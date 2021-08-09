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Компьютеризация
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09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис» 1
23.06.2021 Продажи товаров для дистанционной работы выросли в 2 раза: исследование Wildberries 3
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 2
20.08.2020 X-Com подготовила аудиторию школы Ленобласти к началу учебного года 1
13.08.2020 X-Com оснастила техникой рабочие места в «Ростерминалугле» 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
30.01.2020 X-Com оснастил аудитории учебно-научного центра МГУ 1
20.01.2020 Межмашинное взаимодействие 1
20.01.2020 Производство как услуга, как сервис 1
13.01.2020 Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер 1
19.12.2019 38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки 1
11.07.2019 Придуман способ взлома ПК с помощью лампочек Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Видео 1
14.06.2019 Lenovo представила рабочие станции серии ThinkPad P 1
20.05.2019 Reg.ru назвал самые популярные тематики сайтов 1
12.04.2019 Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены 1
19.12.2018 Состоялась крупнейшая госзакупка ПК на российских процессорах 1
31.07.2018 «Мегафон» объявил экспансию на рынок защиты от DDoS-атак 1
27.07.2018 Сеть поддельных бухгалтерских сайтов заражет троянами российские банки. Каждая атака приносит больше миллиона 1
13.11.2017 WEY Technology обновила инфраструктуру рабочих мест трейдеров Райффайзенбанка 1
15.09.2017 Pentaho: Машины не заменят людей в обозримом будущем 1
27.04.2017 На Украине силовики изымают из компаний компьютеры из-за российского ПО 1
14.04.2017 Россиянин потребовал у Apple денег за неправильный гигабайт 1
13.04.2017 Eset продлила поддержку ОС Windows XP 1
15.03.2017 Oracle: как IT помогают «Аэрофлоту» стать лучше 1
25.05.2016 «Яндекс» выяснил, чем отличается поиск в интернете на компьютерах, планшетах и телефонах 1
03.11.2015 Lenovo привезла в Россию новые ноутбуки-трансформеры. Цена 1
04.06.2015 Microsoft придумала Windows-ПК без системного блока 1
01.06.2015 В компьютерах Apple найдена «дыра», позволяющая устанавливать «вечные» трояны 1
29.05.2015 «Яндекс.Маркет» впервые раскрыл данные о работе в своей новой бизнес-модели 1
04.04.2014 10 проектов с Kickstarter и Indiegogo, которые могут изменить мир 1
18.09.2013 Аргентина создала операционную систему для школ на базе Linux 1
12.09.2013 Abbyy PassportReader SDK автоматизирует работу паспортных столов 1
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 1
05.06.2012 Sony представила новые ноутбуки Vaio. ФОТО 1
17.05.2012 Новые дисплеи увеличат стоимость ноутбуков Apple на $100 1
03.02.2012 Мобильность наступает. СЭД готова к встрече 1
26.10.2011 Apple вошла в число самых популярных брендов у молодежи в США 1

Публикаций - 80, упоминаний - 83

Компьютеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 7
Lenovo Group 1638 4
X-Com - Икс ком 50 3
Nvidia Corp 2028 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
Intel Corporation 4186 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 2
HP Inc. 2920 2
Acer Group 1366 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Merlion - Мерлион 275 1
AnalyticsHub - Аналитикс Хаб 8 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Merlion High Energy - ЭнергоТех 4 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
МФИ Софт 103 1
CompanyMedia 111 1
Arbor Networks 31 1
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
Синтерра - Synterra 565 1
Merlion VAD 3 1
Precisely 1 1
Exasol 3 1
Т-Платформы 274 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2411 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
Гарда Технологии 38 1
IBM 3546 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
SAP SE 3216 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Panasonic 1152 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 207 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 1
Dolby Vision 79 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Magneto 5 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Odini 2 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
Smurf-атака - вариант DDoS-атаки 3 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
Microsoft Windows 7 1662 6
Nvidia GeForce GTX 2071 5
Google Android 10751 4
Microsoft Windows 10 6652 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 3
Apple iOS 5742 3
Nvidia Quadro RTX GPU 26 2
Nvidia Quadro GPU 80 2
Linux OS 4265 2
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 1
Lenovo ThinkShutter 9 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 1
Т-Платформы Таволга терминал 26 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Oracle Siebel CRM 166 1
Privacy Guard 4 1
Аэрофлот Бонус 21 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Apple macOS X 903 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Motorola XOOM 48 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
Nvidia Quadro T Mobile GPU 10 1
Intel Unite 7 1
ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система 1 1
Lenovo ThinkShield 16 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 168 1
Linux KDE Plasma 116 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Microsoft Windows XP 894 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Ред ОС 239 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Nvidia G-Sync 96 1
Кочепасов Сергей 4 1
Мякишева Марина 84 1
Сапельников Сергей 100 1
Трекин Александр 2 1
Хайрулин Марат 1 1
Кимельман Константин 7 1
Оськин Алексей 21 1
Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
Печникова Юлия 12 1
Путин Владимир 1826 1
Безрядин Анатолий 5 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 1
Алексеев Олег 17 1
Каргалев Ярослав 11 1
Королюк Алексей 86 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Европа 3766 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Германия - Гессен 4 1
США - Луизиана 9 1
США - Новый Орлеан 7 1
США - Атланта 48 1
Россия - Иркутск 467 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Хабаровск 623 1
Украина 3374 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Африка 1491 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Япония 2792 1
Восточная Европа 1682 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Израиль 722 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Ctrl 40 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
NPD DisplaySearch 195 1
IHS iSuppli 274 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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