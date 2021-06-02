Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Машинное зрение
Компьютерное зрение
Computer Vision
Machine Vision
Robot Vision
Intelligent Vision Systems
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Публикаций - 35, упоминаний - 47
Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
|Теличева Наталья 125 5
|Валиуллин Адель 8 5
|Милек Таня 7 5
|Зингерман Борис 35 5
|Полунина Полина 5 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Шингарев Павел 8 4
|Сирота Юрий 38 4
|Петров Михаил 88 4
|Абакумов Евгений 103 3
|Аршавский Анджей 27 3
|Андрианов Павел 31 3
|Погребняк Светлана 3 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Щиров Илья 26 2
|Лебедев Георгий 39 2
|Ашманов Станислав 8 2
|Гаранин Евгений 22 2
|Миролюбов Максим 2 2
|Щербинин Сергей 13 2
|Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
|Герасимов Александр 40 1
|Ян Давид 40 1
|Потемкин Андрей 1 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Адаева Вера 1 1
|Виноградов Владимир 2 1
|Галов Александр 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Седелев Олег 3 1
|Бейгул Антон 1 1
|Казарян Карен 31 1
|Айвазов Армен 449 1
|Путин Владимир 1831 1
|Лагода Георгий 51 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Gartner 2200 3
|CNews Analytics 1992 1
|РАЭК Экономика Рунета 8 1
|РАЭК Мобильная Экономика 1 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771199, в очереди разбора - 674881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771199, в очереди разбора - 674881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru