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ПО Софт
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В магазине приложений «Ред ОС» появились продукты «Р7»

Магазин приложений «Ред ОС» пополнился линейкой продуктов от «Р7». Теперь пользователи российской операционной системы смогут установить ПО в несколько кликов с помощью десктопного приложения redos-store, без необходимости предварительного скачивания нужных пакетов через браузер и ручной установки. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

На 11 июня 2026 г. доступны: пакет десктопных редакторов «Р7 офис», графический редактор «Р7 графика», а также «Р7 органайзер» — приложение для работы с электронной почтой, календарем и контактами.

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Р7

«Мы очень рады, что наши приложения стали доступны пользователям «Ред ОС» через нативный магазин приложений. Площадка обеспечивает новый уровень удобства для установки ПО, а значит расширяет возможности работы с нашим софтом», — сказал Олег Жигалов, технический директор «Р7».

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