Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS

Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимости с операционной системой RedOS 8.02. Решение адаптировано для эксплуатации в корпоративных и государственных инфраструктурах, где требуется подтвержденная работа прикладного ПО в отечественной операционной системе и наличие сертификации для прохождения закупок и аудитов. В рамках проекта подтверждена стабильная работа под промышленной нагрузкой и получен официальный сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Наличие сертификации позволяет использовать решение в проектах с обязательными требованиями импортозамещения и информационной безопасности. Совместимость снимает ограничения на внедрение в регулируемых отраслях и позволяет компаниям выстраивать процессы тестирования в рамках утвержденного отечественного технологического стека без дополнительных согласований и доработок.

Проект реализован при участии разработчика RedOS — российского вендора операционных систем, чьи решения входят в реестр отечественного программного обеспечения и применяются в государственном секторе, энергетике и финансовых организациях. Для клиентов отсутствие подтвержденной совместимости ограничивает возможность внедрения, увеличивает риски при аудитах и усложняет участие в закупочных процедурах. Поддержка RedOS со стороны системы управления тестированием снимает эти ограничения и позволяет использовать решение в корпоративных инфраструктурах без дополнительных условий.

В рамках проекта Test IT адаптирована под RedOS как нативное решение с учетом особенностей операционной системы. Подготовлен установочный пакет для развертывания в корпоративной среде, настроены системные службы, механизмы безопасности и ведение журналов, обеспечена корректная работа с файловой системой и правами доступа. Процессы сборки, тестирования и выпуска обновлений приведены к воспроизводимому и повторяемому виду.

Совместимость подтверждена в ходе комплексного тестирования: выполнено более 1,7 тыс. автоматизированных тестовых сценариев, проведены нагрузочные испытания с моделированием работы сотен пользователей и интенсивного взаимодействия через программные интерфейсы. В процессе тестирования выявлены и устранены ограничения, связанные с настройками операционной системы и базы данных, после чего достигнут уровень производительности, сопоставимый с ранее используемыми платформами.

Итогом проекта стало получение официального сертификата совместимости от разработчика RedOS, необходимого для использования решения в регулируемых отраслях.

«Для корпоративных заказчиков принципиально важна подтвержденная возможность промышленной эксплуатации Test IT с учетом требований безопасности и регуляторики. В рамках проекта была решена задача полной адаптации платформы под RedOS — от настройки среды до подтверждения стабильной работы под нагрузкой и получения официальной совместимости, необходимой для внедрения в критически значимых инфраструктурах», – сказал Сергей Маев, технический директор Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline).

«Для нас принципиально, что мы не просто обеспечили совместимость, а адаптировали Test IT под «Ред ОС» с полным соблюдением требований информационной безопасности. Пройденный комплекс испытаний и полученный сертификат гарантируют стабильную промышленную эксплуатацию решения в самых ответственных инфраструктурах, включая объекты КИИ. Это позволит пользователям выстраивать процессы разработки и тестирования полностью на доверенном российском технологическом стеке», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».