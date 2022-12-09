Группа компаний ЦРТ реализовала 270 проектов по внедрению системы компьютерного зрения

Группа компаний ЦРТ осуществила 270-й проект по внедрению системы компьютерного зрения. Новым проектом стал запуск cистемы компьютерного зрения в АПК «Безопасный город» в Новосибирске.

Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ: «Более 70 стран мира внедряет ИИ-решения на основе компьютерного зрения для обеспечения безопасности крупных инфраструктурных объектов, поддержания концепции “Безопасный город”, создавая на таком фундаменте удобные цифровые сервисы. Собственные, отечественные разработки в этой области применяются и в России. Один из глобальных трендов — осознание и применение продуктов на базе нейронных сетей, биометрических систем как эффективного инструмента. Реализация 270 крупного проекта внедрения усиливает наши компетенции, позволяя непрерывно совершенствовать цифровые технологии и профессиональный инженерный подход. Все это позволяет в перспективе масштабировать решения, развивать smart-сервисы для дружелюбной городской среды и нового уровня комфорта жителей».

Система компьютерного зрения, разработанная в ЦРТ, внедрена на 26 спортивных стадионах и ледовых аренах, используется в 152 проектах транспортной инфраструктуры: метро, транспортно-пересадочных узлах, авто- и железнодорожных вокзалах. Применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах, в 15 городах и регионах России реализует концепцию «Безопасный город» и Smart city. Еще одно направление, которое активно развивается — внедрение компьютерного зрения в системах контроля и управления доступом: совместно с партнерами, группа ЦРТ реализовала биометрический, «по лицу», проход в несколько университетов и 36 фитнес-центров, где посетители уже высоко оценили решение: безопасность, удобство и новый уровень сервиса.

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 32-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.