«Ред Софт» и «Диджитал Спирит» подтвердили совместимость «Ред АДМ» и «Ред ОС 8» с «Закрома.Хранение»

Компании «Ред Софт» и «Диджитал Спирит» завершили технологическое тестирование «Ред АДМ» и «Ред ОС 8» архитектур x86_64 и ARM с решением «Закрома.Хранение». Подтвержденная совместимость открывает новые возможности для клиентов, обеспечивая надежное и эффективное управление данными. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Закрома.Хранение» — это высокотехнологичное объектное S3-хранилище для безопасного, гибкого и масштабируемого хранения данных различного типа и объёма. Решение полностью совместимо с Amazon S3 API, что облегчает миграцию, подключение и интеграцию приложений сторонних производителей.

«Ред АДМ» — это система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развертывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории Российской Федерации. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.

«Технологическая совместимость с «Ред АДМ» и «Ред ОС» — это важный шаг для нашей компании и наших клиентов. Мы стремимся обеспечить максимально бесшовную интеграцию между системами хранения и обработки данных, чтобы наши пользователи могли получать быстрый доступ к информации, минимизировать риски и сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Совместная работа с «Ред Софт» укрепляет наш потенциал и открывает новые возможности для решений в сфере хранения данных», — Станислав Логинов, директор по продукту «Закрома.Хранение».

«Подтверждение совместимости с «Диджитал Спирит» является важным технологическим шагом, расширяющим возможности клиентов в построении отечественных ИТ-инфраструктур. Интеграция решений позволит заказчикам использовать связку для централизованного управления серверами и объектного хранения данных, в том числе на вычислительных системах с архитектурой ARM», — Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».