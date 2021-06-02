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Машинное зрение
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02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 4
25.06.2020 Abbyy опубликовала подходы к принципам разработки надежного искусственного интеллекта 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
21.11.2019 Faceter запустил приложение для домашнего видеонаблюдения с помощью смартфона 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 2
28.10.2019 Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда 1
03.10.2019 Huawei открывает в МФТИ бесплатную образовательную программу по компьютерному зрению 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
30.09.2019 Abbyy и МФТИ открывают совместную научную лабораторию 1
07.08.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 7
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
26.06.2019 Прогноз Tadviser: объем рынка компьютерного зрения в России достигнет 38 млрд рублей к концу 2023 года 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
04.04.2018 Microsoft открыла бесплатные курсы по искусственному интеллекту на Python 1
29.01.2018 S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц 1
06.10.2017 Водитель с искусственным интеллектом: в коворкинге GrowUp создадут ПО для беспилотников 1
15.05.2017 «Ростелеком» представил сервис на базе ИИ для анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов 1
18.04.2017 Lenovo привезла в Россию гигантский смартфон Phab 2. Фото, цена 1
19.10.2016 Microsoft заявила о революционном прорыве: Компьютер начал распознавать речь не хуже человека 2
14.01.2015 Club.CNews: Информационные технологии глазами художников 1
01.09.2014 Microsoft: Участники Летней школы – «национальная сборная» по облакам 2
28.07.2011 В Москве открылась летняя школа Microsoft Research по компьютерному зрению 1
22.12.2008 «Яндекс.Картинки» научились искать портреты 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 8
Google LLC 7198 5
Abbyy 800 4
Yandex - Яндекс 4106 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
Ланит ГК 1164 3
Call Miner 2 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
WayRay 7 2
Nvidia Corp 2047 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Datana - Датана 6 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
Philips 755 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
NeuroSky 3 2
Emotiv Systems 5 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute 5 2
Huawei 2736 2
Analog Devices 11 1
НАГ - NAG 8 1
Lenovo Group 1643 1
Прогноз 197 1
Ланит Терком 22 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Ситилабс 25 1
Altia Systems 2 1
Jabra 34 1
ФИТ ГК 6 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 1
Crayon 10 1
Центр2М - Center2М 47 1
Горпарковки 6 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Автодория 37 1
ELMA 106 1
Программный продукт ГК 92 1
Waymo 17 1
Уралсиб Банк 390 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Русагро Группа Компаний 139 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Газпром нефть 382 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Airbus Group 71 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
BMW 252 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
S7 Airlines 80 1
КонсультантПлюс 42 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Tesla Motors 241 1
Wildberries 128 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Счётная палата РФ 462 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 3
Субтехнологии 8 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
PnP - Plug&Play 94 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
IPA - Intelligent automatic parking system - IPAS - Intelligent Parking Assist System - APGS - Advanced Parking Guidance System - Система автоматической парковки - Интеллектуальная система помощи при парковке - Парковочный автопилот 1 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 10
Microsoft Windows 10 6691 4
Microsoft Azure 1171 3
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 3
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia TensorRT 10 2
Stafory - робот Вера 25 2
Google Dialogflow 5 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 2
Google Gmail 611 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Microsoft Teams 214 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Nvidia DriveNet 2 2
Microsoft Cortana 141 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Nvidia GeForce GTX 2090 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 2
Microsoft Azure Databricks 5 2
NtechLab FaceN 3 1
Microsoft Project Cortex 2 1
Викиум 3 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Hitachi Lumada Edge Intelligence 2 1
Jabra Speak - серия профессиональных спикерфонов 3 1
Jabra PanaCast 3 1
Microsoft Workplace Analytics 1 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Центр2М CenterVision 1 1
Jabra Panoramic-4K - видеотехнология 2 1
Tango 23 1
Lenovo Phab Plus - Lenovo Phab 2 Pro - смартфон-планшет 12 1
Cisco Webex 109 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Skype 1479 1
Теличева Наталья 125 5
Валиуллин Адель 8 5
Милек Таня 7 5
Зингерман Борис 35 5
Полунина Полина 5 4
Гордиенко Татьяна 8 4
Шингарев Павел 8 4
Сирота Юрий 38 4
Петров Михаил 88 4
Абакумов Евгений 103 3
Аршавский Анджей 27 3
Андрианов Павел 31 3
Погребняк Светлана 3 2
Шебалков Михаил 6 2
Колыбин Леонид 5 2
Щиров Илья 26 2
Лебедев Георгий 39 2
Ашманов Станислав 8 2
Гаранин Евгений 22 2
Миролюбов Максим 2 2
Щербинин Сергей 13 2
Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
Герасимов Александр 40 1
Ян Давид 40 1
Потемкин Андрей 1 1
Кузьмин Павел 14 1
Адаева Вера 1 1
Виноградов Владимир 2 1
Галов Александр 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Седелев Олег 3 1
Бейгул Антон 1 1
Казарян Карен 31 1
Айвазов Армен 449 1
Путин Владимир 1831 1
Лагода Георгий 51 1
Горпинченко Роман 6 1
Воронова Татьяна 2 1
Воробьев Андрей 126 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Украина 3417 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Великобритания - Кембридж 72 1
США - Кремниевая долина 399 1
Европа 3798 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Япония 2827 1
Казахстан - Республика 2661 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
США - Купертино 207 1
США - Калифорния 984 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Спам - Spam 102 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Gartner 2200 3
CNews Analytics 1992 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
Microsoft Ignite 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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