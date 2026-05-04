«Ред Софт» и Diasom подтвердили совместимость своих решений для построения независимой ИТ-инфраструктуры

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и российский разработчик и производитель процессорных модулей Diasom объявляют о технологическом партнерстве. Успешное тестирование подтвердило корректную работу операционной системы «Ред ОС» 8 для ARM-платформ на вычислительных модулях партнера. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместное использование «Ред ОС» 8 и модулей Diasom открывает новые перспективы для бизнеса и государственных структур. Это особенно важно для обеспечения технологической независимости. Поддержка процессоров на архитектуре ARM в «Ред ОС» 8 снижает зависимость российских компаний от зарубежного оборудования. Полный цикл разработки и производство аппаратных платформ Diasom происходит в России, что дополнительно укрепляет независимость.

«Ред ОС» 8 адаптирована для процессоров ARM и поддерживает широкий набор ARM-платформ, включая отечественный процессор «Гиперком У». Установочные образы доступны на сайте разработчика, а обновления выходят одновременно с версией для x86_64. Функционал и состав репозиториев полностью идентичны. Решение помогает российским компаниям снизить зависимость от зарубежного оборудования и расширяет возможности использования системы — от серверов до промышленных решений и компонентов для автоматизации технологических процессов.

Процессорный модульDiasom DS-RK3568, являющийся универсальной платформой для создания решений для широкого спектра прикладных задач: оно подходит для создания контроллеров АСУТП, ПЛК, HMI-панелей и модулей управления роботизированных ячеек.

Вычислительные модули PicoS и NanoS на базе отечественного процессора разработаны для эффективной работы как с классическими, так и с нейросетевыми алгоритмами. Решение оптимально для оснащения полноценных рабочих станций (АРМ), встраиваемых систем, систем контроля доступа и умных камер.

«Подтверждение совместимости с вычислительными модулями Diasom открывает нашим заказчикам путь к эффективному использованию российских ARM-решений. Объединяя операционную систему и аппаратную платформу, мы создаем готовый и надежный инструмент для построения технологически независимой инфраструктуры. Это позволяет бизнесу и государственным учреждениям поэтапно отказываться от иностранных решений, сохраняя высокую производительность и стабильность, – сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Для нас приоритетом остается создание надежной аппаратной базы, полный цикл разработки и сборки которой реализуется в России. Интеграция наших процессорных модулей с операционной системой «Ред ОС» позволяет предложить рынку комплексные и защищенные решения, готовые к внедрению. Данное партнерство наглядно демонстрирует, что объединение компетенций отечественных производителей эффективно решает актуальные задачи импортозамещения», – отметил Алексей Лосев, генеральный директор «Макро Солюшнс» - Diasom.