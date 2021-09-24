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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Госдума РФ
Публикаций - 2309, упоминаний - 3685
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2410 396
|Медведев Дмитрий 1582 167
|Никифоров Николай 1131 115
|Аксаков Анатолий 102 97
|Рейман Леонид 988 86
|Шадаев Максут 416 81
|Мишустин Михаил 329 60
|Щеголев Игорь 684 57
|Бокова Людмила 80 53
|Евраев Михаил 227 51
|Хинштейн Александр 57 49
|Левин Леонид 88 48
|Пономарев Илья 63 42
|Натрусов Артем 136 41
|Клишас Андрей 44 41
|Володин Вячеслав 66 40
|Попов Андрей 79 39
|Ермолаев Артем 343 39
|Чаркин Евгений 199 38
|Носков Константин 205 36
|Шипов Савва 74 35
|Фомичев Олег 110 35
|Алкснис Виктор 64 33
|Дворкович Аркадий 183 32
|Бойко Елена 154 32
|Козырев Алексей 274 32
|Горелкин Антон 35 32
|Клепиков Алексей 80 31
|Акимов Максим 168 31
|Яровая Ирина 64 30
|Лугов Андрей 32 30
|Чамара Денис 58 29
|Жаров Александр 168 29
|Четвернин Алексей 659 28
|Онищенко Владислав 43 27
|Матвеева Татьяна 83 27
|Лигачев Глеб 61 27
|Иванов Алексей 91 27
|Сотин Денис 106 25
|Шалманов Сергей 194 25
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru