Установочные образы доступны на сайте разработчика, а обновления выходят одновременно с версией для x86_64. Функционал и состав репозиториев полностью идентичны. Решение помогает российским компаниям снизить зависимость от зарубежного оборудования и расширяет возможности использования системы — от серверов до промышленных решений и компонентов для автоматизации технологических процессов.

Процессорный модульDiasom DS-RK3568, являющийся универсальной платформой для создания решений для широкого спектра прикладных задач: оно подходит для создания контроллеров АСУТП, ПЛК, HMI-панелей и модулей управления роботизированных ячеек.

Вычислительные модули PicoS и NanoS на базе отечественного процессора разработаны для эффективной работы как с классическими, так и с нейросетевыми алгоритмами. Решение оптимально для оснащения полноценных рабочих станций (АРМ), встраиваемых систем, систем контроля доступа и умных камер.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Подтверждение совместимости с вычислительными модулями Diasom открывает нашим заказчикам путь к эффективному использованию российских ARM-решений. Объединяя операционную систему и аппаратную платформу, мы создаем готовый и надежный инструмент для построения технологически независимой инфраструктуры. Это позволяет бизнесу и государственным учреждениям поэтапно отказываться от иностранных решений, сохраняя высокую производительность и стабильность, – сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Для нас приоритетом остается создание надежной аппаратной базы, полный цикл разработки и сборки которой реализуется в России. Интеграция наших процессорных модулей с операционной системой «Ред ОС» позволяет предложить рынку комплексные и защищенные решения, готовые к внедрению. Данное партнерство наглядно демонстрирует, что объединение компетенций отечественных производителей эффективно решает актуальные задачи импортозамещения», – отметил Алексей Лосев, генеральный директор «Макро Солюшнс» - Diasom.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Власти оштрафовали дизайн-центр за просрочку освоения производства чипов на замену Microchip и Texas Instruments

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android»

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

В России нашли способ импортозаместить пропеллеры для БПЛА. Разработка прочнее и дешевле в изготовлении, чем импорт

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще