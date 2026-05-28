Власти оштрафовали разработчика чипов на 120 миллионов за срыв разработки чипов на замену американским

Разработчика чипов крупно оштрафовали за срыв сроков освоения производства аналога линейки цифровых изоляторов американской компании Analog Devices. Задержка достигла почти трех лет. 

Новая задержка

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал подведомственный Министерству науки — научно-производственный комплекс «Технологический центр» на 123,5 млн руб. за срыв освоения серийного производства микросхем.

Сумма штрафа почти достигла всей суммы контракта —140,4 млн руб. Стоимость выполненных работ составила только 27,9 млн руб. При этом в конце 2021 г. Минпромторг уже штрафовал компанию на 58,7 млн руб. за просрочку.

Контракт был заключен между Минпромторгом и «Технологическим центром» в ноябре 2017 г. Работы по третьему этапу (изготовление опытных образцов) компания должна была сдать в ноябре 2019 г. А сдала только в июне 2022 г. (просрочка достигла 951 день).

Замена Analog Devices

Согласно техническому заданию, «Технологический центр» должен был освоить серийное производство микросхем приемопередатчиков цифровых интерфейсов со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с с гальванической развязкой.

Минпром оштрафовал предприятие за срыв сроков производства чипов

Гальваническая развязка нужна, чтобы защитить дорогую управляющую электронику (например, процессор) от высокого напряжения/помех на линии. Или для применений в оборонке.

Микросхемы должны стать заменой серии ADuM компании Analog Devices (ADuM1201, ADuM1400, ADuM3440 и др. — это известная линейка iCoupler).

Представители «Технологического центра» не ответили на запрос CNews о причинах столь длительной просрочки и о том, освоена ли технология и выполняется ли производство сейчас.

Что известно об исполнителе

«Технологический центр» был основан в июне 1988 г. как университетский исследовательский центр Московского института электронной техники, а в 2000 г. зарегистрирован как самостоятельная организация. Располагается в Зеленограде.

Компания занимается разработкой микросхем.

Кристина Холупова

