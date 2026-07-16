Система PERCo-Web 3.0 получила сертификат совместимости с «Ред ОС» 8

Компании PERCo и «Ред Софт» сообщают о совместимости новой версии программного обеспечения PERCo-Web с операционной системой «Ред ОС» 8. Совместимость подтверждена сертификатом, выданным по результатам тестирования работы PERCo-Web в среде «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители PERCo.

Система контроля и управления доступом PERCo-Web использует веб-архитектуру: пользователи получают доступ к функциям системы через веб-браузер без установки клиентского программного обеспечения, а сервер PERCo-Web взаимодействует с контроллерами СКУД по IP-сети.

Сертификат совместимости подтверждает возможность развертывания серверной части PERCo-Web 3.0 на операционной системе «Ред ОС» 8. Это позволяет организациям использовать отечественную операционную систему в качестве единственной платформы для работы СКУД без доработок и не прибегая к применению зарубежных операционных систем.

В рамках тестирования была подтверждена корректность установки и функционирования PERCo-Web 3.0 в среде «Ред ОС» 8, а также проверены основные сценарии работы системы. Среди протестированных сценариев — добавление сотрудников и оформление пропусков для посетителей, выдача идентификаторов, импорт и экспорт данных, использование планировщика событий, применение сложных фильтров, создание мнемосхем с размещением оборудования, а также доставка уведомлений.

По итогам испытаний все проверенные функции PERCo-Web 3.0 были успешно выполнены, а нарушений взаимодействия компонентов системы с операционной системой «Ред ОС» 8 не обнаружено. Также подтверждено сохранение целостности операционной системы в процессе тестирования. Совместимость подтверждена как для стандартной, так и для сертифицированной редакции «Ред ОС» 8.

Наличие у PERCo-Web сертификата совместимости снижает риски как для заказчиков, которые выбирают СКУД для работы на отечественной операционной системе, так и для организаций, планирующих переход с Windows на «Ред ОС». Подтвержденная совместимость позволяет заранее убедиться в корректной работе систем и упрощает процесс внедрения или миграции.

«PERCo последовательно расширяет совместимость своих программных продуктов с различными операционными системами, — сказал Игорь Ядрихинский, заместитель исполнительного директора по развитию PERCo, — Система PERCo-Web не только может работать на популярных дистрибутивах Linux, но и сертифицирована разработчиками российских операционных систем, которые помогают организациям строить доверенную ИТ-инфраструктуру в соответствии с требованиями российской нормативной базы. Сертификат «Ред Софт» подтверждает стабильную и корректную PERCo-Web в такой среде».

«Совместимость прикладного программного обеспечения с отечественными операционными системами — ключевой фактор успешной миграции организаций на российские ИТ-решения, — отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологического партнерства «Ред Софт». — Мы работаем с российскими разработчиками приложений и регулярно проводим тестирования, чтобы снизить для заказчиков риски и упростить импортозамещение. Наш сертификат совместимости позволяет заказчикам для построения своей ИТ-инфраструктуры воспользоваться проверенной комбинацией программных продуктов».

Получение сертификата совместимости продолжает развитие совместимости продуктов PERCo и «Ред Софт». Ранее версия PERCo-Web 2 успешно прошла проверку совместимости с «Ред ОС» 7.3. В связи с обновлением программных продуктов была проведена новая серия испытаний, подтвердившая корректную работу PERCo-Web 3.0 в среде «Ред ОС» 8.