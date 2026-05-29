Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Varwin и «Ред ОС» подтвердили совместимость

Разработчик платформы Varwin, ИT-компания ООО «3Д Инновации», совместно с разработчиком программного обеспечения «Ред Софт» успешно завершили технологическое тестирование совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Varwin Education (версия «ПО Varwin для образования») — это образовательная среда для обучения программированию через разработку интерактивных 3D/VR/AR-миров. ПО используется в основном, дополнительном и высшем образовании. Начиная с Blockly осуществляется плавный переход к Python и генерации контента с помощью искусственного интеллекта. Входит в реестр российского ПО (№11512), соответствует приказу №838 Министерства просвещения России и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Для образовательного процесса также разработана Образовательная редакция. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории Российской Федерации. «Ред ОС» используют более 700 учебных заведений.

Испытания проводились на «Ред ОС 8». Протоколы фиксируют корректную установку, запуск, работу и удаление Varwin. По результатам оформлены официальный протокол испытаний и сертификат, подтверждающие корректную работу Varwin на базе операционной системы «Ред ОС».

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией
Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией Российские ПАКи нового поколения

«Технологическое партнерство с Varwin — это важный шаг в построении доверенной образовательной среды на отечественных технологиях. Успешное прохождение испытаний Varwin Education в среде «Ред ОС» означает, что теперь преподаватели и ученики получают полностью импортонезависимый инструмент для обучения программированию и создания 3D/VR-миров. Для нас особенно ценно, что работа сложного интерактивного программного обеспечения подтверждена без каких-либо ограничений, что полностью соответствует задачам национального проекта и требованиям к безопасности», — Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Varwin теперь работает на «Ред ОС»! Удовлетворяя высокий спрос заказчиков на отечественные решения из образовательной сферы и сферы бизнеса, компанией Varwin была реализована полная совместимость с операционной системой «Ред», что в свою очередь вызвало широкий положительный отклик от пользователей», — Семен Луканов, основатель и директор по продукту Varwin.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Власти оштрафовали разработчика чипов на 120 миллионов за срыв разработки чипов на замену американским

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения

Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290