Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Компьютеризация
Компьютер
Компьютерная система
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Публикаций - 80, упоминаний - 83
Компьютеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
|Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
|Кочепасов Сергей 4 1
|Мякишева Марина 84 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Трекин Александр 2 1
|Хайрулин Марат 1 1
|Кимельман Константин 7 1
|Оськин Алексей 21 1
|Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
|Печникова Юлия 12 1
|Путин Владимир 1826 1
|Безрядин Анатолий 5 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 1
|Алексеев Олег 17 1
|Каргалев Ярослав 11 1
|Королюк Алексей 86 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews Analytics 1991 1
|NPD DisplaySearch 195 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru