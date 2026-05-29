Varwin и «Ред ОС» подтвердили совместимость

Разработчик платформы Varwin, ИT-компания ООО «3Д Инновации», совместно с разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» успешно завершили технологическое тестирование совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Varwin Education (версия «ПО Varwin для образования») — это образовательная среда для обучения программированию через разработку интерактивных 3D/VR/AR-миров. ПО используется в основном, дополнительном и высшем образовании. Начиная с Blockly осуществляется плавный переход к Python и генерации контента с помощью искусственного интеллекта. Входит в реестр российского ПО (№11512), соответствует приказу №838 Министерства просвещения России и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Для образовательного процесса также разработана Образовательная редакция. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории Российской Федерации. «Ред ОС» используют более 700 учебных заведений.

Испытания проводились на «Ред ОС 8». Протоколы фиксируют корректную установку, запуск, работу и удаление Varwin. По результатам оформлены официальный протокол испытаний и сертификат, подтверждающие корректную работу Varwin на базе операционной системы «Ред ОС».

«Технологическое партнерство с Varwin — это важный шаг в построении доверенной образовательной среды на отечественных технологиях. Успешное прохождение испытаний Varwin Education в среде «Ред ОС» означает, что теперь преподаватели и ученики получают полностью импортонезависимый инструмент для обучения программированию и создания 3D/VR-миров. Для нас особенно ценно, что работа сложного интерактивного программного обеспечения подтверждена без каких-либо ограничений, что полностью соответствует задачам национального проекта и требованиям к безопасности», — Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Varwin теперь работает на «Ред ОС»! Удовлетворяя высокий спрос заказчиков на отечественные решения из образовательной сферы и сферы бизнеса, компанией Varwin была реализована полная совместимость с операционной системой «Ред», что в свою очередь вызвало широкий положительный отклик от пользователей», — Семен Луканов, основатель и директор по продукту Varwin.