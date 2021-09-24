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Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Госдума РФ

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ


24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК
25.08.2020 Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge
16.06.2020 В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель
08.11.2019 Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи
12.09.2019 Госдума разгромила идею обязательной предустановки российского ПО на смартфоны
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры
20.06.2019 Депутатов Госдумы заставят проходить биометрическую идентификацию перед голосованием
06.05.2019 Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов
11.04.2019 ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа
09.04.2019 Депутаты разрешили вставлять сколько угодно рекламы в интернет-видео
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют
25.01.2019 Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете
10.12.2018 Власти спешат принять законы о краудфандинге, цифровых активах, электронном нотариате и смарт-контрактах
13.11.2018 Госдума не хочет регулировать добычу криптовалют в России
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос
22.06.2018 «Почте России» запретили увольнять сотрудников и сокращать отделения
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок
20.03.2018 В Госдуму внесен законопроект, регулирующий криптовалюты. В России ограничат майнинг и покупку токенов в одни руки
24.11.2017 Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов»
19.10.2017 На крошечный контракт Госдумы по блокчейн пришло 18 претендентов, сбивавших цену вплоть до 1 рубля
25.09.2017 Госдума готовит закон об отношениях людей и роботов

Публикаций - 2309, упоминаний - 3685

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 209
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 178
Microsoft Corporation 20965 145
Yandex - Яндекс 4544 142
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 141
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 130
Google LLC 9405 105
VK - Mail.ru Group 2808 83
Meta - Facebook 4113 81
Apple Inc - Эппл Рус 10088 72
Twitter 2280 62
Ростех - Ростехнологии 2297 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 55
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 53
Oracle Corporation 5798 48
IBM 8661 47
5007 47
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1805 44
Telegram Group 735 40
Ростелеком - Связьинвест 1654 39
Abbyy 1049 38
Восход ФГБУ НИИ 422 38
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 37
Крок 1548 29
SAP SE 4366 29
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 29
Cisco Systems 4624 28
АФК Система ПАО 1599 27
Huawei 3134 26
Intel Corporation 10778 25
Samsung Electronics 8923 25
HP Inc. 5097 24
Schneider Electric 456 22
Ланит ГК 1502 21
HP - Hewlett-Packard 3423 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 20
Cinimex - Синимекс 163 20
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 209 20
Xerox 1050 19
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 136
Почта России ПАО 1769 108
РЖД - Российские железные дороги 1319 70
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 52
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 49
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 45
Газпром ПАО 745 41
ГПБ - Газпромбанк 794 40
X5 Group 633 39
Альфа-Банк 1324 36
Росбанк ПАО - Societe Generale 407 34
Аэрофлот 614 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 33
Ингосстрах СПАО 278 32
Уралсиб Банк 424 29
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 162 29
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 25
Черкизово ГК 73 22
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 22
Visa International 1640 21
УЭК - Универсальная электронная карта 523 21
UBS AG 288 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 20
Сургутнефтегаз - СНГ 160 20
X5 Group - Пятерочка 603 19
Procter&Gamble - P&G 196 19
ПСБ - Промсвязьбанк 634 18
Банк Зенит 193 18
НСПК - Национальная система платежных карт 272 17
Мегаполис ТК 102 17
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 17
РВК - Российская венчурная компания 505 17
Лента - Сеть розничной торговли 211 16
Qiwi 788 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 15
Coca-Cola Company 231 15
ПГК - Первая грузовая компания 113 15
Мосэнерго ПАО 102 14
Альфа-Групп 580 14
Татнефть 169 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 655
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 398
Правительство РФ 2640 311
Президент Российской Федерации 1714 295
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 270
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 259
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 182
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 181
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 164
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 154
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 150
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 140
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 136
Счётная палата РФ 554 89
Администрация Президента РФ 324 88
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 84
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 72
Федеральное казначейство России 862 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 67
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 67
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 67
Правительство Москвы 814 62
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 60
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 54
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 52
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 225 50
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 48
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 48
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1234 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 922 45
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 45
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 39
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 37
