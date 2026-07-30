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«Ред ОС Образовательная редакция» 8.0.3: расширенные возможности для обучения

Компания «Ред софт» выпустила обновление «Ред ОС Образовательной редакции». Система разработана специально для школ, колледжей и университетов, отличается интуитивно понятным интерфейсом и полностью адаптирована под учебные задачи. «Ред ОС Образовательная редакция» помогает проводить занятия, принимать экзамены, а также вести электронные журналы и дневники. Об этом CNews сообщили представители « Ред софт».

В новом релизе разработчики сделали акцент на повышении удобства использования системы: упростили процесс установки, расширили функциональность, обновили каталог приложений и усовершенствовали серверные сценарии. Теперь пользователям доступен выбор между Live-образами для быстрого ознакомления с «Ред ОС» и полноценным ISO-образом с классической процедурой установки на устройство.

Расширенный выбор графического окружения

В «Ред ОС Образовательной редакции» 8.0.3 пользователи могут выбрать один из двух графических интерфейсов: KDE Plasma — популярное и интуитивно понятное окружение, знакомое пользователям по предыдущим версиям (ранее было единственным окружением в Образовательной редакции); MATE — заслужившее доверие окружение, добавленное по многочисленным просьбам. Подходит для работы на менее производительных устройствах. Поставляется с менеджером входа SDDM, который обеспечивает удобную и быструю авторизацию.

Для знакомства с операционной системой без установки доступны Live-образы с окружениями KDE Plasma и MATE, которые достаточно запустить с USB-накопителя.

Серверные конфигурации для учебных задач

Пользователям «Ред ОС Образовательной редакции» стала доступна конфигурация «Сервер», которую можно использовать на серверах учебных заведений для хранения и обработки данных: поддержки электронных дневников, ведения учебного учета. Для конфигурации разработаны варианты установки с графическими окружениями KDE Plasma и MATE, а также минимальный вариант без графического интерфейса.

Центр приложений «ПО для образования»

Центр приложений «ПО для образования» стал удобнее с обновленным дизайном и улучшенной навигацией. Теперь администратор может управлять доступом пользователей к установке и удалению приложений.

Каталог образовательного ПО продолжает пополняться. Пользователи получают доступ к актуальным средам разработки, обучающим играм, графическим редакторам, инструментам для моделирования и подготовки к экзаменам.

Дополнительные приложения при установке

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На этапе установки операционной системы пользователь может самостоятельно выбрать набор программного обеспечения. В списке стартовых программ обновлены версии пакета LibreOffice, почтового клиента Thunderbird и веб-браузеров Firefox и Chromium с поддержкой российских сертификатов безопасности по умолчанию. Помимо этого, в состав релиза 8.0.3 добавлен видеоредактор Shotcut, который позволяет учащимся осваивать навыки видеопроизводства и монтажа.

Безопасность на этапе установки

В обновлении 8.0.3 появилась функция указания пароля для загрузчика GRUB при установке системы. Это дополнительная мера защиты, предотвращающая несанкционированное изменение параметров загрузки.

«Ред ОС» в образовательных организациях

«Ред ОС Образовательная редакция» 8.0.3 становится универсальной средой для учебного процесса. Обновленная версия разворачивается одинаково легко на компьютерах, серверах и интерактивных досках. Внедрение «Ред ОС» помогает учебным заведениям не только решать текущие задачи, но и готовить будущих ИТ-специалистов, уверенно владеющих программными продуктами.

«Мы продолжаем развивать «Ред ОС Образовательную редакцию», опираясь на обратную связь от школ, колледжей и вузов. Появление окружения MATE и расширение вариантов установки — прямой ответ на запросы наших пользователей. Мы стремимся сделать систему более гибкой: от серверного сегмента до рабочей станции ученика. Это позволяет использовать «Ред ОС» в самых разных образовательных сценариях — от проведения экзаменов до оснащения передовых лабораторий», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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