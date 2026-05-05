Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость платформы «Интегра» и «Ред ОС»

Разработчик low-code-платформы «Интегра» — компания «Севентек» (часть ИТ-бренда «Севен Груп»), а также разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявили об успешном завершении технологического тестирование своих продуктов. По результатам оформлены официальные протоколы испытаний и сертификаты, подтверждающие корректную работу платформы «Интегра» (класс ESB) на базе операционной системы «Ред ОС».

Испытания проводились на сертифицированной и стандартной редакциях «Ред ОС 7.3», а также на «Ред ОС 8» в типовых серверных конфигурациях. Протоколы фиксируют корректную установку, запуск и работу «Интегры» на указанных версиях операционной системы, а также стабильное взаимодействие платформы с компонентами базового системного окружения.

Совместимость дополняет ранее подтвержденное партнерство «Интегры» с Deckhouse Kubernetes Platform, разработанной «Флант». Эти технологии позволяют заказчикам создать полный импортонезависимый стек, охватывающий ключевые уровни ИТ-архитектуры: операционную систему с «Ред ОС» версий 7.3 и 8, среду контейнеризации и оркестрации (Deckhouse), а также интеграционный слой (low-code-платформа «Интегра»). Такая архитектура позволяет предприятиям не зависеть от зарубежных поставщиков, соблюдать нормативные требования, обеспечивать высокий уровень информационной безопасности и надежности. Это особенно важно для объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

«Подтверждение совместимости «Интегры» с «Ред ОС» — это не просто формальная процедура, а ответ на реальный запрос рынка. Крупные заказчики, особенно из числа субъектов КИИ и госсектора, сегодня должны обладать доступом к полностью проверенному технологическому стеку для построения единого ИТ-ландшафта. Интеграция с Deckhouse уже закрыла вопрос контейнерной среды, а теперь мы «приземлили» интеграционную платформу на одну из ключевых серверных ОС. Заказчик получает предсказуемую архитектуру, где все компоненты работают так, как задумано, без сюрпризов на стыке систем», — сказала Вера Мостинская, директор по развитию бизнеса «Севен Груп».

«Подтверждение совместимости с «Интегрой» — важный шаг для нас на пути к созданию экосистемы надежных российских решений для крупных корпоративных проектов. «Ред ОС» обеспечивает защищенную и сертифицированную среду. Современная low-code-платформа интеграции в нашем стеке позволяет клиентам не только соответствовать требованиям регуляторов по использованию отечественного программного обеспечения, но и значительно ускорить разработку и поддержку интеграционных сценариев», — отметил Денис Солоничкин, директор центра компетенций «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Microsoft поломала ПО для резервного копирования данных, когда хотела починить безопасность Windows

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще