ПО мониторинга и управления «Гравитон» совместимо с «Ред ОС» 8

Компании «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и «Ред софт», разработчик программного обеспечения, объявили о подтверждении совместимости программного обеспечения мониторинга и управления «Гравитон» с российской операционной системой «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

В рамках совместных испытаний технические специалисты провели комплексное тестирование, в ходе которого проверили стабильность и корректность функционирования всех компонентов ИТ-продукта, развернутого в среде отечественной операционной системы. По итогам успешных проверок партнеры подписали двусторонний сертификат совместимости.

Данный шаг расширяет портфель протестированных совместных решений и открывает новые возможности для российских предприятий, модернизирующих свои вычислительные мощности. ПО мониторинга и управления «Гравитон» обеспечивает непрерывный контроль состояния аппаратных ресурсов, позволяя своевременно выявлять риски и оптимизировать работу ИТ-ландшафта корпоративного уровня.

Совместимость с «Ред ОС» 8 гарантирует заказчикам, включая государственные организации и субъекты критической информационной инфраструктуры, доступ к полностью проверенному программно-аппаратному стеку. Это минимизирует риски при проектировании и развертывании отказоустойчивой цифровой среды на базе полностью российских разработок.

«Официальное подтверждение совместимости нашей системы мониторинга с экосистемой «Ред софт» — это логичный шаг в развитии долгосрочного технологического партнерства. Для нас важно предлагать рынку сквозные, предсказуемые в эксплуатации решения. Благодаря успешным испытаниям наши заказчики получают готовый инструмент для централизованного контроля инфраструктуры, который функционирует в защищенной и доверенной программной среде без каких-либо платформенных ограничений», — отметил Иван Рыбин, директор департамента развития программных продуктов компании «Гравитон».

«Проведенное тестирование показало корректную работу всех функциональных модулей ПО мониторинга и управления “Гравитон” в среде отечественной операционной системы «Ред ОС». В свою очередь, это дает заказчикам возможность использовать проверенную связку решений при построении инфраструктуры, не опасаясь платформенных ограничений и дополнительных рисков при эксплуатации», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред софт».