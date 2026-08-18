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Платформа Neoflex Reporting подтвердила совместимость с «Ред ОС 8»

Neoflex и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы российской платформы для автоматизации отчетности Neoflex Reporting с операционной системой «Ред ОС 8». Сертификат совместимости выдан по итогам совместных испытаний специалистов компаний. Об этом CNews сообщил представитель Neoflex.

Тестирование проведено в среде сертифицированной редакции «Ред ОС 8» для архитектуры x86_64. В ходе испытаний успешно выполнены установка продукта и ключевые функциональные проверки: работа с основными и расшифровочными отчетами, журналом изменений, справочниками, классификатором валют, расчетом и статусами форм, контролем качества данных, а также выгрузкой отчетов в ПП «Дельта». Проблем во взаимодействии компонентов не выявлено.

Платформа Neoflex Reporting внесена в реестр российского ПО (запись №7150). Она активно используется в финансовом секторе (банки, страховые компании) для формирования обязательной, управленческой, налоговой отчётности, отчётности по МСФО и по рискам. Подтвержденная совместимость расширяет возможности организаций по построению импортонезависимого ИТ-ландшафта для подготовки и контроля регуляторной и внутренней отчетности.

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