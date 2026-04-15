«Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость «КриптоАРМ» с «Ред ОС 8»

Компания «Цифровые технологии», разработчик ПО для криптографической защиты информации и юридически значимого документооборота, и компания «Ред Софт», российский разработчик ПО, подтвердили совместимость программы для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» с операционной системой «Ред ОС 8» для процессоров архитектуры ARM.

Соответствующий сертификат совместимости был подписан сторонами по итогам испытаний, проведенных специалистами обеих компаний.

Благодаря интеграции продуктов государственные и корпоративные заказчики получают инструмент для построения защищенного документооборота, полностью соответствующий курсу на импортозамещение. Решение на базе «КриптоАРМ» и СКЗИ «КриптоАРМ CSP» готово к эксплуатации на серверах и рабочих станциях с российскими процессорами «Байкал-М» и «Байкал-S» («Байкал Электроникс»), а также на других перспективных ARM-платформах отечественного производства.

Функционал и состав репозитория «Ред ОС 8» для архитектуры ARM идентичны версии для x86_64, что обеспечивает привычную среду для пользователей и администраторов при миграции на новые аппаратные платформы.

Алексей Исаев, управляющий директор «Цифровые технологии», сказал: «Расширение линейки поддерживаемых платформ — наша приоритетная задача в условиях активного перехода рынка на отечественные решения. Подтверждение совместимости с «Ред ОС 8» на архитектуре aarch64 гарантирует нашим клиентам, использующим серверы и рабочие станции на базе российских процессоров «Байкал» и других ARM-чипов, возможность полноценно работать с юридически значимым документооборотом и криптографической защитой данных, не жертвуя безопасностью и удобством».

Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт», отметила: «Ред ОС 8» — это операционная система, созданная для стабильной и безопасной работы. Безопасность обеспечивается встроенными средствами защиты, постоянным мониторингом уязвимостей и обширным выбором прикладных решений, совместимых с нашей операционной системой. «КриптоАРМ» — решение, востребованное нашими заказчиками, теперь доступно на «Ред ОС 8» для процессоров архитектуры ARM».

Компании приглашают заказчиков и партнёров к тестированию и пилотированию совместного решения.