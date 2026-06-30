ПО «Helius.Куб» и «Ред ОС 8»: подтвержденная совместимость для доверенных ПАК

Компании «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, объявили о совместимости программного обеспечения «Helius.Куб» с российской операционной системой «Ред ОС 8». Данный шаг является частью последовательной стратегии компании «Гравитон» по выводу на рынок импортонезависимых ИТ-решений для российских заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

Программно-аппаратный комплекс корпоративного уровня «Helius.Куб» сочетает в себе серверы «Гравитон» и современное ПО для программно-определяемой СХД. Система позволяет эффективно управлять большими объемами информации и гарантирует безопасность ее хранения благодаря встроенным технологиям компрессии, шифрования и механизмам качества обслуживания QoS. ПАК поддерживает протоколы файлового, блочного и объектного доступа, а за производительность и надежность отвечает многоконтроллерная архитектура с режимом All Active, обеспечивающим одновременную работу контроллеров и оптимальное распределение сетевого трафика.

Получение сертификата совместимости позволяет компании полностью выполнить нормативные требования в области импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. В частности, интеграция ПО «Helius.Куб» с «Ред ОС 8» отвечает условиям постановления Правительства РФ №1912, регулирующего переход объектов критической информационной инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы.

«Ред ОС» является доверенной операционной системой, поэтому наличие официального сертификата совместимости позволяют ПО «Helius.Куб» выполнить обязательный критерий постановления Правительства №1937 для признания его доверенным. Таким образом, ПАК хранения данных «Helius.Куб» теперь полностью удовлетворяет государственным критериям доверенных решений, поскольку ПАК и его серверная основа находится в реестре Минпромторга России, само ПО включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ, а статус доверенного программного обеспечения официально закреплен пройденной сертификацией.

«Совместимость с экосистемой «Ред Софт» открывает новые возможности для наших заказчиков, перед которыми стоит задача оперативного и бесшовного перехода на доверенную ИТ-инфраструктуру. Для компании «Гравитон» сертификация ПО «Helius.Куб» стала важным этапом в формировании линейки готовых к внедрению на объектах КИИ программно-аппаратных комплексов. Мы создаем технологически независимый стек, который позволяет закрыть потребности корпоративного и государственного секторов в надежном хранении данных без инфраструктурных рисков», — отметил Иван Рыбин, директор департамента развития программных продуктов компании «Гравитон».

«Совместимость «Helius.Куб» с «Ред ОС 8» обеспечивает заказчикам бесшовный переход с соблюдением всех нормативных требований без потери производительности. Это важный шаг в формировании технологически независимого стека, готового к масштабным внедрениям в корпоративном и государственном секторах», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».