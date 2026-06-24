Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО

В Липецкой области реализуется проект импортозамещения критических ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Проект призван обеспечить независимость региональных органов исполнительной власти и медицинских организаций от зарубежных решений. Перевод 300 серверов и около 8500 рабочих мест разной сложности на экосистему российского разработчика «Ред Софт» станет гарантом стабильной и безопасной работы критических инфраструктур.

Проект включает в себя работу с рядом ключевых организаций:

– Управление здравоохранения Липецкой области (ГИСЗ ЛО). На «Ред ОС» под управлением «Ред Адм» переведено 6,5 тыс. автоматизированных рабочих мест в 50 медицинских организациях. На «Ред ОС» переведено 160 серверов медицинских учреждений (80 периферийных серверов и 80 серверов в дата-центре). Проделана работа на более чем 125 территориальных объектах.

– Органы исполнительной государственной власти (ОИГВ). Более 2000 рабочих мест в органах исполнительной власти переходят на операционную систему от компании «Ред Софт». После завершения проекта по переводу рабочих станций планируется приступить к миграции серверного оборудования.

Предпосылки импортозамещения

Организации Липецкой области столкнулись с проблемами из-за санкционной политики зарубежных поставщиков ИТ-решений. Пользователи больше не могут получать обновления для ОС Windows, следовательно не имеют доступа к новому функционалу операционной системы и не могут устранить критические уязвимости. Также, нет возможности приобретать новые лицензии операционной системы, а следовательно компьютеры становятся беззащитными перед актуальными киберугрозами. Продолжая работать на иностранных ОС, организации подвергают себя риску внедрения вредоносного или шпионского ПО.

Переход на продукты российского разработчика «Ред Софт» поможет организациям Липецкой области решить следующие задачи: обеспечить импортонезависимость региона; сохранить полную функциональность организаций, перейдя на отечественные разработки; соблюсти законодательство России в сфере информационной безопасности объектов КИИ; организовать аттестацию рабочих мест без использования стороннего программного обеспечения.

ОБУ «Информационно-технический центр» совместно с компанией «Ред Софт» выступили в роли исполнителей проекта, подготовив необходимые решения, организовав процесс миграции текущей инфраструктуры на отечественные разработки и обеспечив адаптацию пользователей к новым продуктам.

Специфика и этапы проекта

Подобный проект в Липецкой области был реализован впервые. В качестве основных решений для импортозамещения ИТ-инфраструктуры медицинских организаций и органов исполнительной власти были выбраны следующие продукты «Ред Софт»:

– «Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

– «Ред Адм Промышленная редакция» — система централизованного управления, помогающая как создавать, так и плавно мигрировать ИТ-инфраструктуру любого масштаба. С помощью «Ред Адм» можно решать все задачи, связанные с администрированием устройств и управлением объектами домена.

Также на рабочие станции устанавливался продукт Kaspersky Endpoint Security для обеспечения безопасности конечных точек. В качестве альтернативы зарубежным редакторам был установлен пакет программ Мой Офис «Стандарт».

В зависимости от задач, было выявлено несколько рабочих групп для оперативного внедрения решений: первая группа обеспечивает автоматизацию настроек «Ред ОС» с помощью «Ред Адм» Промышленная редакция; вторая группа работает над внедрением «Ред ОС» (непосредственно импортозамещение); третья группа занимается технической поддержкой пользователей, консультированием и помощью в адаптации; четвертая группа является отделом безопасности, который помогает в аттестации рабочих мест; пятая группа занимается составлением инструкций и оформление их на внутренней вики.

Процесс импортозамещения реализуется в пять этапов:

1. Постановка задачи. Руководитель проекта устанавливает контакт с ответственным за импортозамещение в конкретной организации и договаривается о сроках и плане импортозамещения.

2. Аудит. Руководитель проекта проводит аналитическую работу по типовому программному обеспечению данной организации. Подготавливается список ПО и оборудования, необходимого для стабильной работы, а также реализуется автоматизация конкретных задач.

3. Миграция. Команда из второй группы делает резервную копию данных компьютера. Далее на устройство устанавливается «Ред ОС». Через групповые политики «Ред Адм» устанавливается необходимое программное обеспечение (как типовое, так и специализированное) и делаются автоматические настройки рабочей станции. После окончания перевода рабочего места пользователь проверяет все свои данные и программы в которых он работал, чтобы в случае чего по горячим следам устранить возникающие проблемы. Также, для пользователей проводится краткий инструктаж по работе с операционной системой Linux.

4. Техническая поддержка. Третья группа отвечает на вопросы пользователей и помогает адаптироваться к новым решениям.

5. Аттестация. Четвертая группа (отдел безопасности) подготавливает документы для аттестации рабочих мест.

Итоги и дальнейшие планы

Благодаря совместной работе «Ред Софт» и ОБУ «Информационно-технический центр» достигнута основная задача проекта — обеспечение импортонезависимости и безопасности органов исполнительной власти и медицинских учреждений в Липецкой области. Далее планируется обеспечивать техническую поддержку организаций, предлагать новый функционал, доступный в рамках экосистемы «Ред Софт», и расширять каталог совместимых решений дополнительными продуктами, которые будут интересны пользователям.

Команда ОБУ ИТЦ обрела ценные компетенции в импортозамещении, которые пригодятся для реализации последующих проектов и популяризации знаний об отечественных разработках. Сейчас «Информационно-технический центр» совместно с командой «Ред Софт» планирует запуск уникальных по своему наполнению обучающих курсов для ИТ-специалистов и пользователей, интересующихся российскими ИТ-решениями.

«Ред Софт имеет обширный опыт миграции ИТ-инфраструктур как органов государственной власти, так и медицинских организаций и других объектов КИИ. Работа, проделанная в Липецкой области, масштабна и уникальна. Это и адаптация специализированного ПО, и адаптация пользователей, и планирование проекта таким образом, чтобы не нарушать рабочих процессов в организациях, которые должны беспрерывно оказывать услуги. 8500 автоматизированных рабочих мест — это значительная часть в масштабах Липецкой области. Благодарим Правительство Липецкой области за оказанное доверие и активное сотрудничество, а также ОБУ «Информационно-технический центр» за высокий профессионализм», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«В процессе работы над проектом мы сталкивались с вызовами, преодолеть которые помогло сотрудничество с командой «Ред Софт». Например, часто сталкивались со специализированным программным обеспечением, под которое важно было оперативно подобрать либо рабочий аналог, либо обеспечить его функционирование в окружении «Ред ОС». В некоторых случаях нам приходилось становиться первопроходцами, и данный ценный опыт ляжет в основу следующих проектов. И это далеко не все. Отдельно хотелось бы отметить высокий уровень менеджеров и службы технической поддержки команды «Ред Софт». При всей сложности (иногда даже кажущейся невозможности выполнения) поставленных задач, мы совместными усилиями находим необходимое решение», — сказал Сергей Кургузов, главный специалист отдела информационных ресурсов и технологий ОБУ «Информационно-технический центр».