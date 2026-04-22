Сервер «Элпи343» совместим с «Ред ОС» 8

Российский производитель вычислительной техники «Элпитех» и разработчик отечественного программного обеспечения «Ред Софт» объявляют об успешном прохождении испытаний на совместимость серверной платформы «Элпи343» на базе процессора Baikal-S с операционной системой «Ред ОС» 8 для архитектуры ARM (aarch64). Соответствие подтверждено официальным сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В ходе тестирования было установлено, что сервер «Элпи343» в полном объеме функционирует под управлением операционной системы «Ред ОС» 8 для архитектуры ARM (aarch64).

Интеграция позволяет российским предприятиям использовать «Элпи343» и «Ред ОС» 8 ARM для построения сложных виртуальных облачных инфраструктур и хранения данных в корпоративных и промышленных средах, а также подходит для создания ПАК в критических инфраструктурах.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Сервер «Элпи343» — двухюнитовая серверная платформа на базе процессора Baikal-S с поддержкой до 768 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, до 12 накопителей SAS/SATA с горячей заменой, тремя внутренними NVMe-накопителями M.2, пятью слотами расширения PCIe Gen.4, резервируемым блоком питания 800 Вт и встроенным контроллером удаленного управления (IPMI, KVM).

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

