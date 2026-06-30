Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

ПО «Helius.Куб» и «Ред ОС 8»: подтвержденная совместимость для доверенных ПАК

Компании «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, объявили о совместимости программного обеспечения «Helius.Куб» с российской операционной системой «Ред ОС 8». Данный шаг является частью последовательной стратегии компании «Гравитон» по выводу на рынок импортонезависимых ИТ-решений для российских заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

Программно-аппаратный комплекс корпоративного уровня «Helius.Куб» сочетает в себе серверы «Гравитон» и современное ПО для программно-определяемой СХД. Система позволяет эффективно управлять большими объемами информации и гарантирует безопасность ее хранения благодаря встроенным технологиям компрессии, шифрования и механизмам качества обслуживания QoS. ПАК поддерживает протоколы файлового, блочного и объектного доступа, а за производительность и надежность отвечает многоконтроллерная архитектура с режимом All Active, обеспечивающим одновременную работу контроллеров и оптимальное распределение сетевого трафика.

Получение сертификата совместимости позволяет компании полностью выполнить нормативные требования в области импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. В частности, интеграция ПО «Helius.Куб» с «Ред ОС 8» отвечает условиям постановления Правительства РФ №1912, регулирующего переход объектов критической информационной инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы.

«Ред ОС» является доверенной операционной системой, поэтому наличие официального сертификата совместимости позволяют ПО «Helius.Куб» выполнить обязательный критерий постановления Правительства №1937 для признания его доверенным. Таким образом, ПАК хранения данных «Helius.Куб» теперь полностью удовлетворяет государственным критериям доверенных решений, поскольку ПАК и его серверная основа находится в реестре Минпромторга России, само ПО включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ, а статус доверенного программного обеспечения официально закреплен пройденной сертификацией.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Совместимость с экосистемой «Ред Софт» открывает новые возможности для наших заказчиков, перед которыми стоит задача оперативного и бесшовного перехода на доверенную ИТ-инфраструктуру. Для компании «Гравитон» сертификация ПО «Helius.Куб» стала важным этапом в формировании линейки готовых к внедрению на объектах КИИ программно-аппаратных комплексов. Мы создаем технологически независимый стек, который позволяет закрыть потребности корпоративного и государственного секторов в надежном хранении данных без инфраструктурных рисков», — отметил Иван Рыбин, директор департамента развития программных продуктов компании «Гравитон».

«Совместимость «Helius.Куб» с «Ред ОС 8» обеспечивает заказчикам бесшовный переход с соблюдением всех нормативных требований без потери производительности. Это важный шаг в формировании технологически независимого стека, готового к масштабным внедрениям в корпоративном и государственном секторах», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще