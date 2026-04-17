«Ред ОС» доступна в облаке ActiveWare

Российская операционная система «Ред ОС» стала доступна в облаке провайдера ActiveCloud. Заказчики могут построить ИТ-инфраструктуру на российской операционной системе с гарантированной поддержкой и гибкой моделью оплаты по мере использования ресурсов облака. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Переход в облако ActiveWare позволит бизнесу запускать виртуальные машины на базе «Ред ОС», в том числе на базе редакции, сертифицированной ФСТЭК России. Развертывание выполняется через панель управления за несколько минут, а ресурсы масштабируются по мере роста нагрузки. Такой подход помогает компаниям выполнять требования регуляторов, распределять нагрузку между облачной и локальной инфраструктурой и оптимизировать затраты без потери контроля над критичными системами. Размещение «Ред ОС» в репозитории ActiveWare упрощает запуск корпоративных сервисов: операционная система разворачивается без сложных настроек и интеграций. При использовании «Ред ОС» в облаке заказчики получают регулярные обновления безопасности и защиту сервисов со стороны провайдера облачной платформы.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux, полностью разработанная в России. Исходный код хранится и поддерживается в защищенном контуре на территории страны. Это важно для организаций, которые строят долгосрочную ИТ-стратегию и рассчитывают на стабильность поставщика ИТ-продуктов.

Пользователям ActiveWare доступны две редакции «Ред ОС»: стандартная и сертифицированная, предназначенная для ИТ-систем с повышенными требованиями к информационной безопасности. Операционная система представлена в конфигурации «Ред ОС 8 Сервер», которая включает набор инструментов для централизованного управления ИТ-инфраструктурой и мониторинга.

«Использование «Ред ОС» в облаке ActiveWare позволяет заказчикам быстро развернуть ИТ-инфраструктуру на отечественной платформе и масштабировать ресурсы по мере роста нагрузки. Это помогает оптимизировать затраты и упростить развитие ИТ-систем. Мы ценим сотрудничество с ActiveCloud, поскольку оно расширяет доступ к российским ИТ-решениям и поддерживает переход компаний к технологической независимости», — отметил руководитель отдела по работе с партнерами «Ред софт» Андрей Свиридов.

Решение подходит компаниям, которые ориентируются на долгосрочную эксплуатацию отечественных технологий.

«Решение особенно актуально для крупных компаний и среднего бизнеса — от промышленности и финансового сектора до телекомов, медицины и образования. Для всех, кто строит долгосрочную ИТ-стратегию и выбирает платформы, которые останутся доступными и защищенными. Интеграция «Ред ОС» в облачную платформу ActiveWare позволяет использовать отечественную операционную систему с поддержкой провайдера. Сотрудничество с «Ред софт» помогает нам предлагать рынку зрелые, востребованные решения и расширяет возможности клиентов при переходе на отечественные технологии», —сказал менеджер по продукту IaaS компании ActiveCloud Андрей Вильковский.