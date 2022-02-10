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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Машинное зрение Компьютерное зрение Computer Vision Machine Vision Robot Vision Intelligent Vision Systems Artificial Vision



10.02.2022 Заоблачные перспективы: СЭД на базе Microsoft 365 1
03.02.2022 Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию 2
22.12.2021 Илья Черкасов, «МаксимаТелеком»: Платформы объективного контроля помогают управлять городом и производством 1
10.12.2021 Сергей Иревли -

Технологии скоро станут незаметными, а заказать товар можно будет сразу на производстве

 1
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается 3
11.11.2021 Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление 1
11.11.2021 «Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности 1
Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют 1
30.08.2021 Какие преимущества дает технология потоковой аналитики для решения задач по обеспечению безопасности 1
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 5
23.07.2021 «Сбер» первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную искусственным интеллектом 1
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» 1
22.06.2021 «Северсталь» использует цифровые технологии для контроля за работой труднодоступного оборудования 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
11.02.2021 Искусственный интеллект 2021 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 4
25.06.2020 Abbyy опубликовала подходы к принципам разработки надежного искусственного интеллекта 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
18.02.2020 Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы 1
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
16.01.2020 Zebra Technologies представила новое решение для интеллектуальной автоматизации 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
21.11.2019 Faceter запустил приложение для домашнего видеонаблюдения с помощью смартфона 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 2
28.10.2019 Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда 1
03.10.2019 Huawei открывает в МФТИ бесплатную образовательную программу по компьютерному зрению 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
30.09.2019 Abbyy и МФТИ открывают совместную научную лабораторию 1
07.08.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 70, упоминаний - 90