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 37
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 33
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 32
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 29
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 190 28
Единая Россия - Политическая партия 217 141
ЛДПР 97 76
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 63
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 62
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 38
Руссофт - Russoft 337 35
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 31
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 31
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 30
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 193 28
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 23
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 20
АРБ - Ассоциация российских банков 147 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 15
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 14
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 11
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 10
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 10
АЮР - Ассоциация юристов России 16 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 59 9
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 6
АФТ - Ассоциация Финтех 84 6
Интернет-видео - ассоциация 9 5
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 4
Лига содействия оборонным предприятиям 5 4
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 4
ГИС-Ассоциация 231 3
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 158
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 141
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 93
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 501 48
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2506 45
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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 20
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 342 20
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 18
Big Data - Большие данные 1234 18
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 126 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2432 17
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 15
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 14
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 469 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 623 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1131 80
Apple iOS 6194 51
Linux OS 7164 49
Microsoft Windows 10 10088 48
Google Android 11622 47
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 726 38
Google YouTube - Видеохостинг 2167 37
Apple - App Store 2351 31
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 26
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 25
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 26 25
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 24
Apple iPad 3535 24
VK - Mail.ru Одноклассники 969 23
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 23
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 132 21
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 268 21
Google Play - Google Store - Android Market 2631 20
Microsoft Office 2944 20
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 269 19
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 614 19
ЭОС Дело СЭД 760 17
WhatsApp Messenger 688 17
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 17
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 353 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 13
1С:ERP Управление предприятием 215 13
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 187 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 805 13
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 212 13
Rakuten Viber 460 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 12
Google Chrome - браузер 1162 12
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 12
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 231 12
Новые облачные технологии - МойОфис 321 11
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 43 11
ByteDance TikTok 109 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 667 11
Путин Владимир 2410 396
Медведев Дмитрий 1582 167
Никифоров Николай 1131 115
Аксаков Анатолий 102 97
Рейман Леонид 988 86
Шадаев Максут 416 81
Мишустин Михаил 329 60
Щеголев Игорь 684 57
Бокова Людмила 80 53
Евраев Михаил 227 51
Хинштейн Александр 57 49
Левин Леонид 88 48
Пономарев Илья 63 42
Натрусов Артем 136 41
Клишас Андрей 44 41
Володин Вячеслав 66 40
Попов Андрей 79 39
Ермолаев Артем 343 39
Чаркин Евгений 199 38
Носков Константин 205 36
Шипов Савва 74 35
Фомичев Олег 110 35
Алкснис Виктор 64 33
Дворкович Аркадий 183 32
Бойко Елена 154 32
Козырев Алексей 274 32
Горелкин Антон 35 32
Клепиков Алексей 80 31
Акимов Максим 168 31
Яровая Ирина 64 30
Лугов Андрей 32 30
Чамара Денис 58 29
Жаров Александр 168 29
Четвернин Алексей 659 28
Онищенко Владислав 43 27
Матвеева Татьяна 83 27
Лигачев Глеб 61 27
Иванов Алексей 91 27
Сотин Денис 106 25
Шалманов Сергей 194 25
Россия - Российская федерация - РФ 82110 1799
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 482
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 235
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 132
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 107
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 105
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 64
Казахстан - Республика 4119 64
Германия - Федеративная Республика 7774 62
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 61
Украина 5523 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 59
Беларусь - Белоруссия 3190 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 55
Европа Восточная 2805 47
Европа 7243 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 37
Япония 7885 34
Франция - Французская Республика 4920 33
Россия - ЦФО - Тульская область 922 30
Канада 3049 27
Россия - СФО - Республика Алтай 878 27
Россия - ЦФО - Калужская область 725 26
Индия - Республика 4070 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 25
Россия - УФО - Челябинская область 842 24
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