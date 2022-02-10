Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Машинное зрение Компьютерное зрение Computer Vision Machine Vision Robot Vision Intelligent Vision Systems Artificial Vision
Публикаций - 70, упоминаний - 90
Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сирота Юрий 39 6
|Аршавский Анджей 28 5
|Валиуллин Адель 9 5
|Петров Михаил 100 4
|Гаранин Евгений 22 4
|Щиров Илья 28 4
|Полунина Полина 5 4
|Лебедев Георгий 50 4
|Зингерман Борис 35 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Визильтер Юрий 4 3
|Абакумов Евгений 109 3
|Милек Таня 5 3
|Шингарев Павел 7 3
|Андрианов Павел 29 3
|Колыбин Леонид 5 2
|Ашманов Станислав 8 2
|Погребняк Светлана 3 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 160 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Щербинин Сергей 13 2
|Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
|Shum Harry - Шам Гарри 7 1
|Ян Давид 57 1
|Черных Сергей 11 1
|Потемкин Андрей 1 1
|Юн Вадим 6 1
|Коняев Алексей 5 1
|Сурова Надежда 4 1
|Кулюкина Светлана 2 1
|Адаева Вера 1 1
|Черкасов Илья 8 1
|Виноградов Евгений 3 1
|Колесников Евгений 15 1
|Галов Александр 1 1
|Ткаченко Вадим 1 1
|Дубас Василий 1 1
|Комаров Виктор 1 1
|Бишкиревич Илья 1 1
|Бронников Алексей 1 1
|The Verge - Издание 463 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
|Ведомости 302 1
|CNET - Издание 1577 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 1
|ComputerWorld 139 1
|Re/code 40 1
|ScienceDaily 399 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru