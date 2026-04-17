«Ред ОС» доступна в облаке ActiveWare

Российская операционная система «Ред ОС» стала доступна в облаке провайдера ActiveCloud. Заказчики могут построить ИТ-инфраструктуру на российской операционной системе с гарантированной поддержкой и гибкой моделью оплаты по мере использования ресурсов облака. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Переход в облако ActiveWare позволит бизнесу запускать виртуальные машины на базе «Ред ОС», в том числе на базе редакции, сертифицированной ФСТЭК России. Развертывание выполняется через панель управления за несколько минут, а ресурсы масштабируются по мере роста нагрузки. Такой подход помогает компаниям выполнять требования регуляторов, распределять нагрузку между облачной и локальной инфраструктурой и оптимизировать затраты без потери контроля над критичными системами. Размещение «Ред ОС» в репозитории ActiveWare упрощает запуск корпоративных сервисов: операционная система разворачивается без сложных настроек и интеграций. При использовании «Ред ОС» в облаке заказчики получают регулярные обновления безопасности и защиту сервисов со стороны провайдера облачной платформы.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux, полностью разработанная в России. Исходный код хранится и поддерживается в защищенном контуре на территории страны. Это важно для организаций, которые строят долгосрочную ИТ-стратегию и рассчитывают на стабильность поставщика ИТ-продуктов.

Пользователям ActiveWare доступны две редакции «Ред ОС»: стандартная и сертифицированная, предназначенная для ИТ-систем с повышенными требованиями к информационной безопасности. Операционная система представлена в конфигурации «Ред ОС 8 Сервер», которая включает набор инструментов для централизованного управления ИТ-инфраструктурой и мониторинга.

«Использование «Ред ОС» в облаке ActiveWare позволяет заказчикам быстро развернуть ИТ-инфраструктуру на отечественной платформе и масштабировать ресурсы по мере роста нагрузки. Это помогает оптимизировать затраты и упростить развитие ИТ-систем. Мы ценим сотрудничество с ActiveCloud, поскольку оно расширяет доступ к российским ИТ-решениям и поддерживает переход компаний к технологической независимости», — отметил руководитель отдела по работе с партнерами «Ред софт» Андрей Свиридов.

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций Цифровизация

Решение подходит компаниям, которые ориентируются на долгосрочную эксплуатацию отечественных технологий.

«Решение особенно актуально для крупных компаний и среднего бизнеса — от промышленности и финансового сектора до телекомов, медицины и образования. Для всех, кто строит долгосрочную ИТ-стратегию и выбирает платформы, которые останутся доступными и защищенными. Интеграция «Ред ОС» в облачную платформу ActiveWare позволяет использовать отечественную операционную систему с поддержкой провайдера. Сотрудничество с «Ред софт» помогает нам предлагать рынку зрелые, востребованные решения и расширяет возможности клиентов при переходе на отечественные технологии», —сказал менеджер по продукту IaaS компании ActiveCloud Андрей Вильковский.

Другие материалы рубрики

«Авито Тех» расширяет модель поставки платформы A/B-тестирования

Серверы на Windows Server ушли в бесконечную перезагрузку. Microsoft хотела улучшить безопасность и сломала всю систему

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Low-code больше не в моде. Российский бизнес разочаровался в этой инновационной технологии

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Из Linux изгоняют процессоры «Байкал»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще