Подтверждена совместимость «Триафлай» и «Ред ОС» 8

Компания «Триафлай» и российский разработчик инфраструктурного ПО «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы «Триафлай» версии 5.2 и выше с операционной системой «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Триафлай».

Тестирование проводилось специалистами ООО «Триафлай» и ООО «Ред софт». В рамках тестирования специалисты проверили подготовку среды, корректность установки и запуска программного продукта, а также работу ключевого функционала платформы в среде отечественной операционной системы. Все этапы испытаний завершились успешно. По итогам проверки проблем во взаимодействии компонентов обнаружено не было, целостность системы не нарушена. Результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования. Совместимость решений подтверждена официальным сертификатом.

«Триафлай» – low-code конструктор прикладных аналитических решений, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности крупных предприятий. Продукт упрощает сбор, обработку, хранение и анализ данных, а также построение отчетности и поддержку управленческих решений.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

Артем Гришковский, генеральный директор «Триафлай»: «Для заказчиков наличие подтвержденной совместимости – это прежде всего сокращение времени внедрения и снижение технических рисков на старте проекта. Использование «Триафлай» совместно с «Ред ОС» позволяет быстрее запускать аналитические и управленческие системы в рамках единого отечественного ИТ-стека».