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22039 13
Google LLC 9848 9
Yandex - Яндекс 4799 5
Huawei 3099 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1095 4
Amazon Inc - Amazon.com 2572 3
Nvidia Corp 3066 3
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 21 3
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 225 3
GitHub 466 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1540 3
Meta - Facebook 4170 3
Apple Inc 10403 3
SAP SE 4418 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 2
WayRay 7 2
NeuroSky 4 2
Intel Corporation 11030 2
Qualcomm Technologies 1602 2
Emotiv Systems 7 2
IBM - International Business Machines Corp 8818 2
ИКС холдинг - JSA Group - Джи Эс Эй Групп - Металло-Тех 12 2
Datana - Датана 10 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1044 2
Philips 1927 2
Call Miner 2 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute 21 2
Программный продукт ГК 3667 2
Нейронные сети ООО 147 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 115 2
Центр2М - Center2М 50 2
ХайТэк Интеграция 4 1
Luxoft - Люксофт 268 1
Инфосистемы Джет 857 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 111 1
Уралсиб Банк 467 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1609 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5037 6
ГПБ - Газпромбанк 822 5
Газпром нефть 410 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 809 4
Русагро Группа Компаний 173 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 85 3
Tesla Motors 265 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 2
Airbus Group 201 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 75 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 748 2
BMW 384 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 277 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 57 1
Северсталь ПАО 288 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 247 1
HeadHunter Group - HH Group 395 1
Спортмастер 132 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 1
LEGO 197 1
КонсультантПлюс 100 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 15 1
Gotech Innovation 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 23 1
Северсталь Российская сталь 12 1
Russ Outdoor 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1404 1
Норникель - Норильский никель 278 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2019 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 271 1
X5 Group 662 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 601 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Wildberries - Вайлдберриз 172 1
РВК - Российская венчурная компания 519 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 5
Счётная палата РФ 581 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7630 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 283 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1269 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6982 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 39 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
Роснано 626 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2937 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2104 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2409 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 598 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2079 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 788 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2244 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
Правительство Москвы 1489 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1894 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 866 1
Президент Российской Федерации 3032 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5654 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12580 17
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5027 4
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Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 441 2
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Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 280 10
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C++ - Язык программирования 436 3
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Nvidia TensorRT 10 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 24 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Microsoft Kinect 193 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 61 2
Google Dialogflow 6 2
Microsoft Lobe 4 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1355 2
Microsoft Power Apps 21 2
Oracle Java - язык программирования 2512 2
Google Gmail 786 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 634 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 473 2
Amazon Honeycode 5 2
Apple - App Store 2380 2
Microsoft Azure 1232 2
Microsoft Cortana 144 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 2
Apple Siri - Голосовой помощник 333 2
Microsoft Skype 1893 2
Microsoft Office 365 814 2
Сбер - ruGPT-3 - нейросеть 6 2
Microsoft Dynamics 365 119 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 105 2
Microsoft Power Fx - язык программирования 5 2
Microsoft Copilot 10 2
Stafory - робот Вера 42 2
Qualcomm Snapdragon X 67 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 146 1
Microsoft Secured-core PC 5 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1356 1
Сирота Юрий 39 6
Аршавский Анджей 28 5
Валиуллин Адель 9 5
Петров Михаил 100 4
Гаранин Евгений 22 4
Щиров Илья 28 4
Полунина Полина 5 4
Лебедев Георгий 50 4
Зингерман Борис 35 4
Гордиенко Татьяна 8 4
Визильтер Юрий 4 3
Абакумов Евгений 109 3
Милек Таня 5 3
Шингарев Павел 7 3
Андрианов Павел 29 3
Колыбин Леонид 5 2
Ашманов Станислав 8 2
Погребняк Светлана 3 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 160 2
Шебалков Михаил 6 2
Щербинин Сергей 13 2
Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
Shum Harry - Шам Гарри 7 1
Ян Давид 57 1
Черных Сергей 11 1
Потемкин Андрей 1 1
Юн Вадим 6 1
Коняев Алексей 5 1
Сурова Надежда 4 1
Кулюкина Светлана 2 1
Адаева Вера 1 1
Черкасов Илья 8 1
Виноградов Евгений 3 1
Колесников Евгений 15 1
Галов Александр 1 1
Ткаченко Вадим 1 1
Дубас Василий 1 1
Комаров Виктор 1 1
Бишкиревич Илья 1 1
Бронников Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 101423 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31812 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44341 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12432 6
Украина 5856 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10808 4
Израиль 1709 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12259 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11946 3
Россия - ПФО - Казань 1918 2
Нидерланды 2105 2
Беларусь - Белоруссия 3358 2
Россия - СФО - Новосибирск 3157 2
США - Калифорния 3354 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12445 2
Катар 139 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 1
Африка Южная 339 1
Грузия 1036 1
Евразия 256 1
Бельгия - Королевство 850 1
Прибалтика - Балтия 1255 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1479 1
Оман Султанат 86 1
Южная Корея - Республика 3869 1
Индия - Республика 4168 1
Литва - Литовская Республика 534 1
Австралия - Австралийский Союз 2693 1
Франция - Французская Республика 5400 1
Испания - Каталония - Барселона 701 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2542 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1858 1
Ирак - Республика 659 1
Великобритания - Кембридж 249 1
США - Вашингтон - Редмонд 192 1
США - Пенсильвания 344 1
Австралия - Мельбурн 93 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 67 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 1
Финляндия - Финляндская Республика 1662 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2115 6
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 43 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3685 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5166 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 843 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2796 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4399 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 150 2
Английский язык 623 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 848 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 304 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 718 1
Русский язык 3876 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 248 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 118 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 191 1
Человеческий фактор 464 1
Образование в России 1573 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 230 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1366 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 786 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
Спам - Spam 363 1
НПА - Нормативный правовой акт 55 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 128 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2339 1
The Verge - Издание 463 1
TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
Ведомости 302 1
CNET - Издание 1577 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 1
ComputerWorld 139 1
Re/code 40 1
ScienceDaily 399 1
Gartner 3266 4
Microsoft Research 130 2
IDC - International Data Corporation 4572 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2780 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 21 1
Frost & Sullivan 198 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 4
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1121 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 2
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 5 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
Ecole Normale Superieure de Paris - Высшая нормальная (педагогическая) школа 2 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1426 5
Microsoft Ignite 25 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 31 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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